Cargador y pilas recargables Varta (LCD Plug Charger+ y Recharge Accu Power)

Después de la reseña sobre linternas Varta (Indestructible LED Keychain, Premium LED Light F20 y LED Outdoor Sports F20) y de la Varta Penlight, repetimos con la marca, pero esta vez en una categoría de producto totalmente diferente: las pilas o baterías recargables.

Si bien no me considero un experto en la materia puedo deciros que llevo más de 25 años apostando por las pilas recargables sistemáticamente, comencé cuando eran un bien casi desconocido y muy especializado. Mi recomendación viene de la mano no sólo es su ahorro de costes, algo que me incitó a usarlas en la época de los Walkman y Discman, sino también el ahorro medioambiental que suponen. En efecto una pila recargable es algo más contaminante que una pila alcalina o salina, pero como las podemos reutilizar muchas veces producen menos residuos. El ahorro medioambiental proviene de varios frentes: menos transportes porque compras las pilas recargables una vez y las puedes usar cientos de veces; menos materias primas y energía (incluyendo agua) porque la cantidad de elementos químicos que necesitan una pila recargable es similar a una alcalina; y finalmente menos deshechos.







Algunas marcas como Varta protagonista de este artículo han ido más allá, ofreciendo gamas de pilas recargables como las Recharge Accu Recycled que tienen un 11% de elementos reciclados ayudando a conservar, o al menos perjudicar mucho menos al entorno natural.

Otro motivo que me gustaba es un hecho histórico no demasiado conocido: En 1969 el comandante Neil Armstrong al pisar la Luna abordo del Apolo 11 iba equipado con pilas fabricadas por Varta que le había suministrado la NASA.







Como resumen en cuanto a la situación actual de las pilas recargables hay unas cuantas variables que entran en juego, y que están muy relacionadas porque es imposible escogerlo todo al mismo tiempo. A saber:

Capacidad : Se mide en mAh. Cuanta más capacidad energética más autonomía tendrá el aparato donde las usemos, pero más caras serán las pilas. En pilas AA suele ir de los 500 mAh hasta los 3.000 mAh. Generalmente las marcas que prometen más que eso suelen mentir.

: Se mide en mAh. Cuanta más capacidad energética más autonomía tendrá el aparato donde las usemos, pero más caras serán las pilas. En pilas AA suele ir de los 500 mAh hasta los 3.000 mAh. Generalmente las marcas que prometen más que eso suelen mentir. Ciclos de carga : Se mide en número de veces. Como su nombre indica hace referencia a la cantidad de veces que una pila puede cargarse y descargarse, ya sea completamente como parcialmente. A mayor ciclos de carga, más caras son, pero también cuanto más capacidad, menos ciclos. Exceptuando las pilas chinas que no duran más de unas decenas de usos suele ir de 250 ciclos hasta los 3.500.

: Se mide en número de veces. Como su nombre indica hace referencia a la cantidad de veces que una pila puede cargarse y descargarse, ya sea completamente como parcialmente. A mayor ciclos de carga, más caras son, pero también cuanto más capacidad, menos ciclos. Exceptuando las pilas chinas que no duran más de unas decenas de usos suele ir de 250 ciclos hasta los 3.500. Tasa de autodescarga : Se mide en un porcentaje tras el primer año. Por ejemplo se puede decir que a los 12 meses conservan el 65% de la carga. Lo normal es entre un 50% y un 85%. Cuanto mayor capacidad mayor tasa de autodescarga y por tanto menos energía contendrán cuando las vayamos a usar tras un tiempo.

: Se mide en un porcentaje tras el primer año. Por ejemplo se puede decir que a los 12 meses conservan el 65% de la carga. Lo normal es entre un 50% y un 85%. Cuanto mayor capacidad mayor tasa de autodescarga y por tanto menos energía contendrán cuando las vayamos a usar tras un tiempo. Precargadas: Las pilas precargadas o listas para usar vienen ya de fábrica cargadas a plena carga. Cuando las recibimos en casa y nos disponemos a usarlas no es por tanto necesario que las carguemos primeramente, algo que hace unos años no era así. La cantidad de energía que tenga depende del nivel de autodescarga que tenga la pila y del tiempo que haya estado almacenada en la tienda. .

Comparadas con una pila alcalina o salina, el inconveniente de las recargables es la autodescarga. Por mucho que se haya mejorado en los últimos años, una pila recargada que guardemos a plena capacidad al cabo de tres años estará casi agotada. Sin embargo una no recargable como las Varta Longlife, Varta Longlife Power o Longlife Max Power las podremos guardar hasta 10 años.

Tantas características diferentes hacen que sea difícil escoger el modelo de pila recargable que necesitamos, así que en Varta lo han estructurado en diferentes gamas. Además de las Recycled que ya he mencionado las Accu Endless son el nuevo lanzamiento que se ha puesto al día para llegar a las impresionante cifra de los 3.500 ciclos de carga, superando así a las prestigiosas AmazonBasics/Eneloop de Sanyo, ahora Panasonic y que son el tope de gama de la marca alemana. Tienen también las Accu Power que ofrecen una gran capacidad energética y modelos específicos como las Accu Solar optimizadas para recargas frecuentes y de baja corriente o las Accu Phone para dispositivos que se recargan constantemente.







