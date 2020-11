Los Casios de ZonaCasio

Exceptuando la arqueología relojera de los Tres relojes abandonados y II, suelo recibir de tanto en tanto agradables sorpresas de personas que conocen mi afición por los relojes. Si la memoria no me falla de momento han sido el Blumar Chronograph de Sora, el Casio Pro Trek ATC-1200 de Bianamaran, el Casio W-66 de Luis, el Casio F-87W de Carlos y el Casio GMW-15 de José Antonio Carretero.

Esta vez la donación han sido dos modelos y por partida doble. Por partida doble porque es una parte del donativo que recibieron en ZonaCasio y que explicaron en La magnífica colección de relojes de Carlos, en Zona Casio. Los modelos son dos que veréis a continuación.







Casio F-87W

Los chicos de Zona Casio saben de mi amor por el sencillo F87W, no en vano el Casio F-87W, es el Casio con mayor valor sentimental para mí, fue mi mi primer Casio y gracias al mencionado Carlos, puedo seguir usándolo de vez en cuando. Así que si queréis saber más de él os remito a las reseñas anteriores. Cómo se puede ver la correa no es original, ésta ya no está disponible ni siquiera en el SAT, de hecho salvo la junta tórica no disponen ni de correas ni de cristal para el venerable F-87.































Casio W-48B

Decidieron enviarme este modelo porque monta el mismo módulo que mi querido Casio W-780 (también de otros legendarios como su primo el W-720 o el W-71.

El Casio W-48B es un modelo extraño y salvo por los colores idéntico al W-488. Según mi Listado de modelos Casio antiguos el W48B-1AV apareció en 1988, sin embargo ese no era WR50M cosa que ocurriría con el W48B-1AV(KM) ya de 1991. Ambos incorporan el archivonocido módulo 549 un módulo que a tenor de Listado de módulos Casio antiguos apareció en 1986.

Las versiones B del W-48 se diferenciaban por tener pulsadores de resina. Es un efecto curioso ya que el botón de ajuste más hundido sigue siendo metálico.

He rescatado el manual del módulo QW-549 (98 KB. en formato PDF) válido también para los 689, 690, 691, 894 y 901.