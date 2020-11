Con el Molnija Tribute 1984 estuvimos en la Unión Soviética. Cambiamos de país relojero, porque hay relojería francesa más allá de LIP Watches. Lo vimos con el Project O Concepts O1, luego con el Briston Clubmaster Iconic y hoy reforzamos esta nacionalidad con el René Mouris Cygnus. Así que tras la reseña del prototipo de Reise Revolute, hoy entramos directamente con el Cygnys de René Mouris París.

Aunque mi favorito era el Noblesse con sus lineas conservadoras y el «Fabriqué en France» de su esfera, finalmente me decanté por el Cygnus, mucho más atrevido y original.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 44mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona A presión de acero Esfera Plateada Bisel Fijo de acero Cristal Mineral Lumen Sí Trasera Exhibición roscada Correa Cuero negro de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 10 ATM Peso 106g Movimiento Seiko TMI NH37A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Indicador de 24h. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 40h de reserva de marcha Origen Made in France (Besançon) Garantía 2 años PVP 360€ Distribuidor René Mouris París

Presentación

Recibimos nuestro Cygnus 70103RM1 en una caja de cartón de color negro con un casi imperceptible bajorrelieve que representa el logotipo de la marca.







Al abrirlo, un estuche en imitación de cuero, muy aparente y completado con el logotipo y el nombre de René Mouris contienen el reloj.







Cuando levantamos su tapa se nos muestra el reloj. El interior en color crema resulta muy elegante, y el indicativo de «París» levanta nuestras espectativas.







La dotación es completa y la que cabría esperar de una marca de prestigio. Un manual de instrucciones y un manual de garantía.







Adicionalmente en su zona de descargas se encuentra disponible el manual del usuario (198 KB. en formato PDF), que es muy completo. Por cierto que hay una versión para cada idioma, con una maquetación y traducción de buena calidad. Es una solución que me gusta porque evita tener que recurrir a los libritos en papel que seguramente tendremos guardados a buen recaudo. Sin embargo, mezcla generalidades con especificaciones del reloj, y uno termina sin saber si se refieren a la pieza en concreto, o a alguna explicación común. Por ejemplo menciona que «Los relojes mecánicos automáticos no necesitan batería y la energía reservada varía de 36 a 80 horas según el modelo», aunque ese no sea el caso ni del Cygnus ni del Noblesse.







Vale la pena echarle un vistazo a su catálogo actualizado a 2020 ((13 MB. en formato PDF).

Introducción

Mr. René Javier Mouris se formó en el arte relojero en Suiza durante la década de 1960. A partir de 1975 comenzó a crear sus propios diseños, aunque nunca llegó a trasladarlos a la práctica. No fue hasta que en 2007 en la ciudad de Besançon, un emprendedor sintió interés por sus trabajos. Fue de esta poco ortodoxa manera como René Mouris inició su andadura, siempre fiel a los diseños clásicos de René Javier.







Actualmente cuentan con oficinas en Francia, Portugal, Dubai y Hong Kong. Su modelo Mythique quizás sea el que mejor plasma todas las cualidades de la marca.

Hay un vídeo de la marca en su canal oficial de Youtube que nos da una primera idea de lo que representa esta pieza:

Con PVP de entre 360€ y 415€, la gama Cygnus está compuesta por 10 referencias, que varían en la correa y el color de la esfera:

– 70103RM1: Caja plateada, bisel y manecillas plateadas, esfera blanca y correa de cuero negro.

– 70103RM2: Caja plateada, bisel y manecillas plateadas, esfera negra y correa de cuero negro.

– 70103RM3: Caja plateada, bisel y manecillas plateadas, esfera marrón y correa de cuero marrón.

– 70103RM4: Caja plateada, bisel y manecillas oro rosa, esfera blanca y correa de cuero marrón.

– 70103RM5: Caja plateada, bisel y manecillas doradas, esfera blanca y correa de cuero negra.

