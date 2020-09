Addies 1940 (Steeldive SD1940/MD1940)

Viendo los recientes Boderry Urban Series Titanium (BDA002T) y Geervo Classic GR09-20, parece que estemos en un especial de marcas chinas con buena relación calidad-precio. Hoy repetimos con marca, trayendo aquí a Addies Ya conocéis los relojes Steeldive / Addiesdive de la reseña del Addies 1968 (Steeldive SD1968). Relojes asiáticos con una sorprendente buena calidad y prestaciones a un precio bajo.

Si tradicionalmente la marca, o mejor dicho, el anónimo fabricante que se esconde tras ésta y otras marcas se ha dado a conocer por sus homenajes a modelos de Seiko, este MD1940 es una excepción, puesto que lo hace inspirándose o imitando las lineas de una pieza suiza.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 39mm de diámetro sin contar la corona. 12mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Verde Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Armis de acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso 61g sin correa Movimiento Seiko TMI NH35A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Made in China. Diseñado en EU Garantía 2 años PVP 129,99€. Oferta 75,66€ Distribuidor Addies Dive / Aliexpress

Presentación

El packaging o embalaje es idéntico al del Addies 1968, así que no me extenderé demasiado en explicaciones. Una caja de plástico en color negro, bastante aparente, pero de poca calidad.



















Introducción

Pese a que la marca no lo dice abiertamente, muchos revendedores si lo hacen. No ocultan que el Steel Dive MD1940 / SD1940 / Addies Dive 1940, conocido también como Military Diver un homenaje al IWC Aviador Mark XVIII. Si bien han respetado sus lineas maestras, también han aportado algo de creatividad y variabilidad, con esferas en color negro, azul tornasolado o verde, que no ofrecen oficialmente los de IWC Schaffhausen.







Como es lógico, los materiales ni el calibre llegan a la altura de la marca relojera suiza, en Addies se conforman con materiales de calidad, pero lo hacen ofreciendo este reloj, a un precio 60 veces más bajo que el original.

Entre muchas otras marcas, el Addiesdive SD1940 lo encontramos idéntico en el San Martin SN030-G que se vende a 150$. Como podemos ver, el Addies Dive o Addies es con diferencia la versión más económica, siendo ese su principal atractivo.







Lo ofrecen en multitud de variantes (correa textil, de cuero o armis; esfera azul, verde o negra; y diferentes colores de manecillas). Según algunas fotografías de vendedores en Aliexpress, da la impresión que han aparecido nuevas versiones con la esfera tornasolada.







Diseño y construcción

En IWC usan un tamaño de caja de 40mm de diámetro que Addies ha reducido hasta los 39mm sin contar la corona. Sigue siendo una caja de acero inoxidable 316L cepillada mate. Para mi sorpresa, mientras que el IWC Schaffhausen ofrece una resistencia al agua de 6 ATM (60M), el modelo chino la aumenta hasta las 20 ATM (200M). Tal vez eso sea una de las cosas más interesantes, un reloj de piloto, elegante, pero además con un buen grado de estanqueidad. También es algo más grueso que el original: 12mm contra 11mm.







La corona es roscada, como es normal en una resistencia al agua tan elevada. No escatima en detalles y va firmada.







La esfera es de color verde, no es completamente plana sino que utiliza un agradable y aparentemente trabajado efecto sunburst o tornasolado. Me encanta el resultado, le da «vida», pudiendo apreciar diferentes tonalidades de verde, pero es tan sutil que no llega a cansar como en el Oris Aquis Date.







Todos los elementos están pintados en color blanco (logotipo, marca y marcadores minuteros), diferenciándose fácilmente de los numerales arábigos que son de color amarillo debido a su lumen Swiss Super-Luminova C3.













Pese a lo compacto del reloj, hay mucha superficie disponible en los numerales y las manecillas de modo que el rendimiento del lumen es aún mejor que en el Addies AE1968. Recordemos que el compuesto C3 tiene un brillo relativo que es más de un 5% superior al del BGW9 que se montaba en el AE1968/SD1968.







