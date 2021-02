Recientemente nos desplazamos hasta Holanda con el NYI Watches Liberty Limited Edition, y hoy no nos alejaremos demasiado, ya que el About Vintage 1820 Automatic es un reloj que procede de Copenhague en Dinamarca.

Sus diseños tienen el carácter Escandinavo, simples, minimalistas y claros. Lo que hace de About Vintage es que sus relojes complementan esa base limpia con multitud de detalles. Un cuidado que como veréis más adelante comienza con la propia caja de presentación del reloj o packaging, pero que se extiende mucho más allá. Al principio me llamó mucho la atención el 1971 Limited Edition equipado con el calibre STP1-11, si bien por la diferencia de precio pero sobre todo, por los detalles que vi en este About Vintage 1820 Automatic, al final me decanté por él.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 40mm de diámetro sin contar la corona. 11mm de alto Corona A presión de acero Esfera Blanca Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lumen No Trasera Acero inoxidable a presión Correa Cuero marrón de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 5 ATM (50M) Peso N/D Movimiento Seiko NH35A. 21.600 vph. 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Diseñado en Dinamarca Garantía 2 años PVP 515€ (412€ con el 20% de descuento) Distribuidor About Vintage ApS

Presentación

Desde el momento en que recibimos el paquete nos sorprende su packaging, no recibimos una caja sino dos, casi como en el Kustom Mark 1. Ambas son de cartón negros y llevan el emblema de la marca.







En la segunda de ellas, la más pequeña, nos encontramos la correa de cortesía que podemos elegir a la hora de encargar nuestro 1820 Automatic.







En cuanto abrimos la de mayor tamaño llega la sorpresa. En su interior se aloja una bonita caja de madera noble fabricada natural fabricada con nogal. Tiene el logotipo de About Vintage tallado en bajorrelieve y es una preciosidad.







No puedo evitar deleitarme con ella, su aspecto sobrio, su tacto cálido. Verdaderamente es una maravilla. Una presentación exquisita de la que ni siquiera hacen gala todas las marcas de lujo.







El interior cuenta con un aterciopelado gris, es elegante y grueso destilando una enorme calidad.







Incluso aunque la etiqueta del reloj es de un cartón bastante convencional, notamos la diferencia con el cordel, que en vez de algodón y otro material textil es de cuero.







Tras unos minutos desembalando el About Vintage 1820 las sensaciones perduran… Me impaciento y decido probarle la malla milanesa mientras además examino el folleto con instrucciones.







Mi enhorabuena a la marca porque la presentación de sus relojes es difícilmente mejorable.

Introducción

Thomas Gyvelgaard Andersen y Sebastian Skov Regeser se conocían desde el instituto, a ambos les apasionaba el diseño, y por supuesto la relojería. Cuando se graduaron de la universidad en 2013 decidieron adquirir sendos relojes de calidad, unos guardatiempos que les duraran toda la vida y les permitieran recordar aquel momento. Se dieron cuenta que con precios tan caros, aquel tipo de regalo conmemorativo sólo sería posible una vez en sus vidas, así que decidieron fundar su propia marca de relojes: About Vintage, y ofrecer relojes de calidad a precios razonables.







Un detalle que me gusta mucho es que todos los relojes de About Vintage tienen por denominación un año. Son años relevantes para el mundo de la relojería, y por tanto piezas que como lo que hicieron Thomas y Sebastian rinden homenaje a la relojería más pura. El caso de este About Vintage 1820 Automatic lo hace a primera patente registrada de un movimiento de reloj con carga automática. Fue un hito autoría del relojero Thomas Prest, y ocurrió justamente en el año 1820.

La gama 1820 Automatic consta de tres modelos:

– 1820 Automatic Steel/White (Pure Steel): Caja de acero inoxidable, esfera blanca y manecillas e índices plateados.

– 1820 Automatic Steel/Two Tonned: Caja de acero inoxidable, esfera blanca y manecillas e índices azules.

– 1820 Automatic Rose Gold/White: Caja de acero inoxidable con IP oro rosa, esfera blanca y manecillas e índices dorados.

– 1820 Gift set: Un precioso watchroll que contenía un 1820 Automatic con dos correas, y que fue lanzado en 2020 para conmemorar los 200 años de la patente de Prest.







Desde ese mismo punto ponen de manifiesto la simplicidad incluso en el concepto. Un reloj de otra procedencia habría hecho alarde de ese tributo, se habría llamado 1820 Automatic «Thomas Prest» o algo por el estilo, pero en About Vintage prefieren pasar desapercibido, no complicar las cosas.

