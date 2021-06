Manteles y cojines Sokios

He tocado bastante el tema del Made in Spain, sobre todo en cuanto a textil y calzado, los últimos fueron los gallegos de Xiro Atlantic Denim. Sin embargo en lo que a hogar se refiere, la oferta no era tanta. Nuestros hábitos de consumo van cambiando poco a poco en dirección a la producción local, y raro es el día en que no descubro una nueva empresa, o sois vosotros los que me dais el chivatazo. En su momento me iba a decantar por un mantel de Pascuet (Industrial Texcans S.A.) los mismos que fabrican los pañuelos Gal-lus, hasta que al final me decidí abandonar un poco la tradición y apostar por una marca más joven y fresca: Sokios.

Sokios (Comersan S.A) abrió su tienda online en 2016 como marca 100% española centrada en los tejidos y la decoración; productos de calidad para el hogar que se encarga del diseño, tejido y confección de todos los productos, un Fabricado en España en toda regla. El nombre de Sokios deriva de la palabra japonesa Shokki que significa telar, y es que en Sokios cuentan con más de 60 telares con los que partiendo de hilos de poliéster conforman el tejido con el que se fabricará el producto.

Como decía, su atractivo es que pese a ser respetuosos con la artesanía, apuestan por diseños modernos, creando originales conjuntos de manteles con cojines a juego que son ideales para la terraza en verano.







Dentro de la colección Scandi escogí el modelo Odín Mostaza, tomando de allí un mantel, cuatro cojines y sus correspondientes rellenos. Esto último es un detalle importante, porque realmente son fundas de cojín. Si el diseño te gusta, y a mí me ocurre eso con el Odín puedes extender esos coloridos al resto de tu casa: fundas nórdicas/a>, cuadrantes, colchas o juegos de cama.







Extender la armonía a todos los elementos de nuestra casa, creo que ese es el concepto de Sokios, su Home living online y que me parece interesante porque va más allá de llevar un reloj o unos zapatos que nos gusten. Después de todo, es entre las paredes de casa donde pasamos gran parte del tiempo.







Entrando ya en el mantel, nos lo ofrecen en diferentes tamaños (150×150, 160×210, 160×260, 160×320, 90×290 y Ø200). Hay que tener en cuenta que como están pensado para que las faldas cuelguen un poco eso implica que debemos escogerlo algo más grande. Ellos recomiendan que cuelguen de 40 a 50 cm por lado, lo cual es estéticamente lo más bonito, pero por manías personales me parece menos práctico, me molesta que el mantel me toque las piernas. De manera que esos tamaños se adaptan a mesas entorno a 90×90, 90×140, 90×190, 90×240, 90×290 y Ø120.

Como genérico se denomina poliéster a aquellas fibras producidas a base de resinas plásticas obtenidas del petróleo mediante procesos químicos. A diferencia de los hilos naturales como el algodón, el poliéster resiste la humedad, seca muy rápido y no presenta arrugas. Es además resistente a la abrasión, la decoloración y las temperaturas, de manera que parece el material ideal para confeccionar un mantel de mesa.

Este mantel de Sokios usa hilo de chenilla de microfibra de poliéster 100%, así que se puede meter en la lavadora, no se arruga y no destiñe. Algo que me gusta, porque creo que el diseño no debe estar reñido con el pragmatismo ni con la durabilidad. La decoración Odín Mostaza es un fondo de ese color con un entramado cuadriculado en color blanco, es sencillo pero el juego a dos tonos le da muchas posibilidades de combinarlo.

El tejido es grueso para resultar resistente, pero no es basto. Si no recordáis como es el tacto del poliéster quizás os encontréis confusos con lo del derivado plástico, nada que ver, se siente como si fuera un tejido natural, parecido al lino pero un poco más áspero.

Los pespuntes de las costuras están cosidos perfectamente alineados, y dan una sensación de resistencia.







Todos los productos tienen la certificación OEKO-TEX, pero no dicen si se trata de la Standard 100 que garantiza que ni los hilos ni el producto terminado tienen elementos nocivos, o de la Made in Green que además evalúa que la producción se ha desarrollado bajo parámetros sostenibles. Una de las etiquetas mencionando el «Confidence in Textiles» nos confirma que se adscribe a la primera norma. Vemos también el «Diseñado y Fabricado en España», una forma de despejar todas las dudas en contraposición a aquellos que dicen un «Diseñado en España» y omiten el país de producción real.

Su precio va de 29,95€ hasta los 69,95€ dependiendo de los tamaños.





































Si vamos a los cojines y puesto que el tejido es el mismo que el del mantel, hay que destacar que han optado por unos dobladillos que ocultan la cremallera, de este modo no se ve. El enganche final lo podemos escamotear también si así lo deseamos o bien dejarlo por fuera. En todo caso siendo la cremallera y el cierre en color blanco como las listas de los modelos Odín me parece que no queda mal.







Se repite la calidad de fabricación que hemos visto en el mantel, algo que se extiende también a la cremallera y que cierra con confianza.













Solamente está disponible en 50×50 cm, y se vende a 14,95€. A ello hay que sumarle los rellenos de 3,95€ hasta los 6,95€ en función del tamaño (30×50, 50×50, 50×70 y 70×70) siendo el precio del que corresponde al cojín de 4,95€. Es de fibra sintética con tratamiento antiácaros y antialergénico, y por supuesto va forrado. El forro es de rejilla para facilitar la aireación, mientras que el relleno es mullido y agradable.

Sokios nos ofrece unos productos de precio bastante superior a la media, así que son caprichos para aquellos que nos queremos sentir cómodos y a gusto en nuestra casa. A fin de cuentas un mantel nos va a durar bastante tiempo y los cojines todavía más, así que si lo extrapolamos al tiempo de uso la cantidad se hace más razonable. Lo que ellos llaman Slow Deco y que para mí es sentarte en un silla bien acolchada y disfrutar con lo que ves, es algo difícil de valorar económicamente.







El pedido me llegó enviado por NACEX al día siguiente. Los gastos de envío son gratis a partir de 50€.