Varta LCD Plug Charger+

Para la recarga de pilas AA o AAA suelo usar la anterior generación del LCD Smart Charger que tengo desde hace casi 10 años. Para las C, D y 9v tengo el antiguo Universal Charger. De entre los modelos de cargadores de pilas me impresionaron las especificaciones del LCD Ultra Fast Charger, el cargador AAA y AA más rápido del mundo y que logró ese hito precisamente con Varta en 2004. Sin embargo estaba agotado, por lo que opté por el Varta LCD Plug Charger+.







Resumen de características

Modelo VARTA : 57687

: 57687 Tamaño de las pilas : AAA (1-4 a 200 mA en 6,5h), AA (1-4 a 400 mA en 6,5h), 9V (1 a 34 mA en 8h), 5V USB (1 a 2400 mA)

: AAA (1-4 a 200 mA en 6,5h), AA (1-4 a 400 mA en 6,5h), 9V (1 a 34 mA en 8h), 5V USB (1 a 2400 mA) Sistema de carga : Níquel-hidruro (NiMH)

: Níquel-hidruro (NiMH) Protección contra polaridad invertida : Mecánica

: Mecánica Protección contra cortocircuitos : Sin corriente, Error LCD

: Sin corriente, Error LCD Detección de pilas alcalinas y defectuosas : Sin corriente, Error LCD

: Sin corriente, Error LCD Precio: 34€ en la tienda oficial de Aliexpress Plaza

34€ en la tienda oficial de Aliexpress Plaza Orígen: Made in China

Made in China Pantalla LCD

Puntos de carga independientes

Minus Delta V

Incluye 4x Varta ACCU Power de 2100 mAh

3 años de garantía

Lo más importante de esta cargador o recargador de pilas es que no es un cargador «tonto», de esos que enchufan tensión a la pila y que esperan que nosotros las saquemos al cabo de un tiempo. En primer lugar cuenta con un temporizador interno que dependiendo del tipo de pila detectada sabrá cuanto es el máximo tiempo que estará recargándose. Partiendo de una AA de 800 mAh en 2 horas hasta las 8 horas de un AA de 2600 mAh o una 9V de 200 mAh. No es especialmente rápido, pero sí muy fiable.







La segunda característica avanzada es que antes de qué se llegue a ese límite es capaz de detectar cuándo las baterías están llenas Usa la tecnología Minus Delta V (-dV). Su principio de funcionamiento es sencillo y parte de la base que el voltaje o diferencia de potencial (dV) baja ligeramente tan pronto como la pila está completamente cargada. Cuando el cargador detecta que se ha llegado a ese punto dar por cargada la pila y le corta la corriente evitando así que se dañen por sobrecarga o exceso de temperatura.

No dispone de sensor de temperatura ni de diferentes modos de recarga, lo cual facilita su uso y reduce el precio pero le quita algo de interés. Sin embargo, soporta una gran variedad de pilas e incluye salida USB con la que también podamos recargar dispositivos como un powerbank o un smartphone.

A diferencia de productos similares más baratos las lineas de carga son independientes, eso significa que si lo necesitamos podemos cargar solamente una pila, y que si cargamos varias a la vez, detectará individualmente sus características y monitorizará por separado su estado de carga. Una pantalla LCD retroiluminada proporciona de forma gráfica información acerca del estado de carga de cada pila mostrando su porcentaje. Aunque los modelos actuales a base de NiMH en vez de NiCd ya no tienen efecto memoria, esto es, no necesitan ser descargadas al completo antes de recargarlas; acostumbrado al LCD Smart Charger se me queda un tanto corto faltándome la información de la cantidad de mAh que se han «introducido» o la capacidad total de la pila.

El formato de cargador enchufable es muy compacto ocupando poco más que la superficie necesaria para el enchufe, así que es muy práctico y lo podemos guardar casi en cualquier lugar. Una forma de optimizarlo más aún es usarlo para ir insertando las pilas descargadas. Cada vez que se nos agote una pila la colocamos en el cargador. Cuando tenemos ya 4 pilas y éste se ha llenado sencillamente lo enchufamos y esperamos a que se recarguen. Ya podemos retirarlas y usarlas normalmente, repitiendo el proceso a medida que se vayan desgastando. Está construido en base a plástico de buena calidad, los contactos que se ven robustos y duraderos y unos muelles que no nos dejarán tirados tras unos pocos usos.

Igual que vimos con las linternas Varta, este LCD Plug Charger+ viene con cuatro pilas AA recargables de 2.100 mAh de capacidad, las Accu Power AA 2100 mAh que veremos a continuación. Así que podemos sacar partido de la tecnología de pilas recargables de inmediato.

Podéis descargar el manual (1,4 MB. en formato PDF).