Coincidentalmente también, la primera oficina de About Vintage se encontraba en la calle Frederiksberg Alle 8, código postal 1820 de Frederiksberg.

Las líneas de About Vintage se inspiran en los conceptos de antaño (Vintage), pero modernizados y reinterpretados a nuestra época. Un ejemplo de ello es su 1988 Moonphase, un reloj desarrollado en colaboración con nada menos que Frederique Constant donde el diseño ha salido de la pluma de About Vintage.

Otro punto interesante y que no es para nada habitual en marcas jóvenes de pequeño tamaño es su red de distribución, y es que los About Vintage se encuentran también a la venta en tiendas físicas. Sin ir más lejos en la ciudad de Barcelona los ofrecen en dos tiendas.

Como visión corporativa apuestan por un mundo más limpio y verde, así que por cada reloj vendido neutralizan 100 kilos de CO2 lanzados a la atmósfera o colaboran con diferentes asociaciones para proteger los océanos y los proyectos sostenibles.

Diseño y construcción

La caja tiene el tamaño perfecto para un reloj de vestir: 40mm de diámetro sin contar la corona, siendo además muy plana con sólo 11mm de grosor. Está fabricada en acero inoxidable de grado quirúrgico o 316L con superficies cepilladas en mate, salvo el bisel fijo que va pulido a espejo. El conjunto ofrece una resistencia al agua de 5 ATM o 50M, a mi modo de ver lo que debería ser el mínimo en un reloj hoy en día. En cualquier caso, dudo que nadie tenga pensado irse a la piscina con un reloj elegante.







La corona es a presión y va firmada con el logotipo de la marca.







Las manecillas son de tipo hoja, leaf, leaf willow o feuille pintadas en color azul al igual que los índices horarios que están aplicados. Lo que me encanta, y que es algo que no he visto nunca en una segundera es que es una aguja de tipo breguet o pomme (manzana) con el círculo apuntando a los numerales de la escala interior que marcan los segundos. La saeta indicadora de los minutos es muy larga, llegando justo hasta el perímetro con las marcas minuteras, queda bonita y es muy legible. La horaria, más corta, tiene también la longitud perfecta. En cuanto a la segundera habría preferido que tuviera 1mm más de longitud y así llegar justo hasta el extremo.







Personalmente no me agrada el momento en que el segundero pasa sobre la ventana fechadora, ya que ni señala la palabra DATE, ni tampoco cubre la fecha completa, solamente el primer dígito. Es un efecto al que te acostumbras, pero que no es perfecto como el resto. Claro que la solución no sería fácil, requeriría un calibre de mayor diámetro y por tanto con un disco de fecha más grande. Su NH35 ya tiene un buen diámetro, más que un Miyota 9000 o un ETA 2824, así que habría que irse a cosas como el Hangzhou 7200 o el ETA 2893.







Debajo de ella la esfera, de color blanco con todas las leyendas pintadas en negro. Algo nos inquieta… Necesitamos unos segundos para darnos cuenta de lo que es, aparece el nombre del modelo «1820 Automatic», pero no la marca. Requerimos unos instantes más para encontrarla camuflada en la escala interna que señala los segundos, donde a las 12 vemos el logotipo de About Vintage, pero sin escribir su denominación. Es algo que me gusta mucho, que lo hace diferente y especial. Hay mucho más que ver, el «1820» en un marcado color rojo, y el mencionado logotipo que a veces vemos del mismo rojo, pero que en realidad es de color salmón.







Cuenta con un cristal de zafiro ligeramente abombado y que lleva aplicado un tratamiento AR (antirreflejante), es bastante grueso o lo parece.







La tapa trasera es de acero inoxidable, va a presión en vez de atornillada o roscada, lo cual no es habitual en relojes de este precio y es algo que no me agrada. Para compensarlo han incluido un bonito grabado que representa el perfil de la ciudad de Copenhague y la leyenda de «Designed in Copenhagen». Va firmado por «Skov Regeser, es decir por Sebastian uno de los fundadores. Siguiendo con lo de quitar importancia a los detalles, cada unidad va identificada siendo la mía la unidad 589, es decir el About Vintage 1820 es una serie numerada, algo que la marca no indica, aunque no limitada. La marca ofrece gratuitamente un servicio de grabado si así lo deseamos.







En cuanto a correas, viene de serie con una correa de cuero italiano en color marrón oscuro, su acabado es tipo cocodrilo (brown croco) que se vende como reemplazo por 49€. Tiene 20mm de ancho en las asas y cuenta con sistema quick-release para el facilitar la sustitución, no son necesarias herramientas.













