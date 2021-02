Los políticos ignoran la Lista Robinson

Hace años, cuando trabajé en el sector del marketing directo descubrí lo que era la Lista Robinson. Las listas Robinson son directorios de exclusión de publicidad, es decir directorios que evitan que los particulares recibamos propaganda e «información comercial» ya sea en nuestro buzón, por email o por teléfono. Fue en esa época en la que decidí darme de alta, correría el año 2002 aproximadamente. Cuando quiero algo, soy perfectamente capaz de documentarme y buscar información, no necesito que me hagan «push» de cosas que ni quiero, ni necesito. A fin de cuentas, esa información que nos llega consume tiempo (al que la envía y la recibe), consume energía (da igual que sea digital como física), y en el caso de la publicidad en el buzón, malgasta recursos y materias primas enormemente valiosas y escasas: papel, combustible, …

En aquella época, muy anterior a la entrada de la LOPD en 2018, puedo asegurar que estas listas nos las tomábamos muy en serio. Tanto a nosotros (la agencia), como al anunciante (cliente), podía caerle un buen puro en el caso de que incumpliéramos dicha directiva.

Bien, hace unos días, entorno a las 8 de la tarde recibí una llamada telefónica de índole comercial. Era una grabación que comenzaba diciendo: «Hola, soy Salvador Illa el candidato del PSC…». Su intención era hacer que comprendiera algo que no necesito entender con una llamada telefónica, sus intenciones, promesas y buenas palabras para las «Elecciones al Parlamento de Cataluña 2021». Para más inri, comenzaba mintiendo, obviamente él no era Salvador Illa, sino una grabación con su voz, no era una conversación telefónica sino un monólogo. Pero lo más lamentable era que esa llamada telefónica la habían realizado sin mi consentimiento, y lo que es más, con mi expresa intención de no recibir ese tipo de llamadas comerciales, puesto que esa es la finalidad de mi inscripción en la Lista Robinson.







Hay que aclarar que las Listas Robinson sólo evitan la publicidad dirigida, es decir aquella que va a nuestro nombre y por tanto no pueden controlar las llamadas masivas o el «buzoneo». Así que no evitarán el «Hola, buenos días. ¿Es usted el titular de la línea?», ni tampoco evitarán los folletos de LIDL que se depositan en el buzón sin que figuremos como destinatarios. Tal vez el señor Illa llamaba a todos y entonces no tenía porque hacer caso a las Listas Robinson. Personalmente me extrañaba, la máquina debió marcar mi número de teléfono y ese estaba dado de alta en la lista de exclusión, pero bueno; decidí no ir a más, al final si esa acción me molestaba no tenía más que no votarles, esa es una de las forma en la que las democracias prevén darnos poder ante las cosas que no nos gustan, ¿no es cierto?

Por desgracia fue a peor, ayer por la tarde al abrir el buzón, me encontré todo este desperdicio de material comercial. Envíos pagados, diseño, impresión y papel innecesario, pero además ¡qué yo había dejado claro que no quería! Estaba claro, no era solamente el PSC, también ERC (Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, y PP). En este caso todo llevaba mi nombre y mi dirección, eran comunicaciones digidas a mi que precisamente había optado a no recibirlas. Evidentemente, Los partidos políticos ignoran las Listas Robinson.







Acudo entonces a la web de Listas Robinson y me encuentro la siguiente cuestión:

¿Qué puedo hacer si estoy en la lista Robinson y siguen llamando?

«En caso de que, una vez inscrito en la lista Robinson, sigas recibiendo llamadas o correos comerciales, puedes denunciar ante la Agencia Española de Proteccion de Datos (AEPD). También puedes presentar la denuncia ante la Oficina de Consumo de tu localidad.»

De acuerdo, o sea que esta infracción la debo denunciar a la Agencia Española de Proteccion de Datos, es decir la agencia que han puesto ahí precisamente los que están mandando los sobres… Claro, y me harán mucho caso, seguro…







Luego en La Vanguardia leo un artículo muy interesante: Cómo darse de baja para no recibir propaganda electoral, paso a paso, un proceso que requiere acceder al INE (Instituto Nacional de Estadística) y para la que recomiendan hacerlo con Internet Explorer, un software de Microsoft que en la mayoría de sistemas ha dejado de estar soportado por la empresa desde 2016, y que por tanto conlleva importantes riesgos de seguridad en cuanto a nuestra información. Hay que recordar que la última versión, el Internet Explorer 11 se lanzó al mercado en 2013. Además se nos requiere tener un certificado digital o el sistema [email protected] para así hacernos todavía más engorroso el trámite.

Pese a todas las trabas, se habla de que más de 100.000 personas han tramitado su baja en la última semana. Esa cifra no indica cuantos lo han intentado, pero habrán sido muchísimos más. Si ya tenemos un mecanismo para evitar la propaganda, las listas Robinson que está aceptado de facto por los anunciantes, ¿por qué hay que inventar un sistema nuevo para hacerlo?

Es cierto que las Listas Robinson persiguen solamente las comunicaciones comerciales, es decir, a los que te intentan vender algo, y en principio dejan de lado a los timadores que dicen llamar en nombre de Microsoft, y a los partidos políticos que aunque quieren venderte su idea, no te van a cobrar por ella, al menos no en ese momento.