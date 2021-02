Mis nuevos logos por Reflejo Creative

Fue hace algunos años que ReflejoCreative creó el logotipo y el icono que estoy usando actualmente en este blog, y que ha trabajado también para A. Bial Le Métayer o ZonaCasio.com.







Con el paso del tiempo me di cuenta que le faltaba algo importante, saber mi dirección, y es que aunque JGC son mis iniciales, sólo los más fieles las identifican con JavierGutierrezChamorro.com. Entonces hablé con Reflejo y le pedí que me agregara la URL. El resultado que escogí como seguramente ya habréis visto es este:







Pero me gustaría dejar aquí también las diferentes propuestas que me hizo y que demuestran su talento. La dificultad es que esta página no sigue una linea temática clara, simplemente comparte las cosas y los pensamientos que me gustan. A veces son relojes, otras veces calzado y otras simplemente ideas o visiones de la vida. Ello dificultaba más aún el trabajo de diseño ya que era imposible agregar elementos visuales que lo definieran.