Mechero de gasolina Tristar

No me voy a extender demasiado en la prueba de este mechero fabricado en China y que luce la marca Tristar, porque en esRevistas ya lo reseñaron, y además es un encendedor que no tiene nada destacable, algo comprensible porque hablamos de un precio de compra en tienda física de 2€.

Sin embargo el repaso a los mecheros con el Zippo Armor, IMCO 6700, Star 5000 y Champ quedaría incompleto sin este Tristar. Una marca de gama baja, y que convive con los quizás más conocidos Deuston y Lecom.

Si comenzamos por el exterior tenemos su principal y única virtud, el metal con el que está fabricado es acero y no latón como los Zippo. Pero el cepillado del metal es demasiado tosco, llegando incluso a raspar al pasar la mano o al rozar con el bolsillo del pantalón. El muelle de la pestaña de apertura es muy endeble, impidiendo ejercer la fuerza necesaria para contenerla. Si lo ponemos bocabajo y lo movemos, podremos llegar a abrir la tapa. Aprovechando que está bocabajo veremos que el hermetismo que tiene es pésimo, y fácilmente perderemos el combustible por la abertura del quemador. Algo que debe ser extensible a la base, porque la nafta se evapora en los Tristar en cuestión de 3-4 días, menos de la mitad que un Zippo.

La llama es gigantesca, demasiado alta. Aquí el problema no es grave, sólo que la mecha viene demasiado larga. Sin embargo ésta es de bastante mala calidad, muy fina y se suele carbonizar fácilmente. El algodón del depósito no es malo, pero se nota menos permeable que en los IMCO o Zippo, almacenando así menos combustible.

Me resulta increíble que con un precio de fabricación que debe ser menos de 0,50€ hayan logrado hacer algo así, pero también me pregunto si por el doble podrían haber realizado algo que fuera realmente útil y duradero, lo mismo que vimos con los Star.