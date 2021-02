El Fuga Automáticos Viajero GMT. Concepto de 2017

Tras la entrevista a Raul Moreno Castro de Fuga Watches he continuado en contacto con Raul, siguiendo muy de cerca los progresos de su Fuga Automáticos Viajero GMT. Supongo que ya sabéis que su Viajero I GMT ya está en Kickstarter.

Le había comentado que si encontraba más información interesante, estaría encantado de publicarla. Me sorprendió cuando me escribió, y me explicó que había localizado un documento de trabajo creado en agosto de 2017 y que ya daba bastante forma al concepto y las ideas que él tenía en la cabeza. Características que están muy bien plasmadas en los actuales prototipos del Viajero GMT.

Era un documento de 13 páginas del que he tenido que eliminar algunas por motivos de confidencialidad, quedándose en 6 diapositivas que nos aportan una interesante información acerca de cómo se forjó la idea, sus objetivos, y también sus influencias.

Concepto general y posicionamiento. Me llama la atención que ya tuviera claro que iba a ser una micromarca de nicho y que iba a apostar por la transparencia en cuanto al origen de sus componentes, algo que a día de hoy, mantienen.







Referencias a los relojes Explorer o de exploración, con el objetivo de aportar frescura a un diseño clásico y maduro.







Linea evolutiva de los relojes de exploración. Me encanta la imagen de los dos Fiat 500, que creo que es una metáfora que explica muy bien lo que Fuga Watches pretende conseguir.







Características clave que tenían que estar sí, o sí en el Fuga Viajero, incluyendo la poco aprovechada complicación de GMT/24h o segundo huso horario.







Desglose de la colección, evidenciando las variantes que se añadirán sobre el Viajero | GMT.







Si os es más cómodo os he preparado el documento en formato PDF para que lo podáis descargar (934 KB. en formato PDF).

Una vez más, agradecer a Raul Moreno todas las molestias que se ha tomado para rebuscar en sus archivos y hacerme llegar esta valiosa primicia. Su interés y su tesón demuestran que es un hombre con constancia y seriedad, justo lo que necesita una micro-marca que está a punto de comenzar su viaje, y que por lo que he visto, no me cabe duda que será todo un éxito. Como ya dije, un reloj que mantiene la belleza y la fidelidad de su herencia, pero que queda actualizado con los nuevos materiales actuales, equipando además un exclusivo y cada vez más raro de ver, calibre ETA 2893 a un precio imbatible.

Tenéis más información en el perfil de Instagram @fugaatomaticos.