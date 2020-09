Los niños y el futuro de los relojes

Ocasionalmente me gusta reflexionar acerca del futuro de la relojería. Inevitablemente tiendo a conjeturar sobre lo que observo en la calle, en la gente, y lo que veo en sus muñecas. Era un punto de vista equivocado, el futuro de la relojería no está en la gente, está en los niños.

La mayoría de los que estamos aquí conservando afición relojera, tenemos ese vicio por nuestros relojes cuando éramos niños. La mayoría comenzamos con un Casio de resina (yo con un F-87W), un reloj tecnológicamente muy avanzado y a un precio relativamente asequible. Pretendemos extrapolar eso mismo a la actualidad, querer ver a niños llevando en su muñeca el reloj para todos, el Casio F-91W. Sin quitarle mérito a ese reloj, el más vendido de todos los tiempos, es un reloj con muchas cualidades: robusto, económico y con muchas funciones; pero no es tecnología avanzada, no ofrece más de lo que ya había en 1989 cuando apareció en el mercado, ni tampoco está más evolucionado que sus predecesores de principios de los años 80. En suma, por más que nos duela, un Casio F-91W no es lo que quiere llevar hoy en día un niño, simplemente porque no ofrece la sensación de futuro que sí ofrecía hace 30 años.







Como visito bastante los parques, veo a niños y niñas que en su muñeca llevan una smartband. Es el aparato ideal para ellos, mucho más compacto que un smartwatch, así que se adapta a sus bracitos. Siguen siendo asequibles como lo eran los Casio en su momento, y a ellos les ofrecen esa visión tecnológica de futuro que tanto nos atraía a nosotros. Los veo llevando Xiamo Miband, Honor Band, Realme Band, o los Nowley Smart que no dejan de ser pulseras Manridy CY11 remarcadas.



















Productos que por menos de 30€ se convierten en asequibles y les ofrecen la conectividad con su aparato más deseado: el smartphone. No se aleja mucho de nuestra felicidad cuando con un Casio en la muñeca jugábamos a nuestra Nintendo Game&Watch favorita o enchufábamos el Sinclair ZX Spectrum. Por otro lado, el corto ciclo de vida de estos productos, ya sea por obsolescencia programada, escasa durabilidad o renovación tecnológica, hace que los niños sean el público perfecto para heredar los dispositivos de sus padres. En mi caso sabéis que llevo una pulsera inteligente en mi mano derecha, y el reloj convencional en la izquierda. Comencé con la Xiaomi Miband 1S en 2016, y en estos 4 años he pasado por la 2, 3, 4 y ahora la 5. En algunos casos porque la batería se dañó (1S), o porque me cansé de ella (2), o porque la perdí (3), o porque la regalé (4).







Así fue como conocí a Mario. Un niño de 7-8 años que me mostraba orgulloso su Xiaomi Miband 4. No prestó ni un segundo de atención a mi Tudor Pelagos. Diría que ni lo vio. Claro, para él era un reloj «simplón» que no ofrecía nada del otro mundo. Sí que se dio cuenta en cambio que yo llevaba la Miband 5. Entonces sentí en su mirada algo que yo había sentido en mi niñez. Yo llevaba mi básico Casio F, y cuando veía a un adulto con un robusto Casio G-Shock, o con un elegante Seiko de acero, sentía que era el reloj que quería, que me lo compraría cuando fuera mayor.

Me preguntó cuántos de ellos sentirán esa nostalgia especial cuando de aquí a una o dos décadas no encuentren nada parecido a esas smartbands asequibles. ¿Se pasarán a un Casio? ¿Se irán a los relojes tradicionales? ¿O quizás solamente habrá sido algo efímero y dejarán de llevar reloj?