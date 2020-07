Tres relojes abandonados (II)

Cuando hace unos meses escribía Tres relojes abandonados, haciendo un poco de investigación arqueolo-relojeril de un Delma Sello Aureo Felipe II, un Gucci 90001 y un Sami RSM-86351, sabía que me acabarían llegando más relojes así. Piezas que porque han pasado de moda ya nadie quiere. Lo que no me podía imaginar es que volverían a ser tres relojes, y todos ellos con una historia detrás.

Pertegaz

Hubo una época en la que el recientemente fallecido (2014) Manuel Pertegaz Ibáñez también diseñaba relojes. Y hubo una época que que los bancos y cajas, lejos de fusionarse o de necesitar rescates, se lucraban como los que más. Así era «La Caixa», ahora CaixaBank, que como muestra de ello regalaba a sus clientes un reloj de Pertegaz, con maquinaria de cuarzo Swiss Parts. Un reloj en estado evidente de no haber sido usado, incluyendo su aparente caja de presentación.

Indagando en la web hay evidencias que la colaboración entre la entidad financiera y el diseñador se extendió a varios modelos de relojes, sin embargo este que presento es el menos habitual de todos, puesto que apenas hay referencias sobre el mismo. Como indica la trasera, está bañado en plata, con un grosor de 3 micras, y se vendían entorno a los 130€, con el típico abismal margen de las firmas de moda, que en la actualidad nos permiten conseguirlo por 30€ o 40€.



















Atlas Copco

Siguiendo con el caso anterior, hubo un tiempo en que las empresas hacían buenos regalos a sus clientes. Pasados los años 80, esos regalos comenzaron a ser cosas más baratas, hechas en China, Hong Kong o Japón. Como este reloj personalizado para Atlas Copco, la empresa donde trabajaba mi padre, y sin ninguna señal del fabricante en él. Un Private Label en toda regla, pero todavía muy lejos de las baratijas chinas que se regalan ahora, si es que todavía se regala algo.













Calypso K5537

Calypso de Festina Group fue la apuesta de el grupo relojero para lanzar una marca más asequible. Un modelo que luego imitarían los de Marea de Grupo Relojería y Complementos, Nowley de Industrial Martí de Relojería y

DW de Duward.

Se trata del K5537, un aparente reloj que por menos de 30€, ofrecía un cristal mineral, y una maquinaria de cuarzo analógica. Tenía un aspecto deportivo, ocultando así la caja y la correa de resina, ésta última, el elemento que ha dejado colgado al reloj.