En cuanto a la segunda correa escogí la malla milanesa gruesa (heavy mesh) que tiene un precio por separado de 59€. Lógicamente tiene también 20mm de anchura XXXXXX













No hay cifras oficiales en cuanto a su peso, según mis mediciones es de 114g con la malla milanesa pesada. Un reloj liviano y que por tanto debería resultar muy cómodo en la muñeca.







Movimiento

Cuando un reloj empieza tan bien en la parte exterior, siempre me queda el temor de que al final en cuanto a corazón no esté al mismo nivel, o lo que es peor, que un movimiento deficiente acaben empañando esas virtudes. Para impulsar al 1820 han elegido un calibre Timemodule Inc (TMI) NH35A, la versión del Seiko 4R35 que los japoneses licencia a terceros. Es un calibre mecánico muy fiable, asequible y reparable. Ofrece carga automática con rotor bidireccional, parada de segundero y remonte manual. Late a 21.600 vph y tiene 24 rubís. Es una maquinaria muy popular y que hemos visto recientemente en los Fonderia Navale Vintage o Invicta Grand Diver 3045.

Partiendo de unas prestaciones de -20/+40 segundos al día de desfase máximo y una reserva de marcha de al menos 41 horas el cronocomparador ha verificado una precisión de +9,75 segundos/día, lo cual es un buen valor.







Como es habitual, tenéis más detalles en sus especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).







Sensaciones

Su diseño es algo que entra por la vista, que enamora a nuestro subconsciente mucho antes de que nuestra racionalidad pase a repasar los detalles. Es una estética elegante pero que incorpora sutiles diferencias. El resultado es una línea atemporal y que no cansa por más que usemos el reloj. Me llama la atención que ofrece justo lo contrario de las vulgares y recargadas pulseras Pandora que también son danesas. Si fuera amante de la cerveza diría que este About Vintage es como Carlsberg.







Sobre unos buenos materiales sobre estupendos acabados me gusta su sencillez que a la vez está llena de pequeños detalles. Detalles que pasan desapercibidos y que no molestan, pero que están ahí para que su propietario los disfrute. Ello nunca va en detrimento de lo que es importante, que en la muñeca resulte cómodo y que la hora sea legible, aspectos que el About Vintage 1820 cumple notablemente. Cuando nos lo quitamos la trasera es original, y el ser conocedores de lo limitada de su tirada nos hace sentir un tanto especiales.







La correa de cuero es algo rígida, necesita adaptarse a nosotros cosa que ocurre transcurridos unos pocos días y entonces resulta muy cómoda. La malla milanesa en cambio es estupenda. Robusta, pero también cómoda, flexible y no demasiado pesada. Es incluso mejor que la del Circula Classic Automatic, lo cual es mucho.







En cuanto a su uso sólo hay algo que no me gusta, y es el tipo de cristal zafiro. Visto lateralmente, o sea de perfil, nos impide ver la hora fácilmente. Es abombado ciertamente, pero quizás por su elevado grosor, o quizás por su forma impide esa visión diáfana que uno esperaría en un reloj de estas características. Es algo que no ocurre con el cristal que montan los Stowa o el Orient Bambino.







Conclusiones

La tarifa de 515€ se queda en 412€ cuando aplicamos el código de descuento «LOCKDOWN» que nos lo rebaja en un 20%, quedando en una cifra mucho más asequible. Un precio que es ligeramente más económico que el Meccaniche Veneziane Redentore, que me montando el mismo movimiento me parece comparable en cuanto a materiales y acabados, y más competitivo del que encontramos en Amazon.







El envío es gratuito y se realiza desde Europa, transportado por mi operadora favorita: DHL Express y por tanto sin problemas de aduanas dentro la Unión Europea. La marca se compromete a que el envío llegue de 2-4 días. En mi caso cursé el pedido por la mañana, aquella noche fue recogido en Copenhage y al día siguiente lo tenía en Barcelona. Una maravillosa experiencia.







Es complicado encontrar piezas que rivalicen con la marca. Skagen, Nordgreen o Larsen & Eriksen se le parece en cuanto a diseño y origen, pero por materiales y por calibres se quedan muy por detrás. Ole Mathiesen es justo lo opuesto, con piezas mucho más caras. Si ampliamos el rango hasta la escuela Bauhaus alemana, tanto Nomos Glashütte como el Stowa Marine están bastante por encima del precio de About Vintage.

En resumidas cuentas, el About Vintage 1820 es un reloj que hará disfrutar a todos aquellos que valoren el diseño y la simplicidad en su muñeca.







▲ Más ▼ Menos Diseño escandinavo que atrae a primera vista

Calidad de construcción y detalles Trasera a presión

Calibre escaso