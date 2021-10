Seguimos con las pruebas de relojes, aunque después de la tradicionalidad y la historia del Hanhart Pioneer One, yéndonos a las antípodas. Porque Humism es una marca joven, y porque sus relojes ofrecen una complicación no vista hasta la fecha. El kinetic art o arte cinético.

No te pierdas la review que viene a continuación, porque con este Humism Kato estoy seguro de que te vas a sorprender.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 39mm de diámetro sin contar la corona. 11,4mm de alto Corona A presión de acero Esfera Blanca Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume No Trasera Acero inoxidable de exhibición Correa Cuero negro de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento Seiko NH35. 24 rubís. 21.600 vph Complicaciones Remonte manual, parada de segundero, rotor de carga bidireccional Prestaciones -20/+40 segundos/día. 41h de reserva de marcha Origen Singapur. Japan Movement Garantía 18 meses PVP 318$ (267€ al cambio) más aduanas Distribuidor Humism

Introducción

El singapurense David Sze decidió abandonar su estable trabajo en el Huffington Post durante 2016. Su motivación fue desarrollar su inquietud creativa a la hora de diseñar un reloj creativo. Trabajó en ello a jornada completa, como si fuera un trabajo de verdad y terminó fundando Humism en 2017. Al año siguiente, en 2018 lo tuvo todo listo y lanzó su proyecto en Kickstarter. Solamente media hora después había conseguido la financiación completa, y al día siguiente la había conseguido multiplicada por 6. Los más de 100.000€ recaudados probaron la viabilidad de su concepto y así fue cómo nació su primera colección ambientada en las filosofía clásica: Eudaimonia (Eudaimonia), Geist y Dasein. Tres referencias que junto a nuevas incorporaciones aún se encuentra en su catálogo.

En 2019 repitió la misma mecánica que también le había funcionado. En esa ocasión recaudó un importe similar, dando vida a los Kato, Rhizome, Helios Dasein y Helios Eudaimonia de la colección filosofía segunda parte.

Hasta aquí parece una historia más o menos repetida a la hora de dedicarse a fabricar relojes, e intencionadamente he escogido dejar la explicación para el final, porque lo que define a Humism es su objetivo en «Convertir el movimiento del tiempo en un arte fascinante». Me encantan los relojes diferentes, y en relojería de lujo y alta relojería las opciones sino abundantes, existe: Jacob & Co., Greubel Forsey o MB&F. En precios asequibles habéis tenido la oportunidad de leer aquí mismo acerca de Mr Jones, pero hay más, por ejemplo Ziiiro.

Lo que hizo, y hace que Humism sea diferente es que su fuente de inspiración fue el Arte Cinético (Kinetic Art), una corriente artística aplicada a la escultura y la arquitectura, pero que hasta la llegada de David no se había aplicado al mundo de la relojería. Como una imagen vale más que mil palabras os dejo la animación oficial de este Humism Kano.

¿Cómo se ha conseguido ese efecto? Esencialmente lo que hace es aprovechar la fuerza del movimiento de la manecilla segundera para en vez de mover una aguja, ir moviendo diferentes discos. La clave es que ello no implica modificaciones al calibre, eso contiene el coste y garantiza que seguirá siendo igual de fiable. Pero como habéis podido ver, el resultado es espectacular.

Todos los modelos de Humism comparten caja, cristal, trasera y maquinaria. Sin embargo se estructuran en dos grupos. En primer lugar los convencionales que usan un fondo blanco y son de tirada no limitada:

– Kato: Discos concéntricos negros que representan hasta 48 pétalos (318$).

– Rhizome: Discos de figuras geométricas que dan la impresión de expandirse y contraerse (318$).

– Dasein: Tres discos en vez de dos que cambian de forma y de tamaño (318$).

– Geist: Tres discos que simulan formas vivas (328$).

– Eudaimonia: Cuatro discos que cambian de forma, tamaño y orientación (328$).

Les siguen los Helios que usan un fondo amarillo en la esfera, la caja va recubierta con DLC, la correa es distinta y con unos bonitos pespuntes amarillos, mientras que son también de tirada limitada:

– Dasein: Tres discos en vez de dos que cambian de forma y de tamaño (338$).

– Eudaimonia: Cuatro discos que cambian de forma, tamaño y orientación (358$).

Aunque pueda parecer que cuantos más discos mejor (por cierto que están fabricados en Japón y el diseño es propietario), sin embargo en cuanto a mi gusto personal no van relacionados. No obstante mi modelo predilecto es el Dasein que me parece que está muy logrado, si lo combinamos con el acabado Helios, es decir, el Dasein Helios el resultado es espectacular. El problema radica en que las ediciones limitadas duran muy poco a la venta, algo que además incentivado porque su precio es apenas superior al de los estándar, que me vi resignado a quedarme con uno de ésos, el Humism Kato. Su esfera blanca con elementos negros en contraposición al sol de los Helios me recuerda a la Luna, así que si Sze me lo permite yo los bautizaría como «Lunam«.

