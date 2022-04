Glycine Combat Sub 39 GL400

Glycine se ha convertido en una de mis marcas favoritas en lo que a relojería se refiere, y lo meritorio del caso es que lo ha hecho conquistando mi cerebro y mi corazón en tiempo récord. Cuando probé el Glycine Airman SST GL0310 me quedé maravillado en todos los sentidos. Desde su diseño, hasta sus especificaciones técnicas. El Glycine Combat Sub 42 (GL0189), solamente hizo que reforzar todo ello.

Era lógico que en cuanto apareció la nueva gama Glycine Combat Sub 39, también llamada Glycine Combat Sub Unisex hace unos pocos días, quisiera hacerme con uno. A continuación os plantearé todos sus detalles, pero a modo de resumen se trata de un reloj de tamaño mucho más contenido: 39 milímetros de diámetro, por primera vez en mucho tiempo un reloj apto para todas las muñecas y para todos los sexos (de ahí el unisex). Una caja más pequeña que no obstante los de Glycine han optado por mejorar, aumentando ahora su resistencia al agua desde los 200 metros de los Combat Sub 42, hasta los 300 metros de estos Combat Sub 39.

¿Estás tan encantado como yo? ¡Pues sigue leyendo!

Ficha técnica

Género Unisex Caja Acero inoxidable 316L. 39mm de diámetro sin contar la corona. 11,2mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional de aluminio Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM Peso N/D Movimiento Glycine GL224 (Base Sellita SW200-1). 26 rubís. 28.800 vph Complicaciones Remonte manual, parada de segundero, carga bidireccional Prestaciones 38h de reserva de marcha. +/-7 segundos por día Origen Swiss Made Garantía 2 años PVP 1.400 CHF / 525€ (oferta 505€) Distribuidor Glycine Watch SA / Glycine Stores Europe (Tandem Watch Group BV -TWG-)

Introducción

En otros mercados tenemos Glycine Combat Sub de 46 y 48 milímetros de diámetro, los denominados Glycine Combat Sub 46 y Glycine Combat Sub 48 que no se venden en Europa. Y es que aunque Glycine sea una firma suiza, el mercado de esos modelos es más bien el estadounidense, donde la talla media de sus usuarios, y por qué no decirlo, también sus gustos estéticos, se adecúa más a esos relojes enormes.

Ya anticipé hace casi un año que nos encontrábamos ante una tendencia al downsizing en relojería. Se vuelven a valorar los relojes de dimensiones más contenidas, mucho más cómodos en el día a día, pero también más prácticos en situaciones extremas como no deja de ser el caso de los Combat Sub, herederos de guardatiempos militares.

Estos nuevos Combat Sub 39 presentados durante marzo de 2022, son un desarrollo llevado a cabo teniendo en mente el mercado europeo, y por tanto, creados especialmente para nosotros. La tarea no parecía complicada para una marca con la experiencia de Glycine, al fin y al cabo ya tenían desde 2021 sus Combat Sub 36mm de diámetro más pequeño que tomaban las bases de diseño de los recientes Combat Sub Sport.

Aunque se espera la llegada de más variantes, de momento la gama Combat Sub 39 Unisex se abre con 3 versiones:

GL399: Esfera negra con manecillas plateadas e impresiones en blanco.

GL400: Esfera azul con manecillas plateadas e impresiones en blanco.

GL401: Esfera negra con manecillas doradas e impresiones en dorado.

En breve se van a presentar los GL402 y GL403 de los que todavía no tenemos detalles, por lo que la versión elegida para esta prueba fue la de esfera azul (GL400), un modelo equivalente al Combat Sub 36 (GL0337), y con el que salvo en cotas, comparte la resistencia al agua aumentada hasta los 300 metros.

Hay que admitir que también han aumentado los precios, de los 1.090 CHF de los Sub 42 habituales, hasta los 1.250 CHF del 36mm y los 1.400 CHF del 39mm. Pero una de las ventajas de ser un modelo destinado a nuestro mercado, es que lo tenemos disponible en la tienda oficial para Europa, la glycinestore.eu, lo que nos permite conseguirlo a un precio de solamente 525€, casi tres veces más económico, e idéntico al de los de 36 milímetros.

Presentación

No quiero extenderme demasiado en cuanto al empaquetado o packaging, porque ya lo visteis en el Airman SST, sin embargo quiero retratarlo, porque en Glycine Store Europe lo hacen genial. El embalaje de transporte es neutro y discreto por fuera, evitando cualquier tentación deleznable durante el viaje, pero una vez abierto, nos transmite la imagen de marca de Glycine y del distribuidor oficial para Europa.

En cuanto al resto, a estas alturas ya lo conocéis de sobra. Una caja protectora de cartón en color negro, que lleva impreso en blanco «Glycine Since 1914».

En su interior se contiene otra caja de color negro con un acabado gomoso y que esta vez en negro brillante nos muestra la misma consigna.

