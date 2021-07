Wollku Unisex los relojes del Photoshop

Hace unos días me topé con una nueva marcas de relojes españoles: Wollku o Wollku Unisex. Aquello me sorprendió, a estas alturas es complicado que aparezca una nueva enseña que no conozca.

De inmediato accedí a wollku.com y revisé el catálogo. Se notaba que estaban comenzando, y lo hacían a lo seguro. Empezaban con un homenaje al Rolex Submariner, un diseño reconocido y que gusta, y aunque le daban diferentes nombres (Black red, Success, Silver haze, Fantastic, Millonari Black o Performance) en realidad era el mismo reloj pero con diferentes colores, algo por otro lado muy comprensible en los inicios de una nueva marca. Hubo dos cosas que me llamaron la atención, «Millonari» es cómo se pronuncia millonario en inglés, pero su escritura no es correcta, la forma adecuada es «Millionaire», tal vez era intencionado, un toque de modernidad que querían aportarle al reloj. Entonces me fijé en el último modelo, el Performance; ni siquiera me hizo falta lanzar una búsqueda, sus particulares colores de esfera rápidamente me recordaron al Tevise, un modelo que se vende por uno 20€ y que en Wollku estaban ofreciendo a 199€ rebajado a 99€. No es el primer caso de relojes remarcados que trato aquí, lo visteis con Sonne Watches Germany, ni tan siquiera es el primero de una marca española, algo que es Woodenson de Aliexpress quien se lleva el honor. Pero sí son los primeros en la descarada reutilización de imágenes de la web y retoques fotográficos descarados.













Para empezar, la cabecera de su web muestra un precioso calibre automático. Por supuesto esa maquinaria nada tiene que ver con las del Wollku / Tevise, no es ni más ni menos que el Patek Philippe 324C, apreciándose incluso los logotipos.







Entonces me puse a examinar en más detalle el contenido de la web, los textos parecían escritos por un chaval de 10 años de edad, unas traducciones nefastas y que eran apenas comprensibles. Como muestra, veamos como explican sus características técnicas:

Movimiento automático

Cristal mineral

Mecánica japonesa

Material acero inoxidable

Caso grosor 43mm

Diámetro del Dial 14mm

Peso 135g

Impermeable 30 m

Calendario

Resistente a arañazos

La hermeticidad de un reloj indica la profundidad y la presión máximas a las que este sigue funcionando. Estosmodelos de Wollku se ha probado a una increíble presión de agua Esta presión es considerablemente superior a la de relojes similares, muchos de los cuales son herméticos.

Garantía de 2 años tras la compra Cada reloj Wollku es sometido a estrictas pruebas para garantizar su precisión y fiabilidad. Nuestra confianza en nuestras pruebas de calidad, cada vez más estrictas, nos permite establecer un nuevo estándar en relojería: todos los relojes wollku están garantizados y tenemos nuestro propio taller.

No se si decir que da risa o vergüenza, a veces se autodenominan wollku en minúsculas, otras Wollku capitalizado y las traducciones tipo «Caso grosor» son de chino españolizado como mínimo. Hasta tal punto que ni siquiera ellos lo entienden, y han invertido el grosor de la caja con el diámetro de la misma. Fijaros también que ni siquiera se ha superado una revisión ortotipográfica del contenido: «Estosmodelos», fallos en los singulares y plurales, … Pero lo peor de todo no es su escritura, sino su engrandecimiento. ¿Un reloj WR30M es considerablemente superior a relojes similares? ¿Una garantía de dos años representa un nuevo estándar de relojería? A ver amigos de Wollku Unisex, que casi cualquier reloj es al menos resistente al agua 30 metros hoy en día, y que esos 2 años de garantía es lo mínimo que establece la normativa europea…

Pero sigamos un poco más porque la cosa no termina ahí. Accedamos a su «historia» y sus rasgos diferenciales:

ACERCA DE LA TIENDA

La revolución de la gente como tú Que sacamos el reloj de moda para ambos sexos. A un precio adecuado para todo el mundo. Es el reloj de la gente exitosa.

Wollku es un equipo de personas que aspiran a hacer un mundo dé empresa de gente joven con mucha ganas de prosperar en la vida.

NUESTRA MISION

Decidimos lanzar un reloj unisex ideal por su calidad y su precio. Y ahora todos ellos están más que orgullosos al ver que la comunidad Wollku crecer ya tiene más de 1 Millon de ventas al año, y personas que una ves ya compraron en la empresa regresan eso es el éxito.

QUIENES SOMOS?

Wollku/ Unisex

Un proyecto innovador de relojes hechos a mano,es más que un reloj es parte de tu personalidad,carácter y fortaleza. Es pasión por la perfección, elegancia eterna.

Continuamos con redacciones a duras penas inteligibles, faltas de ortografía, espaciados de más y capitalizaciones incorrectas. Pero se repite la hipérbole de antes, ¿Han vendido más de 1 millón (sin acento) de relojes? ¿Relojes hechos a mano que cuestan 20€? Se ve a la legua que su historia no es convincente, si quieren ir por esos derroteros mejor que tomen como modelo a Tidlös Scandinavia o Stührling.

