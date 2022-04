Duward Sport Snow

Hace más de un año de la prueba del Duward Elegance Tyylikas, el que en aquel momento era el último lanzamiento de la marca española de relojes Duward.

Hoy os traigo el último lanzamiento, el modelo Snow perteneciente a la colección Sport, y con el que tuve el privilegio de poder ir viviendo cómo se iba gestando. Un interesante proceso que nunca antes habíamos visto, y que además incluirá la prueba a fondo del reloj.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 44mm de diámetro sin contar la corona. 13,1mm de alto Corona A presión acero Esfera Blanca Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Mineral con recubrimiento zafiro Lume Sí Trasera Exhibición roscada Correa Acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, indicador de 24 horas Resistencia al agua 5 ATM (50M) Peso N/D Movimiento Seiko SII NH39A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen España Garantía 3 años PVP 225€ Distribuidor Duward / Distribuidora Española de Relojería S.A (DERSA)

Introducción

No es necesario que os repita la historia de DERSA / Duward, ya os la expliqué en la anterior review del Duward Elegance Tyylikas. Pero dado que en esta ocasión casi he podido vivir este modelo desde que estaba en la cabeza del equipo de diseño hace casi dos años, hasta que se hizo realidad; os retrataré gráficamente mi nueva visita a Duward. Son fotografías de móvil, así que tendréis que disculpar su calidad, habiendo priorizado su naturalidad e instantaneidad.

Con el Duward Hockenheim me personé en la sede de la marca ubicada en la barcelonesa calle de Balmes. No se me ocurría un mejor reloj para la ocasión.

En el recibidor me aguarda una batería de expositores que contienen gran parte del catálogo de la marca, perfecto para ir ambientándose y amenizar la espera.

Junto a la consigna de «El tiempo perfecto«, me llama la atención un reloj que reconozco. Efectivamente es mi Aquastar Hockenheim que decora una de las salas de reuniones que ya he visitado en alguna ocasión.

No obstante esta vez la visita va a llevarse a cabo en el despacho de Alex Vendrell, el director general de la marca quien finalmente me muestra todas las variantes del nuevo Sport Snow. Aún sin sacarlos de sus bolsas ni menos aún quitarles los protectores los observo.

Los relojes dorados no son santos de mi devoción, así que escojo uno de ellos para examinarlo con más detalle. Es una manía que tengo, cuando veo relojes por primera vez me gusta escoger una versión que no sea mi favorita. De algún modo eso me permite ser más imparcial, sin dejarme llevar tanto por mis gustos personales. En cuanto lo extraigo de la bolsa aprecio que es un reloj que se siente sólido, de calidad. Algo que siempre ha caracterizado a Duward.

Suelo pensar que las esferas abiertas abstraen demasiado la mirada, soy más funcional. Sin embargo debido al calibre NH39, la apertura tiene una posición natural a las 9 y es suficientemente discreta como para que sólo la veamos cuando nos queremos fijar en ella. La esfera amplia y el bisel relativamente delgado recuerda un poco a los relojes racing de los 60 y 70. Tiene ese tipo de cosas que me gustan, una mezcla de estilos entre lo deportivo y lo clásico, y entre lo actual y lo histórico que lo hacen diferente.

Explicaba que fue testigo de su gestación, y eso es porque algo más de un año atrás, en febrero de 2021, pude examinar los primeros prototipos del Snow (cuando aún no tenía denominación). Relojes que al no estar todavía terminados, no pude revelar en aquella época, pero que creo que debo compartir con todos vosotros para que os hagáis una idea de lo largo y exigente que es crear un reloj de calidad. La historia comenzó de una forma parecida, personándome en las instalaciones de DERSA en febrero de 2021, aquella vez, con mi nuevo Duward Elegance Tyylikas.

Por supuesto el mismo despacho que ya os mostré y con la misma decoración.

Aunque cómo podéis apreciar, sí que había cambios en cuanto al muestrario de los expositores.