Por supuesto lo mejor está en el interior, porque nada más bascular la tapa el Combat GL400 se ve espectacular.

El reloj va acompañado de su etiqueta identificativa de material plástico atada al brazalete por un cordel.

Y también de la tarjeta de garantía válida por 2 años, el manual de instrucciones que también se puede descargar en formato digital (3 MB. en formato PDF), y una gamuza para limpiar el reloj firmada por la marca.

Diseño y construcción

La caja tiene 39 milímetros de diámetro, con unas formas que son similares a las de los modelos mayores. Tiene 11,2mm de grosor, algo más que en los Combat Sub 42 que entiendo se debe a que ahora la resistencia al agua ha pasado de unos muy buenos 200 metros, hasta unos excelentes 300 metros. También se notan cambios en el acabado, en el Sub 39 completamente cepillado, mientras que en los modelos de 42mm solía haber algunos detalles en pulido.

La corona funciona a rosca, ha crecido en diámetro respecto a las versiones Sub 42, haciéndola mucho más funcional. Si estéticamente se ve o no descompensada es algo a juicio de cada uno. Mi opinión es que un reloj de tipo práctico, debe primar precisamente esa practicidad, primero la función y luego la estética. El acabado es cepillado y va firmada con el logotipo de la marca.

El bisel sigue siendo de acero inoxidable con rotación unidireccional de 120 clics, de gran calidad y muy bien ajustado. Se mantiene el inserto de aluminio anodizado, que vista la renovación, podría haberse actualizado a cerámica. El color azul, es ahora algo más oscuro y elegante, encajando mejor con el tono de la esfera, que como veremos más adelante, también ha variado. Pero la clave de su éxito es que el bisel es ahora mucho más delgado. Cuenta con el espacio suficiente para contener en plateado los indicadores minuteros y las habituales marcas de buceo de cada minuto durante el primer cuarto, es decir, cumple su función, pero sin desaprovechar el espacio.

Como es característico de los Combat Sub, en este 39mm el cristal también es de zafiro plano y con tratamiento antirreflejante o AR. Sigue ofreciendo una transparencia y una legibilidad notable, todo ello pese a que para resistir la presión adicional, seguramente sea algo más grueso que las versiones de 200 metros.

Los indicadores de hora han cambiado, en vez de usar numerales arábigos pintados, ahora tenemos índices aplicados al más tradicional reloj de estilo buceo inaugurado por los Combat Sub Sport. Son de forma circular con la excepción del 9 y el 3 que son rectangulares y en las 12 que es un triángulo, lo que nos ayuda a diferenciarlos independientemente de la posición desde la que miremos el reloj. Tienen contornos metálicos cepillados, al igual que las manecillas. Los marcadores minuteros del perímetro, la marca, el logotipo, y la leyenda de «COMBAT AUTOMATIC SUB 30 ATM» van impresos en un color blanco un tanto brillante, y que a veces nos hace creer que son también plateados.

Las agujas mantienen el mismo esquema que ya conocemos, con forma tipo lápiz o pencil, dotadas de un rectángulo en la segundera y un círculo en la de las horas. Además de una solución estética y fiel a la filosofía del reloj, aportan un plus en cuanto a legibilidad, ya que contrastan más sobre el fondo, y además permite diferenciarlas de un vistazo. Los contornos son de aspecto metalizado cepillado, igual que los índices. Son una mejor opción que el pavonado gris oscuro del GL0077. En este tipo de cepillados, es relativamente fácil encontrar fallos, sobre todo si lo ampliamos con una lupa o un macro, lo vimos en el Orient Triton o en el Spinnaker Amalfi, pero no ocurre así en este Combat GL400 en donde los terminados son perfectos.

La esfera me parece también un avance. Aunque sigue siendo mate, se reduce el efecto tornasolado o sunburst de las versiones anteriores hasta un mínimo casi imperceptible, es mucho más funcional y genera menos distracciones. Recibe ahora también un color algo más oscuro, más sobrio.

Se ha aplicado pintura luminiscente tanto en los marcadores horarios, como en las manecillas y en la perla del bisel, es Swiss Super-LumiNova que debe ser tipo C1 puesto que es blanca a la luz del día y brilla en un tono verdoso en la oscuridad. A diferencia del C3 de otros Combats, su brillo y su duración no es tan elevado, algo que se nota particularmente en los índices. En las agujas por el contrario tiene un brillo y una duración suficiente para un reloj de buceo.

