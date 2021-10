Maquinilla de seguridad King C. Gillette

Tras algunos meses de parón retomamos el afeitado clásico, y en esta ocasión de la mano de una maquinilla de seguridad, la última que reseñé fue la RazoRock Mamba 70 Titanium.

No hace falta que diga que después de tanto tiempo estoy muy ilusionado con esta prueba, más aún porque fue una sugerencia que me hizo Sergi. Por otro lado se trata de un lanzamiento oficial de Gillette a diferencia de la Gillette Super Blue fabricada en China. Pero es que además demuestra que las cosas están cambiando en Gillette, lo cual me gusta aún más.

Procter & Gamble (P&G) los propietarios de la marca de Gillette buscan maximizar beneficios. Ya lo explicaba en el artículo ¿Por qué nadie conoce el afeitado clásico?. El afeitado tradicional no les interesa porque es más barato y más duradero que el de cuchillas desechables. Pero claro, los con la Wilkinson Premium Classic su principal rival se le había subido a las barbas, nunca mejor dicho.

Su respuesta ha sido copiar la aproximación de Wilkinson y mejorarla. Si los ingleses lanzaron la gama Premium Classic los estadounidenses han sacado la King C. Gillette en honor al fundador de la marca: King Camp Gillette. Expliqué bastante sobre él y la historia de la marca en la reseña de la Gillette Super Blue, así que no me repetiré con ello.

Aprovechando la historia del señor Gillette han confeccionado toda una gama de afeitado con inspiraciones clásicos, o sea lo mismo que hicieron los españoles de LEA Classic sin darse tanto autobombo. Como tienen un excelente marketing, replicaré aquí como ellos lo definen: «Una nueva gama de productos diseñada por los pioneros del afeitado desde 1901. Inspirada por un siglo de innovación e impulsada por el espíritu de nuestro fundador King Camp Gillette, esta nueva línea de productos incluye un conjunto completo de herramientas de precisión y productos de afeitado de calidad, para permitir a todos los hombres crear un estilo único.»

Una gama así tiene que ser suficientemente cara como para que les salga a cuenta venderla y poderla rodear de exclusividad, pero al mismo tiempo lo bastante accesible como para que cualquiera pueda comprarla. Aunque no lo dicen y siguiendo su posicionamiento tiene que estar también ligeramente por encima en precio y calidad que Wilkinson Sword. La encontramos a un PVP de 19,99€ para la maquinilla con 5 cuchillas de regalo, 29,98€ si le agregamos el gel de afeitar, 39,99€ si además incluye el gel limpiador para barba y rostro y 49,99€ el set completo que además tiene aceite para barba, un peine y un soporte. Si lo analizamos comparativamente veremos que en los sets donde hay más productos estos nos salen unitariamente muy caros, por ejemplo casi 10€ el gel de afeitar. Sin embargo, el paquete básico a menos de 20€ me parece una magnífica opción. En mi caso la compré en Druni a 18,95€, pero la puedes tener en Amazon.es a unos 16€.

El empaquetado (packaging) y toda la imagen de marca (branding) de la gama King C. Gillette (KCG) se basa en la historia y la herencia, su logotipo es la firma del fundador y como la Filomatic FiloC recurren al aire vintage que tanto sirve para la compra por impulso como para un regalo. Incluso los de Gillette, siempre rehacios al afeitado clásico en el primer mundo ahora como quien no quiere la cosa cambian completamente de parecer y todos son ventajas:

Características y Beneficios

Puedes elegir entre dos filos de corte

El cabezal de seguridad mantiene la hoja de doble filo en su sitio

La hoja única está fabricada con acero inoxidable de alta calidad, recubierta con platino para mayor durabilidad y un revestimiento antifricción para conseguir un afeitado más cómodo

El protector con peine ayuda a controlar la distancia entre la hoja y la piel

El mango metálico presenta una superficie estampada para mejorar el agarre y el control

Me quedo con ese cambio de política comercial, indudablemente debido al cambio de hábitos en el afeitado de muchos hombres, pero también de mujeres, que han incitado a que la gran multinacional vuelva a ofrecer maquinillas de seguridad 30 años después de abandonarlas.

