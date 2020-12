Necesitamos verdaderos relojeros

Hace unos días, mientras trabajaba en mi despacho de casa me di cuenta que algo iba mal. Tardé unos instantes en tomar consciencia de que el problema estaba en mi reloj de submarino Vostok 5-ChM M3-36. Sin previo aviso se había parado a las 2:27 de la madrugada. El reloj había estado funcionando ininterrumpidamente durante casi 5 años, no hubo ningún problema con su movimiento. Incluso en los períodos vacacionales de más de una semana en que la maquinaria se detuvo por falta de cuerda, ésta reanudó la marcha sin problema tan pronto como volví a darle cuerda.

Los legendarios relojes soviéticos Vostok de barco o submarino parece que en mi caso habían fallado. En la actualidad Vostok no es que sea la panacea en cuanto a fiabilidad, los precios bajos y la tecnología anticuada han conllevado que salgan con bastantes problemas de calidad. No obstante son incidentes que se detectan justo en el momento de la compra como me ocurrió con el Vostok Amphibia SE 420620LWR.







En este caso el problema ha sido diferente, ha venido ocasionado por el uso, pese a que éste siempre ha sido extremadamente cuidadoso y que además, se trata de un reloj que cierra casi completamente hermético evitando que penetre el polvo en su interior. No ha hecho alarde de su reputación, la que promete al menos 10 años entre intervalos de mantenimiento en mi caso se ha quedado en la mitad, solamente cinco. Tal vez sea por el clima español, más caluroso que en Rusia y que quizás haya acelerado la solidificación de sus aceites.

Por desgracia, no conozco a ningún relojero de confianza que pueda encargarse del reloj de pared de manera confiable. El último, fue para mi el memorable Eduardo Javier de Relojería Montgrí, quien se encargó de mi Ricoh Medallion. Será cuestión de ir buscando, o a malas me tocará a mi encargarme.

Los relojes mecánicos son máquinas con piezas en movimiento, requieren un adecuado mantenimiento cada pocos años. Pero sin profesionales cualificados, capacitados y motivados por este tipo de tareas, los usuarios se quedan sin opciones. Así llegamos al extremo de que el resultado puede no ser satisfactorio, o que la operación pueda ser más cara de lo que cuesta el propio reloj. Eso me lleva a reflexionar, algo ampliable a todos los que tenemos varios relojes mecánicos. ¿Qué precio pagarías por su revisión? ¿Se la harías a todas tus piezas una vez dejaran de funcionar? ¿O escogerías sólo unas pocas?







En principio los relojes mecánicos, tanto de carga automática como de remonte manual, recomiendan intervalos de mantenimiento de entre 3 y 10 años. Con la tecnología de lubricantes actual si el uso no es continuado y tenemos suertes, quizás pueda ser un lapso más largo antes de que dejen de funcionar o lo hagan erráticamente. Pero está claro que todos terminarán necesitando ese mantenimiento. Conozco gente que posee centeneres de relojes, así que imaginaros el problema.