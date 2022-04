Los teledirigidos de Rico

Ya comentaba en Juguetes que desaparecen que Rico S.A terminó cerrando en 1984. La empresa inicialmente conocida como Verdú y Cia que había comenzado su andadura en 1922 con un tipo de juguete que me pareció revolucionario y que es el protagonista de este artículo.

Recuerdo la marca porque para un niño a quien le gustaban los coches, Rico era el no va más. No solamente eran buenas reproducciones a escala de los modelos reales, sino que además se telecontrolaban. Inicialmente iba teledirigidos por cable, y luego usaron el radiocontrol. Sus vehículos teledirigidos, y digo vehículos porque no sólo eran automóviles eran el deseo de cualquier niño. Tuve la fortuna de que de muy pequeño me regalaran un Seat 131 de bomberos, al que de más mayor vendría el de asistencia SEAT o el de ambulancia. También la furgoneta Ebro que pese a la cantidad de kilómetros que debió recorrer aún la conservo.

Sin entrar en los modelos/maquetas (de las que aún conservo un Seat 1500), ni los de fricción, fabricaron un montón de vehículos teledirigidos. Y aunque entre ellos había variantes con diferentes decoraciones, y los diferentes modelos reaprovechaban elementos, la variedad fue enorme. Fueron tan prolíficos que no pretendo desarrollar un listado exhaustivo, solamente rendirles homenaje.

Seat 850 Coupe

Se vendió en diferentes colores.

Seat 124

Lo he visto con diferentes decoraciones: Policía municipal, berlina, guardia civil, …

Seat 1430 familiar

Se vendió en ambulancia, autoescuela, guardia civil, … He visto versiones teledrigidas y por voz.

Seat 131 familiar

Se vendió como ambulancia, bomberos, SEAT, …

Camión Pegaso

Trailer Pegaso

Furgoneta Ebro F-275

La furgoneta Ebro también tuvo muchas variantes: Ambulancia, policía, bomberos, RTVE

Autobús Mercedes Benz (Ricobus)

El autobús de Mercedes-Benz tenía nombre propio, el Ricobus. Se vendió en diferentes colores.



Mercedes 250

El Mercedes 250, que solamente he visto como radiocontrol monocanal.



Mercedes clase G 300 4×4

El Mercedes G300 de Rico que era radiocontrol

Radiocontrol

Porsche 928

El deportivo más deseado que estuvo disponible en versión teledirigida y radiocontrolada multicanal.



Mercedes 450

La lujosa berlina de representaciòn que estaba disponible como policía o vehículo privado.