Esta maquinilla de afeitado clásico se lanzó al mercado en 2020, pero no llegó a nuestro país hasta finales de año, aproximadamente en octubre, motivo por el cual algunos la llaman King C Gillette 2020.

La maquinilla de afeitar es una clásica de tres piezas totalmente cromadaa brillo. El conjutno es bastante pesado, 102 gramos y bastante larga: 9,7 cm. El cabezal es de peine cerrado con un diseño parecido al de la Mühle R89 que me parece algo ya bueno de por sí, porque solamente ese cabezal cuesta lo mismo que esta maquinilla completa. Otros dicen que se parece a la de la Edwin Jagger DE86BL.

Gracias a la colaboración de JaviNanas en mi canal de Youtube me ha hecho llegar unas fotos comparando esta King Gillette con su Edwin Jagger DE89:

Y también con la Merkur 34G:

Primero agradecerle el gesto, porque realmente despeja muchas dudas. Es cabezal se parece bastante al de la 34G, y se parece muchísimo a la EJ89. En fotografías es difícil determinar si son idénticos o no. Yo diría que sencillamente los de Gillette se han inspirado en aquello que funciona…

También se lee en algunos sitios que está fabricada en Alemania, algo que se puede negar rotundamente a tenor de las inscripciones en la caja: «Designed in Boston by Gillette», pero más abajo y en tipografía más pequeña: «Made in China». Se cuenta también que alguien de Gillette reconoció que el cabezal era alemán. Puede que esa confusión venga desde la propia marca, puesto que al respecto de la gama Gillette C. King declaran: «Los científicos e ingenieros de Braun en Alemania y los científicos del cuidado del afeitado de Gillette en Cincinnati han unido fuerzas para llevar al siguiente nivel cada uno de los ítems que componen la nueva colección King C. Gillette». Lo de Braun se debe simplemente a que otros productos de la gama, no esta maquinilla, están fabricados/diseñados por Braun, nada más. Es posible que el diseño fuera externalizado a Dovo Merkur o a Mühle, pero no tiene mucho sentido. También se dice que el mango es de acero, a mi me parece zamak, aunque eso sí, muy sólido y pesado lo que quizás puede incentivar a la confusión.

Su peso le da mucha estabilidad, lo que unido a la buena longitud del mango nos proporciona muy buen control. Podemos agarrarla más cerca del cabezal para tener más precisión, o más lejos para tener más cobertura.

El agarre del mango es bueno longitudinalmente, gracias a su estriado no se resbala pese a que su cromado brillante es bastante liso. Sin embargo horizontalmente puede llegar a deslizarse, haciendo que haga un conato de giro entre nuestros dedos.

Las percepciones eran ciertas, es un poco más apuradora que la Mühle R89, aún y así, siendo bastante permisiva con los errores. Está muy cerca de la R89, y pienso que a ciegas sería casi imposibles de distinguirlas. O sea que no está a medio camino de la R89 y la Mühle R96, sino mucho más cerca de la primera que de la segunda. Afeita muy bien y es cumplidora, con la protección que da el peine cerrado nos permite afeitarnos incluso con cierta prisa. Pero a su vez no es demasiado suave, no requiere que demos pasadas y pasadas para obtener un apurado perfecto como sí le ocurría a la Wilkinson.

Tiene algunos detalles bonitos, muy aspiracionales diría yo, por ejemplo el interior del peine, firmado con las letras «G2», una denominación que se usaba en las antiguas Gillette.

Me parece una maquinilla de seguridad muy recomendable, su precio me parece algo elevado para lo que es, pero a cambio nos ofrece una buena distribución y una marca reputada. Una gran opción para aquellos que quieren adentrarse en el afeitado clásico, y qué mejor forma de hacerlo que continuando con la misma marca de multihojas que han estado usando hasta ahora.

Para terminar os dejo con un video de su unboxing y una pequeña galería de imágenes.