– 70104RM1: Caja plateada, bisel y manecillas plateadas, esfera blanca y brazalete de acero plateado.

– 70104RM2: Caja plateada, bisel y manecillas plateadas, esfera negra y brazalete de acero plateado.

– 70104RM3: Caja plateada, bisel y manecillas plateadas, esfera marrón y brazalete de acero plateado.

– 70104RM4: Caja plateada, bisel y manecillas oro rosa, esfera blanca y brazalete de acero bitono.

– 70104RM5: Caja plateada, bisel y manecillas doradas, esfera blanca y brazalete de acero bitono.







Por mi predilección de esferas en color claro, nuestro protagonista es la referencia 70103RM1, el que se ofrece también con brazalete de acero (referencia 70104RM1).

Diseño y construcción

La base de la colección Cygnus es una caja de acero inoxidable en grado 316L de generosas proporciones: 44mm que lo convierten en un reloj espectacular a la vista. Con un grosor de 13mm está en la media para una maquinaria automática, aunque en contraste con su diámetro, aparenta ser muy plano. El acero inoxidable está pulido a brillo en casi todas las superficies con la excepción de las asas, eso le proporciona un aspecto más elegante y vistoso. No se indica cuál es el peso total del reloj, que según mis mediciones ha parado la balanza en 113g, una cifra acorde a lo que uno espera por sus dimensiones y la cantidad de acero.







El lateral de la caja va firmado por René Mouris, es una solución que ya habíamos visto en el Bobroff BF0015 y que pocos fabricantes adoptan.







La corona es a presión, lo cual tiene mucho mérito teniendo en cuenta que ofrece una hermeticidad al agua de hasta 100M o 10 ATM. Va firmada con la característica corona de René Mouris.







La esfera, seguramente el principal elemento diferenciador de un guardatiempo se nota que está muy trabajada. Es de un color blanco perlado que tiende al plateado con algunos reflejos. Tiene dos niveles de profundidad que se diferencian por el acabado de superficie, el central con modernas franjas horizontales y el perimetral que sería el acabado clásico de un dial. El indicador de 24 horas a las va grabado con círculos concéntricos, siendo el tercer acabado y ayudándolo a diferenciar visualmente.







Las manecillas son tipo espada, y están parcialmente esqueletizadas dejándonos contemplar a través de ellas la esfera. Sus contornos están pavonados. Me gusta mucho la saeta del indicador de 24 horas en color rojo, aportando contraste, aunque no habría estado mal algún elemento más de ese color, quizás la escala minutera o la inscripción «Automatique». Tal vez sea exagerado, pero pienso que montándole una correa roja de Diloy Watch Straps el resultado sería estupendo. Las versiones con acabados dorados usan como color destacado el azul en vez del negro. La segundera central es de color negro. En la parte inferior vemos un «Fabriqué en France» que me encanta.







Los índices van aplicados con contornos en plateado pulido a brillo. El logotipo de René Mouris también está aplicado. El resto de elementos como las marcas minuteras y segunderas están pintados en color negro.







El cristal es mineral endurecido con un tratamiento de zafiro. Es plano, así que no distorsiona y se ve muy bien, aunque sorprende que no se hayan decidido por un zafiro sintético.







Tenemos lumen, no se indica el compuesto, pero su rendimiento es bueno. En un estilo de reloj así, mucho mejor de lo que estamos acostumbrados a ver. Por su tonalidad verdosa, podría ser LumiNova C3 de Nemoto o Swiss SuperLuminova C3 de RC Tritec.







La tapa trasera es de acero inoxidable roscada, y va también pulida. Lleva una ventana de exhibición de cristal que nos deja ver el movimiento automático del reloj. Éste no ha sido decorado, pero si han personalizado el rotor de carga.