El plato fuerte fueron efectivamente los Sport Snow, y su armis. Todos ellos prototipos en estado muy avanzado, pero todavía con cambios pendientes de aplicar, y sin maquinaria en su interior, son los denominados «dummies» que veréis acompañados de mi Elegance Tyylikas.

Con sus especificaciones de diseño incluidas en donde observaréis que la construcción se concibió para 10 ATM (100m). De hecho lo sigue siendo, aunque con la prudencia habitual en Duward estableciendo amplios márgenes de seguridad han preferido venderlo como 50m. Algo que conozco muy bien es que cuando ellos dicen que un reloj es resistente al agua es porque de verdad lo es.

La colección Sport de la marca contiene lógicamente los modelos de carácter más deportivo, sin embargo es bastante heterogénea, llena de variantes y de diferentes estilos. Dentro de ella encontramos estos nuevos Snow (D95711) ofertados en nada menos que siete variantes:

Ref. D95711.01: Esfera totalmente en blanco y bisel negro con manecillas de contornos plateados y armis plateado.

Ref. D95711.02: Esfera totalmente en negro y bisel negro con manecillas de contornos plateados y armis plateado.

Ref. D95711.03: Esfera interior en verde, exterior en negro y bisel negro con manecillas de contornos plateados y armis plateado.

Ref. D95711.04: Esfera interior en granate, exterior en negro y bisel negro con manecillas de contornos plateados y armis plateado.

Ref. D95711.05: Esfera interior en azul, exterior en negro y bisel negro con manecillas de contornos plateados y armis plateado.

Ref. D95711.31: Esfera totalmente en negro y bisel negro con manecillas de contornos dorados y armis bitono.

Ref. D95711.32: Esfera totalmente en blanco y bisel negro con manecillas de contornos dorados y armis bitono.

Presentación

Estamos ante una unidad de muestrario. Es el reloj definitivo, el mismo que encontraréis en joyerías y relojerías o en su tienda online, pero que viene sin su packaging y sin su dotación.

No obstante os podéis hacer una idea, ya que es idéntico al del Elegance Tyylikas.

Otro aspecto positivo es que todos los manuales se pueden descargar en formato digital desde su web.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L con 44 milímetros de diámetro. Tiene 13,1mm de grosor, lo que en comparación hace que parezca un reloj delgado y elegante. Está acabada cepillada, salvo por un anillo que rodea el perfil y va espejado. Son de esos pequeños detalles que demuestran que la marca ha prestado atención a todos los detalles.

El bisel exterior es fijo y también de acero. El inserto parece de aluminio tintado en negro, es mate, pero se nota su componente metálico. Es comparativamente delgado, para así no robar luz a la esfera. En gris muestra un indicador de minutos/segundos.

La corona tiene su superficie espejada y firmada con la «W» de Duward. Funciona a presión, lo que gracias a la doble junta, al más puro estilo Certina DS, es suficiente para garantizar las 5 ATM o 50 metros de resistencia al agua.

Utiliza una mezcla de índices horarios y numerales arábigos que están aplicados, sus contornos metálicos están pulidos. Llama la atención la tipografía de los números, con la cifra dividida por la mitad en sentido horizontal. Ese sencillo y a la vez original recurso causa por sí sólo que el reloj sea reconocible e identificable.

La esfera es íntegramente de color blanco sólido. La parte externa es del mismo color, pero con un grabado de círculos concéntricos que le da tridimensionalidad. Salvo en las esferas negras y blancas, en los otros modelos de la gama, la parte central es de color degradado (azul, verde o granate), con el perímetro exterior en negro.

La marca Duward va impresa a las tres en color negro, equilibrándolo visualmente con esa simetría. También va impreso del mismo color el Automatic de las 6, y los marcadores minuteros.

