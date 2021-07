Monitorea tus campañas de email marketing con un sistema de tracker de correos

Al implementar una campaña de marketing, es fundamental aplicar una serie de tácticas destinadas a alcanzar el resultado deseado. En este sentido, las estrategias de rastreo son imprescindibles, en especial si quieres hacerle seguimiento a tus planes de email marketing.







Si obtienes la orientación adecuada como tracker correos, podrás hacerle un seguimiento detallado a cada uno de los emails que envíes en función de que puedas identificar áreas clave y afinar nuevas áreas de acción, así tus esfuerzos publicitarios serán exitosos.

Valoración

Para saber si los usuarios en tu base de datos han abierto algunos de tus correos, puedes hacer uso de herramientas como imágenes -tipo marca de agua- que puedes situar estratégicamente al final de tus emails. En realidad no son tan grandes y tampoco alterarán el contenido de la marca.

En lo que respecta a las conversiones, un píxel en el marketing digital es más que suficiente para medir el alcance de una campaña. Esto funciona de la siguiente manera: las personas que se suscriban a tu lista de contactos, al abrir un correo electrónico, de inmediato generan una solicitud que va directo al servidor donde tienes almacenada la imagen, a fin de que puedan visualizarla.

Enseguida se activa un registro que te permitirá saber el margen de apertura que has tenido en un mes. Como cada imagen tiene sus propias características, al habilitar un sistema de tracker de correos podrás monitorear el comportamiento de los suscriptores con base en los mensajes que les envías.

Principales inquietudes

Por supuesto que al diseñar y poner en práctica por primera vez una campaña de email marketing, surgirán las dudas. Hay quienes aún dudan de la confiabilidad de las aperturas, pero con este método, al rastrear los correos no hay margen de error.

Sin embargo, hay casos en que las aperturas no se pueden detectar y ocurre principalmente porque los usuarios no tienen activada la sección de mostrar imágenes de correo electrónico. Por ende, quedan excluidas del conteo, pero no se trata de porcentajes significativos.

En otros casos, quienes incursionan como trackers de correos se ven afectados por la ubicación errada de sus suscriptores. Por lo tanto, el mercado ha sido ingenioso al ofrecer diferentes alternativas de software que detectan con exactitud la ubicación del público objetivo.

De hecho, muchos receptores en Yahoo, en Gmail o en Outlook reciben correos electrónicos, cuyas imágenes se descargan en estos servidores públicos a fin de aportarles inmediatez a los usuarios y detectar rastros de malware, lo que de inmediato afecta la ubicación al momento de medir la apertura de emails.

Tasas de apertura

Independientemente de la herramienta de tracking de correos que escojas, en general todas ofrecen información en detalle sobre las tasas de apertura, las cuales pueden ser únicas o totales.

Las únicas corresponden a cada cliente por separado, esto quiere decir que si abren correos sucesivos, no contarán como nuevas aperturas; mientras que las totales, como su nombre lo indica, reflejan el total de los emails visualizados en tu campaña de email marketing.

En todo caso, recuerda que no es lo mismo monitorear las aperturas que precisar el número de clicks, ya que ambas modalidades funcionan de manera distinta. Mientras las aperturas dependen del correo que tenga el receptor, los enlaces están vinculados directamente con las estadísticas y son sustituidos para luego redireccionar al sitio web oficial.

Cómo habilitar un tracker de correos con extensiones

Por ser Chrome uno de los navegadores más utilizados, hay quienes se han interesado por saber cómo monitorear campañas de email marketing con una extensión, la cual permite analizar la interacción que sostienes con tus suscriptores.

De esta manera, es posible que puedas recibir alertas cada vez que alguien abre tus correos electrónicos, crear un registro de las actividades en tu equipo, verificar la cantidad de clicks, hacerle seguimiento a las aperturas e incluso, habilitar la configuración personalizada para que se active solo en determinados mensajes o dominios.

Cabe resaltar que programas como estos difieren entre las opciones: “Seguir” y “Registrar”, una está diseñada especialmente para monitorear la actividad de email marketing y sus respectivas cronologías; y la otra, para crear réplicas del correo electrónico, que a futuro servirán como soporte, solo que no ofrece información sobre las aperturas, pero permite llevar al día los registros de inicio de sesión.

En lo que respecta al tracker de correos para Outlook, puedes evaluar la eficiencia y el alcance de tus mails con otras extensiones especializadas que también son compatibles con Chrome y que permiten saber en qué momento un lead abre el camino para nuevas oportunidades de ventas.

Monitoreo = ventas

Una vez que interpretes los indicadores de tu campaña, podrás optimizar la comunicación con tus prospectos al invitarlos a seguir tus enlaces para conocer aún más sus preferencias. Cada vez que personalizas tus mensajes, aumentan las posibilidades de conversión, lo que además, permite guiar a un usuario sin problemas por cada una de las fases del embudo de ventas.

De la calidad del mensaje y la originalidad del contenido, dependerá que logres realizar más ventas. Si los suscriptores responden a tus llamados, tu empresa irá alcanzando mayor visibilidad conforme pase el tiempo. Cuando te conviertas en referencia, podrás ir sumando esfuerzos para proyectar más confianza y prestigio en el mercado meta.

Al conocer las potencialidades de un tracker de correos, podrás actuar de forma oportuna para satisfacer las necesidades de los consumidores y formular nuevas propuestas que te permitan mantenerte siempre en la cima. En la medida en que estés disponible para tus clientes, conseguirás que se decidan por tu oferta de productos y servicios.

Por último, recuerda que en lo relativo al marketing, no hay tiempo para la improvisación. En lugar de guiarte por suposiciones, es hora de utilizar las herramientas que ofrece la tecnología para el crecimiento del negocio y el diseño de nuevos enfoques totalmente personalizados.

Esta es una de ellas, porque además de hacer un seguimiento preciso del desarrollo de tus campañas, esta genera variables que te permiten perfeccionar la estrategia y ajustarla para obtener mayor éxito.

Mailrelay