A propósito he dejado la parte más interesante para el final. La empresa, representada por un tal Rodrigo Araujo de Salamanca comenzó a funcionar en 2020. Se apuntaron rápidamente al lema de «bolsos, carteras y relojes», a lo fácil que todos hacen. Quiero decir, a remarcar productos de Alibaba y venderlos. Añadieron bisutería y gafas también pero parece ser que últimamente han decidido centrarse en los relojes.

En su canal de Instagram (@wollku.oficial) es en donde comenzamos a ver por donde van sus tiros. Se trata supuestamente de personajes famosos o reconocidos que posan con sus relojes: Kike Calleja que se describe como reportero en Sálvame (sic); Merche autodefinida como madre, cantante y compositora; Marina una malagueña buenorra; Viíctor Enguídanos fisioterapeuta y mánager de futbolistas; o Marisa Martín-Blázquez que es periodista en Mediaset y que no debe haber visitado jamás la web de Wollku, los relojes que ella promociona, porque de hacerlo le habrá dado un ataque. Lo interesante es que el coche de fondo se repite, ya vemos que la fotografía no es real sino un montaje. Han intentado evitarlo aplicando diferentes recortes o crops, pero el resultado es evidente. Dentro de lo que cabe es algo bastante habitual. Se paga a unos famosetes que hacen de modelo, se le pone una imagen glamurosa de fondo, y a destilar estilo. Para los curiosos el coche es un Ferrari F8 Spider y esta es la fotografía original.





































Decido adentrarme más en sus fotografías, a ver qué se encuentra. Aparece un Audi RS7, y al volante la mano de una mujer llevando el Wollku Black red. Se aprecia algo raro en la fotografía, que si os fijáis veréis que es el extremo de una correa de cuero. Y claro, la explicación es muy sencilla, esa chica nunca ha llevado el Wollku Unisex Red, sino un reloj de otra marca.



















Después de eso destacan los nuevos relojes del apartado que yo he titulado «Supercoches y relojes Wollku que no están allí». Volantes de coches de lujo en donde intentan superponer una imagen del reloj como si éste estuviera sobre el volante. Los ángulos son incorrectos en todas las fotos, en algunas de ellas incluso la escala está mal. Lo peor de todo es la posición que han escogido, con la esfera del reloj sobresaliendo del aro central del volante. Cualquiera que sepa como es la distribución de pesos de un reloj vería que en esa posición no son estables, se caen.











































Por último una rápida selección de lo que vemos en la página de Facebook Wollku oficial-unisex. Rolex Submariner auténticos que se usan como si fueran Wollkus y que representan usar una marca de relojes para vender otra. Si no es ilegal es al menos muy engañoso.

DISEÑADO PARA QUE SIEMPRE SEAMOS ÚNICOS EN CALIDAD.

EL RELOJ QUE ESTÁ DANDO MICHO QUE HABLAR EN EUROPA. POR AI RELACIÓN CALIDAD PRECIO TENEMOS EL MEOOR EQUIPO DE DISEÑADORES. GRÁFICOS DE RELOJES. @wollku.oficial_unisex

Pero se les ha escapado una versión «no logo» del fabricante chino en vez de usar la de Wollku.













Wollku es más que un reloj,es parte de tu personalidad,carácter y fortaleza. Es pasión por la perfección,elegancia eterna. Todo ello unido en un miticuloso,proceso de fabricación siempre pensando en el cliente. Es una obra maestra nacida Para perdurar en nuestras vidas.

web para más información y modelos disponibles grandes descuentos

Remarcable el «miticuloso», la falta de espacios, y sobre todo el descaro al mostrar un Rolex como si fuera un Wollku. Curiosa también la imagen donde no hay ningún reloj marca Wollku Unisex, sino «Rolex Unisex».







Unas gafas de regalo, por la compra de esta maravilla de reloj Wollku-unisex es más que un reloj,es parte de tu personalidad,carácter, éxito y fortaleza. Es pasión por la perfección,elegancia eterna. Todo ello unido en un miticuloso,proceso de fabricación siempre pensando en el cliente. Es una obra maestra nacida Para perdurar en nuestras vidas.es un producto clásico pero bello y moderno a la ves es, más que una compra es una inversión en ti mismo.

web para más información y modelos disponibles grandes descuentos

Fieles a su lema de carteras, gafas y relojes, regalan unas gafas por la compre de «este Wollku», que en realidad es un Rolex.







Miramos cada detalle en nuestra producción de relojes,para que el cliente se sienta identificado con el mismo. Un reloj no solo te da la hora, también es parte de tu vida y de tu día a día, nos gusta que el cliente se identifique con el reloj, que le de elegancia, fortaleza,más que la hora, es un producto que va con tu personalidad y mentalidad.

¿De su producción? ¡Pero si se los producen los mismos que Tevise!







Relojes con mecánica suiza usamos la mejor mecánica. Del mercado con duración hasta 10 años de garantía. Pulsera en acero inoxidable resistente al agua automáticos anti alérgicos.

No se yo… Al principio decían que la garantía es de 2 años y esos calibres que montan eran japoneses, ¿verdad?.







Tras haber visto lo de Pierre Arden y Lustylion los de Wollku son mucho más burdos, se nota que no han cuidado ningún detalle. Pero en lo que si resultan ganadores es en cuanto a descaro.