Tanto la hendidura del corazón abierto a las 9, como el indicador de 24 horas a las 10:30, van enmarcados también con contornos pulidos. La disposición de ambos elementos es un poco extraña, yo los habría invertido situando el indicador de 24 horas a las 9. Es algo característico del calibre que monta, y una vez uno se acostumbra lo asume como algo natural. El formato en veinticuatro horas además de su vertiente estética resulta muy práctico cuando viajamos por diferentes zonas horarias, o cuando hay que ajustar la hora una vez el reloj está parado. Sin duda prefiero esta función a la de segundero pequeño o el indistinguible fechador en una subesfera. Se nota que es una maquinaria diseñada para ser mostrada, con unos bonitos pulidos sobre sus puentes, y dejándonos ver el rubí del sistema antigolpes (Seiko Diashock).

Las manecillas son de tipo lápiz y de buen grosor para resultar legibles. La mitad inferior es hueca o esqueletizada. Un recurso que ya probaron con buenos resultado en el Tyylikas. Siguen el mismo esquema de los índices, es decir, contornos metálicos pulidos. Es una combinación delicada junto a las esferas blancas, ya que es fácil caer en una falta de contraste. En este caso, siempre suelen encontrar un reflejo que las tiña de oscuro, aumentando así su visibilidad. La segundera tiene en su extremo una flecha que le da belleza y funcionalidad a la vez. No obstante en cuanto a longitud de la misma habría preferido que fuera algo más larga.

El extremo superior de las manecillas lleva material luminiscente. Pero algo que pasa desapercibido inicialmente es que también lo llevan los índices y los numerales. Debe ser un lume tipo C1, de color blanco que refulge en verde. El resultado es muy bueno en cuanto a brillo, especialmente en las agujas, y correcto por su duración. A medida que se va reduciendo la luz, va ganando el impacto visual de los numerales partidos, me encanta.

Monta un cristal mineral plano con un recubrimiento de zafiro en la cara externa. Eso permite tener las ventajas en cuanto a resistencia a golpes del cristal mineral, con hasta cierto punto, la irrayabilidad del zafiro. Ofrece un buen grado de transparencia.

Curiosamente el Diamond Selector II, que como recordaréis funciona en base a conductividad térmica, no es capaz de detectar esa capa de zafiro.

La trasera es roscada y está construida en acero inoxidable pulido. Su contorno lleva grabado con láser las especificaciones básicas del reloj, y como es habitual en Duward, el código de modelo (D95711). En este caso además han incluido la variante (01), así como un número de serie único para cada una de las unidades (0014). La parte central contiene una ventana de exhibición de cristal mineral endurecido que nos permite ver el calibre en movimiento, no obstante, la masa oscilante no ha sido personalizada.

El brazalete es también de acero inoxidable en acabado cepillado. Se siente relativamente ligero, con eslabones terminales (endlinks) huecos.

El cierre desplegable es por pulsadores firmado por Duward, pero sin bloqueo de seguridad. Ofrece tres posibilidades de microajuste. Es algo más pequeño (menos largo) de lo que estamos acostumbrados, lo que hace que sea algo más cómodo de llevar, particularmente cuando tenemos el antebrazo apoyado sobre una mesa o cualquier otra superficie plana.

No se proporcionan cifras oficiales en cuanto al peso del conjunto, según mis mediciones ha sido de 160 gramos con todos los eslabones del armis puesto. Una cifra que siendo un reloj de acero se inclina hacia la ligereza.

Movimiento

Dice mucho en favor de la marca que hayan logrado motorizar estos relojes con unos calibres automáticos suministrados por Seiko. Son máquinas que han aumentado absurdamente de precio últimamente, y que tampoco son fáciles de conseguir.

En concreto es el Seiko Instruments Inc (SII) / Time Module Inc (TMI) NH39, una máquina que nunca habíamos traído aquí, pero que es esencialmente la misma que el NH38 que vimos en los Acero Watch XLII Girola o el Vario Empire Automatic, con el añadido del indicador de 24 horas, es decir, la suma del NH37 con el NH38.