Varta Recharge Accu Power AA 2.100 mAh

Suelo utilizar las Varta Accu Power AA de 2.600mAh, así que dentro de los modelos de pilas recargables me encantaron las nuevas Varta Accu Endless AA 2.500 mAh que pese a su elevada capacidad, continúan manteniendo una larga vida de hasta 500 ciclos; pero por su alto precio al final opté por las Varta Accu Power AA 2.100 mAh, las mismas que venían con el Varta LCD Plug Charger+ que os comentaba arriba.







Resumen de características

Modelo VARTA : 56706

: 56706 Referencia IEC : HR6

: HR6 Tamaño : AA

: AA Diámetro : 14,5mm

: 14,5mm Altura : 50,5mm

: 50,5mm Peso : 29g

: 29g Sistema electroquímico : Níquel-metal Hidruro (NI/MH)

: Níquel-metal Hidruro (NI/MH) Capacidad : 2.100 mAh

: 2.100 mAh Tensión : 1,2V

: 1,2V Precio: 18€ 2 blisters de 4 unidades (8 pilas) en la tienda oficial de Aliexpress Plaza

18€ 2 blisters de 4 unidades (8 pilas) en la tienda oficial de Aliexpress Plaza Orígen: Made in China

Made in China Precargadas para un uso inmediato (Ready to Use)

Nivel de autodescarga muy bajo: Hasta un 75% de carga después de 12 meses

Sin efecto memoria

2 años de garantía

En el tamaño AA es el más usado y por tanto mi recomendación para iniciarse en el mundo de las pilas recargables. Varta las ofrece en la gama Recharge Accu Power con capacidades que van desde los 1.350 mAh hasta los 2.600 mAh. Este modelo sería por tanto el intermedio que tiene por principal atractivo que tras 1 año almacenada aún conservará el 75% de la energía. Eso quiere decir que puede ser usada en aparatos que no tengan un uso intensivo, como relojes de cocina o pared. A mi Casio ID-15S no le duran más de 6-9 meses e incluso en ese caso son una buena alternativa. Un paquete de 24 pilas< alcalinas/a> Varta Accu Power cuesta 12€, es decir, a 0,50€ la pila. Estas recargables estén entorno a los 2,25€ por pila así que tras 5 recargas ya las estamos amortizando y todavía nos quedarán más de 400 ciclos para seguirlas usando.













Varta Recharge Accu Power AAA 1.000 mAh

Las Varta Accu Power AAA 1.000 mAh son las pilas recargables que suelo utilizar, así que por el mimo motivo que en las Varta Recharge Accu Power AA 2.100 mAh terminé escogiéndolas sobre las nuevas Varta Accu Endless 950 mAh.

En cuanto a capacidad energética esos 1000 mAh concentrados en el pequeño tamaño de un formato AAA (LR03, 24A, R03, RX03, MN2400, AM4, UM4, HP16 o micro) las convierte en unas de las que más capacidad tienen del mercado. Dentro de las Accu Power tenemos pilas AAA en el rango de los 550 hasta los mAh de capacidad.







Resumen de características

Modelo VARTA : 5703

: 5703 Referencia IEC : HR3

: HR3 Tamaño : AAA

: AAA Diámetro : 10,5mm

: 10,5mm Altura : 44,5mm

: 44,5mm Peso : 14g

: 14g Sistema electroquímico : Níquel-metal Hidruro (NI/MH)

: Níquel-metal Hidruro (NI/MH) Capacidad : 1.000 mAh

: 1.000 mAh Tensión : 1,2V

: 1,2V Precio: 22€ dos blisters de 4 unidades (8 pilas) en la tienda oficial de Aliexpress Plaza

22€ dos blisters de 4 unidades (8 pilas) en la tienda oficial de Aliexpress Plaza Orígen: Made in China

Made in China Precargadas para un uso inmediato (Ready to Use)

Nivel de autodescarga bajo: Hasta un 65% de carga después de 12 meses

Sin efecto memoria

2 años de garantía

Son unas pilas AAA geniales que combinan un buen precio con una muy elevada capacidad de baja autodescarga. Su alta capacidad se nota en aparatos que tienen un elevado consumo energético como la calculadora Casio fx-CG50 que se come las pilas tras unas 200 horas de uso. Teniendo en cuenta que 12 pilas Varta Longlife Power cuestan en oferta entorno a 8 euros, el ahorro tanto medioambiental como económico es evidente.













Habiendo probado multitud de marcas y de modelos a lo largo de los años, es importante mencionar la calidad constructiva de la pila. De nada sirve que sus componentes químicos permitan muchas recargas si luego los conectores acaban rotos o el armazón se destruye. Las Varta Accu Power son capaces de durar años, de hecho aún tengo por ahí algunas con cerca de 10 años a sus espaldas, cuando en ves de tener 2.600 mAh tenían solamente 2.400 mAh y están en perfecto estado exterior, y todavía logran una capacidad de recarga decente.

El punto que menos me gusta es que mientras que sus hermanas las pilas no recargables son Made in Germany, en estas Accu Recharge tendremos que conformarnos con un Made in China, algo incomprensible puesto que las recargables son más caras.