Para terminar, la correa es de cuero en color negro yendo firmada en el interior. Tiene 22mm de ancho y utiliza un cierre desplegable o deployante en vez de la hebilla convencional. El cierre también está firmado y algo que no suele ser muy habitual, los pulsadores funcionan de una manera muy agradable.













Movimiento

La marca no concreta el movimiento que han utilizado en su Cygnus, salvo que es un «Japanese Automatic». Eso nos da una pista para localizarlo, puesto que el indicador de 24 horas a las 10:30 es muy característico. Se trata de una maquinaria Seiko NH37A de TMI (Time Module Incorporated). Es un movimiento que no se ve a menudo, tanto es así que este es el primer reloj que pruebo que lo monta. No obstante la base es el conocido NH35, a la que se le ha agregado la complicación de indicador de 24 horas. La razón por la que esta subesfera ocupe esa extraña posición, en vez de centrarse a las 9 se debe a que esa zona está ocupada por la rueda de escape, algo que podemos ver en el NH39, idéntico al NH37, pero agregando una parte esqueletizada. En René Mouris han personalizado el rotor de carga.







Se trata por tanto de la misma conocida base NH35/NH36 equivalentes a los 4R35/4R36, manteniendo así sus virtudes y sus carencias. Late a 21.600 vph, cuenta con 24 rubís y el eficiente sistema de carga automática bidireccional de Seiko (magic lever). Ofrece parada de segundero o hacking y remonte manual. Podéis consultar las especificaciones técnicas oficiales (1,6 MB. en formato PDF) para más información.







En Rene Mouris declaran una reserva de marcha de hasta 40 horas y en el manual del usuario especifican una desviación diaria de -10/+30 segundos por día. Sin embargo según TMI son más de 41 horas y una precisión de -20/+40 segundos/día. No se si la diferencia se debe a que han sido ajustados en la fábrica, o bien a que TMI se los proporciona con mejores controles de calidad que los modelos base.







Marcando -20 segundos/día según el timegrapher o cronocomparador, esas cifras se han quedado fuera de lo que dice la marca, y en el límite de lo que garantiza Seiko







Sensaciones

El Cygnus es una colección que sobre unas lineas clásicas, llenan de detalles los relojes aportándole granitos de modernidad y sofisticación. Aunque pueden usarse a diario por esa faceta de modernidad, los veo más destinados a su uso en ocasiones especiales en las que el atuendo que llevamos juegue también un papel importante. Yo me lo he puesto con los Pepe Milán Mousquetaires y la experiencia me ha encantado. La complicación de 24 horas, no solamente es útil, sino que sin llegar a ser un segundo huso horario/GMT, le da un carácter viajero y cosmopolita. El Seiko NH37 resulta atractivo, es una maquinaria poco vista y ayuda a que el reloj se salga un poco de lo que estamos acostumbrados a ver, algo que personalmente agradezco.







En un reloj de este precio se queda un tanto escaso que el cristal sea mineral, por mucho que tenga un recubrimiento de zafiro, y es algo inexplicable puesto que otros modelos más económicos del catálogo como los Fidele si que lo montan. Un defecto compartido con los Orion.







Conclusiones

Los precios de partida del Cygnus son elevados si consideramos sus materiales, confirmándose que la gran parte del importe a pagar es su diseño y su exclusividad, el estilo lujoso. Si lo comparamos con su compatriota el Briston Clubmaster Iconic, el Cygnus es algo más asequible y tiene un diseño más rompedor.

Es difícil encontrar relojes que fusionen el clasicismo con la modernidad de esta forma. Si buscamos algo ciertamente clásico, el Tissot Visodate o un Aries Gold La Oro son buenas opciones. Con una estética mucho más moderna, el WQT Eclipse es un buen candidato. Pero si buscamos un poco de los dos mundos, es complicado encontrar en otra marca lo que nos ofrece el René Mouris Cygnus.







▲ Más ▼ Menos Made in France

Diseño clásico + Moderno Cristal mineral

Precio elevado