Por supuesto seguimos teniendo una trasera roscada como debe ser. Ahora el acabado es cepillado en vez de pulido, pero donde hay un salto adelante es en el grabado de la parte central. Un pez en altorrelieve y con gran profundidad, que surca las aguas de su alrededor acompañado de una consigna que me gusta mucho: «Diving with excellence». En el perímetro no hay cambios, con las especificaciones básicas del reloj, el nombre del modelo (GL0400), y el número único que identifica esta unidad en concreto (1083344)

Monta un brazalete de acero inoxidable de 20 milímetros de ancho en las asas. Con la excepción de su ancho y de que la parte media de los eslabones es espejada es muy parecido al del Combat 42. No tiene pasadores de cambio rápido, pero sí que han dotado la caja de asas perforadas (drilled lugs) para facilitar el cambio. El cierre es el ya conocido desplegable (deployante) con pulsadores y bloqueo de seguridad, en los Combat 36 era tipo mariposa, al igual que en el Airman SST. Este cambio de nuevo prima la robustez y la funcionalidad, siendo muy bienvenido. Va firmado por Glycine y tiene tres orificios de microajuste.

Según la balanza, el peso es de 150 gramos con todos los eslabones del armis. Son aproximadamente 20 gramos menos que un Combat Sub 42, una sensación que en la muñeca hace la diferencia.

Movimiento

Ya he explicado que los calibres Glycine GL224 son en realidad Sellita SW200-1, pero no en el acabado básico (Standard), sino en de nivel superior, el Spécial (ahora llamado Elaboré). De esa manera los de Sellita Watch Co los ajustan en 3 posiciones, a un rango de desviación media de +/- 7 segundos/día y máxima de +/- 20 spd. Según esos nuevos estándares la reserva de marcha es como mínimo de 38 horas, típicamente 41h. Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (4,6 MB. en formato PDF).

En todos mis Glycine, y son unos cuantos ya, siempre he constatado un buen nivel de regulación en el calibre, no importa que hablemos del GL224 o del GL293 , lo que no esperaba eran estas cifras en el cronocomparador.

Un valor perfecto, 0 segundos/día que viene a igualar la marca establecida por el Glycine Combat Sub 42 GL0189 y que demuestra el buen trabajo que hacen los relojeros de la marca. Como se puede apreciar es un valor completamente uniforme, y en donde solamente desentona un poco el beat-error, que tiene un valor correcto, pero no perfecto.

Por lo demás es una máquina fiable y conocida por los relojeros, que con 26 rubís y una elevada frecuencia de 28.800 vph produce una agradable sensación de movimiento casi continuo en la aguja segundera.

Sensaciones

No suelo sentirme cómodo con relojes de menos de 40 milímetros, es el tamaño que considero para un reloj elegante o clásico, mientras que para modelos más deportivos suelo subir a los 42, y si tienen esferas complejas, quizás 44mm. Este Combat Sub Unisex visualmente aparenta algo más, como si fuera un Orient Mako en cuanto a tamaño, quizás 40,5 o 41mm. La razón entiendo que es un bisel relativamente delgado, y la distancia entre asas. Sin embargo mantiene su diámetro contenido, ideal para que quede resguardado sobre nuestra muñeca y así no se exponga a golpes. Hay que recordar que históricamente los relojes de uso militar, raramente superaban los 36mm o 38mm como mucho. Es decir, cuanto más pequeño, más fácil de llevar.

Pero es importante la legibilidad, y ahí es donde creo que lo han hecho muy bien, porque la esfera tiene un diámetro de 30mm-31mm, una cifra que es elevada y que permite que la información se vea con facilidad. Para que os hagáis una idea, el espacio de la hora es más grande que en el Glycine Airman SST de 43mm de caja.

Además de la reducción de tamaño, se han mejorado una multitud de pequeños aspectos, ya iniciados en los Combat Sub Sport, pero que continuaron con el Unisex 36 hasta llegar a este Unisex 39. Desde la esfera más legible, la resistencia al agua aumentada, la trasera más elaborada, o las asas perforadas. Detalles que ponen de relevancia la experiencia de Glycine Watch SA..

Conclusiones

El estilo siguiendo la línea de los Sub Sport me parece más atractivo y moderno, aunque pierda algo de la esencia Combat Sub. Una pieza destinada a un público más amplio, y con unas dimensiones aptas para cualquier muñeca. Todo ello pensado para los usos más exigentes, excediendo las especificaciones de las versiones de 42 milímetros. Un reloj que estará a la altura tanto en la oficina con traje, como buceando los fines de semana.

El precio de 525€ que ofrece el distribuidor oficial para Europa resulta tentador para cualquiera. Sólo por sus 300 metros y el calibre en grado elaboré ya se distancia del resto de sus competidores. Todo ello a un precio de tarifa que es equivalente al de los relojes de buceo japoneses de gama de entrada y que también ofrecen menos.

▲ Más ▼ Menos Diseño muy logrado

Regulación del calibre Inserto del bisel de aluminio en vez de cerámico

Lume C1 no tan eficiente como el C3

Valoración

Diseño 9 Materiales 7 Acabados 8 Rendimiento 9 Calibre 7 Prestaciones 10 Precio 6 MEDIA 8

Vídeos

Galería