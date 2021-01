El reloj Festina de Greenland

Aunque Miguel Rodríguez Domínguez ha sido uno de los que sistemáticamente ha rechazado participar en las entrevistas a las firmas de relojes españolas eso no quita que admire el trabajo que desde Grupo Festina han estado haciendo desde que comenzaron. Desde Festina-Lotus por no mandarme ni siquiera me envían sus notas de prensa, pero no importa, ese debe ser el precio a pagar por hacer lo que uno quiere.







Estaba viendo la película Greenland: El último refugio (Greenland solamente en el título original) y desde los primeros minutos me di cuenta del protagonismo que adoptaba el reloj del personaje. Era notorio porque con un armis de acero destacaba. Se trata de un Festina Prestige F20361/4, un reloj que algunos confconfundieron con el Rolex Cosmograph Daytona con referencia 116520.







Acostumbrados a «product placement» o emplazamiento de productos de relojes de lujo uno esperaría un archipresente Hamilton y no un humilde reloj de cuarzo con maquinaria Miyota como este Festina. Una pieza que se vende a un PVP de 179€, y que se contradice con los protagonistas de la película: una pareja y un niño que poseen dos enormes todo-terrenos (un Infiniti QX56 y un RAM Heavy Duty 3500), cada uno con un precio de más de 50.000€.

El motivo es que el protagonista, Gerard Butler es desde hace algunos años embajador de la marca Festina, así que ampliando el acuerdo lograron colocar su Festina Prestige en gran cantidad de planos de la película, un movimiento magnífico y que está demostrado que funciona. Como amante de las marcas de relojes españoles no me puede enorgullecer más.







La película se estrenó el 25 de septiembre de 2020 en España y el 8 de octubre en Italia, fue acompañado de una campaña publicitaria en la que si comprabas un Festina Prestige te regalaban dos entradas. No hay que olvidar que Grupo Festina es el más vendido a nivel nacional, pero con gran éxito en Italia, Portugal y Francia.







Combinar relojes y cine es algo que me gusta, más todavía si es con una marca de aquí que aunque no quiera tratar conmigo, hace relojes que están bien.

A falta de fotogramas oficiales aquí van unas capturas de las versión DVDRip.