Al igual que el resto de los NH3x late a 21.600 vph, tiene 24 rubís, el eficiente sistema de magic-lever para carga automática bidireccional, y permite remonte manual (handwinding) y parada de segundero (hacking). Como es un movimiento diseñado para no llevar fechador, no acusa el defecto de la posición de corona fantasma. Tenéis todos sus detalles en las especificaciones técnicas (456 KB. en formato PDF).

Ya conocéis que es un calibre bastante agradable de utilizar, tanto para ajustar la hora como para darle cuerda manualmente, así que en este NH39A, destacaría lo cuidado que está la parte visible que podemos ver desde la esfera. En la trasera, como es de esperar en un reloj de esta gama, no hay cambios en cuanto a decoración, habiendo primado la practicidad.

En cuanto al rendimiento, los de Seiko son muy prudentes, garantizando entre -20 y +40 segundos por día de desviación, y una reserva de marcha de al menos 41 horas. La autonomía es siempre superior a la establecida, salvo en mecanismos que fallen, jamás me he encontrado con un movimiento que diera menos. Como quiera que es una prueba que hace mucho tiempo que no realizaba, para este Sport Snow he decidido medirla, dándome la cifra de 46,25 horas aproximadamente (46 horas y 15 minutos). Referente a la precisión, con esas tolerancias tan amplias raro es el reloj que no lo cumple. Que sea o no más preciso es una tarea que parece que Seiko deja en manos o bien del azar, o bien del fabricante si decide ajustarlo. Según el cronocomparador, el valor medido ha sido de +8,5 segundos/día, una cifra muy buena. También ha sido muy bueno el error de beat (0,0 ms), sin embargo en cuanto a uniformidad había algunas diferencias, nada preocupante no obstante.

Sensaciones

Me vais conociendo y sabéis que un reloj de concepción polivalente, una pieza que puedes usar tanto de sport como más formal son el tipo de relojes que a priori suelen conquistarme. A ello se le suma que por diseño son también las formas que me encajan, una esfera amplia debido a su generoso diámetro y a un bisel externo estilizado, pero que gracias a una distancia entre asas compacta no aparenta ser un reloj grande.

Ciertamente los openheart no están entre mis favoritos, es una tendencia que creo que está más pensada para los de fuera, que para el que porta el reloj. Me explico, la belleza del movimiento se contempla en su máximo esplendor por la trasera de exhibición, y me da la impresión que el frontal es más que nada para que el resto sepan que llevamos un reloj mecánico. Ese era mi pensamiento hasta que me di cuenta de un detalle que lo cambió todo: Las manecillas esqueletizadas nunca cubren ese corazón abierto, un elemento que siempre queda visible y del que uno aprende a darle la importancia que tiene.

Me ha sorprendido muy gratamente su legibilidad, algo que no es fácil de conseguir con plateados pulidos sobre esferas blancas, pero que nos permite ver la hora en cualquier circunstancia, incluso en la oscuridad tal y como hemos visto.

Conclusiones

Duward es una apuesta segura por relación calidad-precio. Ofrecen buenos materiales, cuidan los detalles, y no piden un precio irracional por sus relojes. Pero con un PVPR de 225€ son casi 50€ más que el Elegance Tyylikas, y aunque podamos encontrar algún descuento en tiendas físicas, el monto es comparativamente elevado. Por otro lado, no hay muchos relojes dotados de este calibre, por poner un ejemplo el René Mouris Orion 0102RM1 con la misma máquina y cristal mineral casi duplica al Snow (405€).

Por una parte considero que es una forma de tener un reloj diferente con una maquinaria especial. Pero por el otro es un openheart discreto. Puede ser usado en cualquier circunstancia, ya sea como reloj de diario o para ocasiones especiales, independientemente de que nuestra vestimenta, el outfit que dicen ahora, sea más clásico y formal, o más moderno y deportivo.

▲ Más ▼ Menos Openheart discreto

Esfera muy cuidada Masa oscilante sin personalizar

Valoración

Diseño 8 Materiales 7 Acabados 7 Rendimiento 7 Calibre 7 Prestaciones 8 Precio 8 MEDIA 7,4

Vídeos

Galería