En cuanto al Kato, su inspiración viene de la filosofía del mismo nombre que daba notable importancia al cuidado y los arreglos de flores, y es por eso que su movimiento, o mejor dicho su cinética, representan los pétalos de una flor que se abren y se cierran.

Presentación

La caja es de cartón de color negro, pero tiene una peculiaridad que no se ve con frecuencia en relojería. Es completamente cuadrada en vez de rectangular. Lleva un troquelado en la parte superior que nos deja entrever el logotipo plateado que vemos en la zona interna, mientras que la leyenda «hu» nos da un indicio de la marca.

Al retirar la cubierta deslizante podemos apreciar que ese plateado es el logo de Humism que se encuentra aplicado en la caja.

Al abrirlo encontramos un enmoquetado de color negro que ofrece una imagen sobria y minimalista, muy monocromática conjugando con el reloj y que se acompaña de también un discreto sobre con la documentación de la pieza.

Es cuando retiramos la documentación que nos damos cuenta de la correa que viene sin montar, una forma distinta de presentar los contenidos y que pone en valor que la correa tiene sistema quick-release para cambiarla fácilmente.

La documentación es de volumen reducido, aunque completa en su variedad, incluyendo un certificado de autenticidad con el número de nuestra pieza, un manual de instrucciones, y lo que más suelo valorar, una tarjeta de agradecimiento del propio Sze.

En el canal de Youtube tenéis el vídeo completo del unboxing.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable tipo quirúrgico (316L) en acabado cepillado. Tiene 39mm sin contar la corona. Visualmente parece algo más grande debido a que el bisel fijo del mismo material y acabado es bastante delgado, pero en especial porque la esfera, de la que hablaré más adelante, es tan llamativa que recibe toda nuestra atención. En todo caso algo más de tamaño, quizás hasta los 42mm no le habría ido mal. Con 11,4mm de grosor es bastante plana considerando que lleva una máquina de carga automática. Una ventaja que además de estética redunda en mayor comodidad.

La corona es de acero inoxidable y funciona a presión. Correcto en un reloj que ofrece una resistencia al agua de hasta 50M o 5 ATM. Más allá del WR o los 30M, esta es la cifra que considero mínima en un reloj, así que aunque ese no sea el énfasis de este reloj, cumple.

Carece de manecillas al uso, sino de un par de círculos que recorren el perímetro del reloj. Uno es de color totalmente negro, e indicará las horas, y el otro es hueco por lo que deja ver el blanco de fondo de la esfera y representa los minutos.

Como ayuda discreta a la hora de leer el tiempo, unas hendiduras diagonales sobre la esfera nos marcan cada hora. El mecanismo del segundero es lo que mueve los discos con las figuras geométricas, y ese es sin duda el mayor atractivo de este reloj y lo que lo hace único. Porque los discos giratorios representan 48 pétalos de flor que se van abriendo y cerrando sucesivamente, una especie de caleidoscopio monocromático que no parece que sea un reloj. El color blanco en el que se superponen los pétalos le da un máximo contraste monocolor que contribuye a aumentar ese efecto hipnótico.

No cuenta con ningún tipo de material luminiscente o lume, un lástima porque podría causar un efecto en la oscuridad espectacular.

El cristal es de zafiro plano con la finalidad que podamos percibir el movimiento desde cualquier ángulo. Lleva recubrimiento antirreflejante, algo que no es habitual ni siquiera en relojes más caros como el Tissot Visodate, y que es una muestra más de la atención a los detalles que han puesto en el Kato.

La tapa trasera es de acero inoxidable y va atornillada. Tiene una ventana de exhibición que es también de zafiro, de nuevo una aspecto que al no verse, pocas marcas prestan atención.

La correa es de cuero italiano, en color negro y de 20mm de anchura en las asas. Está dotada de sistema de cambio rápido (quick-release), algo evita usar herramientas para cambiarla y que debería ser de uso generalizado en todas las marcas, pero que desgraciadamente no lo es. Quizás ese es el motivo por el que su reemplazo sea levemente caro (40$). Lleva una hebilla de acero firmada por «Humism» y al igual que la caja, está cepillada.

A continuación tenéis el vídeo de 360 grados para que os podáis hacer una mejor idea.

Movimiento

Con el objetivo de contener el precio de venta, necesitaban de un calibre que fuera fiable y asequible. Inicialmente probaron con los Miyota 82XX, si bien su segundero de movimiento indirecto era incapaz de mover con suavidad los discos «kinéticos» del reloj. De modo que optaron por el ubículo NH35A suministrado por la filial de Seiko Time Module Inc (TMI) y que es idéntico a 4R35 que Seiko usa en muchos de sus relojes. Se trata de una maquinaria mecánica con carga automática bidireccional de sobra conocida por todos. Ofrece remonte manual, parada de segundero, y pase rápido de fecha; si bien estas últimas son innecesarias en este reloj. Es el mismo que pudisteis leer en la prueba del RSWC Heian o la review del Steeldive SD1996 (SKX007).

