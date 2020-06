Con las buenas sensaciones de la Mini Maglite LED 2AA quería repetir con la marca, dándome de nuevo un capricho en forma de linterna de calidad que pudiera usar en casos de necesidad. Al principio me llamaban la atención las versiones mejoradas de mi Maglite LED 2AA, las Maglite Pro LED 2AA y especialmente las Maglite Pro+ LED 2AA, ésta última con diferentes intensidades de haz luminoso. Ambas tenían una potencia muy superior a la mía, si bien su autonomía se veía reducida.

Eso me hizo darme cuenta que en casos en tareas no especializadas como pueden ser una emergencia, no cuenta tanto su intensidad lumínica, sino que esté siempre disponible, y que cuando la vayas a usar, no tengas que estar buscando pilas. Descarté entonces la Pro y la Pro Plus, y escogí un clásico, la versión más compacta de todas, la Maglite Solitaire.

El modelo Solitaire apareció en 1988, por aquellos años en su versión incandescente, una variante que aún se vende a 8$, y de la cual mi padre sigue llevando una en la guantera del coche. Con la tecnología LED, la marca decidió actualizarla, convirtiéndose así en la que para mi sería su segundo modelo más incónico tras la Mini Maglite.

Con el cambio de incandescente a LED, los de Maglite lograron pasar de 2 lumen y 97 candelas, hasta los 47 lumen y 539 candelas; si bien ello implicó una reducción de su autonomía desde las 3 horas y 45 minutos de la versión clásica, hasta solamente 1 hora y 45 minutos de la LED, que no obstante es suficiente para su cometido.

Gracias a que monta solamente una pila AAA, por eso se la denomina también Maglite Solitaire LED 1 AAA, su diseño compacto está pensado para poderse usar como llavero. Como ellos mismos explican, ¿para qué la necesitas si tu móvil ya tiene linterna? Bueno, pues porque en caso de emergencia, querrás mantener la carga te tu smartphone para llamar y así poderte salvar, así que mejor contar con una Solitaire.

El packaging es idéntico al de la LED AA un estuche de plástico duro en color negro con las letras en rojo. Al ser tan pequeño, se ve simpático y es muy fácil de transportar en cualquier lugar.







Como la distribución en España que lleva Esteller (J. Esteller S.L.U) es desastrosa, opté por comprarla en Amazon, que presumiblemente lo adquieren al distribuidor europeo en Alemania. El precio de venta recomendado en Estados Unidos es de 19,95$, en Amazon se encuentra a lo mismo: 17€ pagué yo.

Su interior deja espacio para una pila AAA, de manera que podemos llevar una de reserva, o bien la linterna sin pila y ponerla cuando necesitemos. Hay espacio para el llavero, sin embargo no venía incluido. No sé si porque desapareció de Amazon, o porque se trata de una versión budget o básica en donde los de Maglite han decidido ahorrar unos céntimos prescindiendo de él. Una pequeña carencia, pero que a mi modo de ver tiene mucha importancia. Sorprende el hecho de que anteriormente viniera con una pila de Duracell, y ahora sea una Energizer, algo que me lleva a pensar que algo ocurrió con el embalaje original, y el bonito llavero de cordura debería haber venido incluido.







El resto de características son esencialmente las mismas que sus hermanas mayores, las Mini Maglite LED 2AA y Mini Maglite LED 2AAA: Un cuerpo de aluminio anodizado, diseño y construcción Made in USA, y una calidad y durabilidad más que reputada. Además de su tamaño, las diferencias son que la Solitaire está disponible en una amplia variedad de colores: negro, gris, azul, rojo, plateado, rosa, dorado, oro rosa, y verde. Como es muy ligera (24g sin pila) es resistente a las caídas desde 2 metros de altura en vez de 1. Su resistencia al agua se mantiene en IPX7, o sea capaz de resistir hasta 30 minutos a 1 metro de profundidad.







Es muy cómoda de utilizar, y también de transportar. Sus compactas dimensiones, un poco más grandes que la pila que utiliza, y para haceros una idea, aproximadamente del tamaño de un encendedor compacto, así que no molesta en el bolsillo o en la mochila. El exterior de aluminio es resistente, pudiendo coexistir sin problemas con llaves o navajas, aunque habrá que ver qué tal lo lleva el recubrimiento azul.

La intensidad lumínica es suficiente, no sólo apta para abrir el coche en un aparcamiento a oscuras o buscar algo en casa ante un corte de luz como la Varta Pen Light, sino que casi diría que se puede usar como minilinterna de propósito general en salidas por el campo, con la única precaución de tener en cuenta que su autonomía no se elevada.







Los acabados y los materiales son excelentes, aunque por las menores dimensiones se nota que las roscas no van tan finas.