Oscila a 21.600 vph, tiene 24 rubís y acredita unas prestaciones de fábrica de 41 horas de reserva de marcha con una desviación máxima de -20/+40 segundos/día. Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF). El punto remarcable es que desde 2019 Humism introdujo ciertas mejoras en su proceso de ensamblaje, así que ahora ajustan todos los calibres al rango de +/- 15 spd, lo que mejora mucho la precisión del reloj y que no es algo habitual en piezas de precio asequible. En esa fecha también incorporaron el rotor grabado con diseño personalizado. Éste nos recuerda al movimiento de la esfera, lo cual da una homogeneidad entre el anverso y el reverso muy interesante. Pongámoslo en el cronocomparador…

El resultado obtenido ha sido de 0,1 segundos/día, un desfase excelente, con una estabilidad buena. Son unas prestaciones muy buenas, que superan lo esperado, pero el NH35 con una frecuencia de 3 Herzios implica que los discos en la esfera se moverán 6 veces por segundo, si nos refiriésemos a cine o de vídeo digital hablaríamos de 6 fotogramas o frames por segundo (FPS). Un movimiento a 28.800 vibraciones por hora hubiera sido mucho más fluido, y por tanto agradable. Si escogiéramos el Miyota 9039 se ganaría en esa suavidad de movimientos, y también en cuanto a precisión, si bien el coste aumentaría ligeramente.

Sensaciones

El efecto cinético del movimiento es cautivador, lo definiría más como enigmático que como espectacular. Al contemplarlo causa un efecto relajante, muy zen y creedme que se disfruta de verdad. Además me he percatado que cuenta con un importante atractivo que poco a poco ha ido perdiendo la relojería, y es que ante cualquier reunión social, este Kato es una magnífica excusa para iniciar una conversación. En algunos casos ni siquiera seremos nosotros los que lo hagamos, sino que la persona en cuestión nos hablará una vez se haya fijado en la esfera del reloj.

En la muñeca es un reloj que se siente convencional, por cotas y sensaciones se comporta de manera muy similar a la de un reloj de vestir. Es decir, es cómodo y combina con cualquier tipo de vestimenta.

Sobre su función utilitaria, o sea la de consultar la hora, es una pieza que se adscribe al concepto slow-time. Al carecer de marcadores minuteros esto quiere decir que se presta a darnos una información de una manera más aproximada, más intuitiva, lo cual es coherente con su filosofía. Supuse que costaría recordar cuál indica las horas y cuál los minutos, pero de alguna forma nuestro cerebro asocia que el círculo totalmente negro es el principal (horario), y el otro el minutero.

Algo que me agrada todavía más, es que dejando de lado los purismos que suelen vincularse a este tipo de relojes, el Kato, al igual que todos los modelos del catálogo de Humism actual son de carga automática, así que tienes movimiento no sólo en la parte frontal, sino también en la trasera.

No lo mencioné antes, pero me parece muy adecuado el concepto de Humism, porque si atendemos a su definición (humanismo), lo que tenemos es: «Movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV que, rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras redescubrió y estudió». Así que yo lo veo como una forma de dar sentido al hombre dando un nuevo sentido al reloj.

Conclusiones

Todos los relojes de Humism me parecen altamente recomendables para aquellos que buscan algo diferente en su muñeca, un reloj que además les transmita una sensación que perdura, sin por ello tener que renunciar a materiales y acabados de buena calidad. Una opción que aunque puede usarse diariamente la veo más como un reloj de «fondo de armario», una pieza que sacamos cuando nos apetece más el diseño que la función.

El precio de 267€ al cambio es más que razonable, algo que encuentro particularmente valioso en un reloj que por su exclusividad y diseño, fácilmente podría cobrar facturas mucho más elevadas. Puesto en contexto en la campaña de 2018 el precio más bajo posible eran 199€, que aumentó a los 238€ en la campaña de 2019 debido a las mejoras mencionadas. En lo que a «relojes creativos» se refiere, si nos movemos en precios al nivel de bolsillos normales, solamente Humism y Mr. Jones son capaces de ofrecer algo así, además con movimientos mecánicos en vez de cuarzo. No son relojes incompatibles, cada uno innova de una forma distinta.

El envío desde Hong Kong por DHL es gratuito en la modalidad de 7-14 días y cuesta 24,80$ para el envío rápido que se recibe en 3-5 días laborables. En el primer caso, el que yo escogí es un convenio en donde el reparto en el país lo hacen desde Correos. Esta vez no tuve ningún problema, aunque con el cambio de normativa aduanera. la gestión la hizo ADTPostales, como es habitual pero de nuevo sin mayores inconvenientes. El valor se declaró en 24$ que ellos convirtieron a 20,47€ ascendiendo el monto global a pagar a 4,3€.

▲ Más ▼ Menos Movimiento cautivador

Buenos materiales Sin lume

Frecuencia de 3Hz en vez de 4

Valoración

Diseño 10 Materiales 9 Acabados 8 Rendimiento 8 Calibre 7 Prestaciones 9 Precio 7 MEDIA 8,1