Naturalmente las manecillas son de tipo espada como en todo buen reloj de estilo piloto o flieger. Han tenido la buena precaución de montarlas con el contorno en negro en vez del característico plateado, una sabia solución que en marcas más reputadas parecen ignorar y que en esferas que no son negras ofrecen un mejor contraste. Siguiendo la estela del Pilot Mark XVIII, la aguja segundera está pintada en color blanco. No le falta ningún detalle.







El cristal es de zafiro plano, ya sabéis que es mi opción predilecta. Además lleva un tratamiento antireflejante en la cara interna, y en conjunto ofrece un rendimiento magnífico sin apenas reflexiones. Afirman que tiene 1,8mm de espesor, lo cual es bastante de cara a mejorar su resistencia, pero que visualmente no se nota.







La trasera es de acero inoxidable roscada. Incluye leyendas grabadas a láser en el perímetro con las especificaciones básicas, y el mismo logotipo de Addies que viéramos en el 1968 en su parte central.







Ya había probado el armis tipo Oyster del 1968, así que decidí pedirlo alternativamente con el tipo Super Engineer II de Strapcode, el mismo que en su versión original llevo en el Orient M-Force EL03005Y0. Tiene también 20mm de ancho a la altura de las asas, es de una calidad comparable a la del SD1968. Monta el mismo cierre por pulsadores con bloqueo de seguridad y que va sin firmar.







Como aspecto curioso, me ha llamado la atención que los vendedores chinos lo ofrezcan una garantía de 3 años. Dudo que sea cierto, porque en tres años, a saber donde está Addies Dive y a saber a dónde recurrir.

Movimiento

Volvemos a tener un Seiko NH35 en el interior del reloj, en particular un TMI NH35A proporcionado por la filial de Seiko Time Module Inc. Reafirma la idea de cómo los relojes chinos de bajo coste están mejorando. No sólo en cuanto a calidad de construcción como ya hemos visto, sino también en cuanto a maquinarias fiables, aunque estas deban ser importadas. Eso pone en un aprieto a las micromarcas, siendo difícil de justificar que usando el mismo calibre, y resultando bastante parecidos, un Meccaniche Veneziane Redentore 4 cueste seis veces más (435€).

Un calibre mecánico de carga automática bidireccional, con 24 rubís y a una frecuencia de 21.600 vph. Ofrece parada de segundero y remonte manual. Es conocido, reparable, fiable, relativamente agradable de utilizar y al mismo tiempo económico. En teoría se garantiza una reserva de marcha de 41 horas y un desfase diario máximo de entre -20/+40 segundos por día. Más detalles en sus especificaciones oficiales (1,1 MB. en formato PDF).

Sensaciones

Me parece un reloj precioso que mantiene esas lineas clásicas de reloj de aviación. Es también muy legible, y aunque parezca increíble, los numerales verdes destacan perfectamente sobre la esfera del mismo color. Un contraste que se magnifica a medida que va disminuyendo la luz ambiental y que llega a su apogeo durante el crepúsculo. Ya explicaba al principio que el suave efecto tornasolado que según mis gustos personales, es el mejor que he visto: se nota si te fijas, pero pasa desapercibido el resto del tiempo.







Con sus 49mm de altura entre asas, tal vez aparente ser algo más grande de lo que es, aún así lo encuentro algo pequeño para mi gusto, quizás 41mm de diámetro hubiera sido perfecto. No es que su legibilidad sea mala, la esfera con 33,5mm de ancho o luz aprovecha muy bien el espacio ya que el reloj apenas tiene bisel externo, es solamente una cuestión estética.







Se lleva muy cómodo, es compacto y bastante delgado. Además por su estilo, tanto lo podemos combinar con unas bermudas como con una camisa confeccionada a medida.







La calidad y los detalles que tiene, son comparables al similar y mucho más caro equivalente al Stoic World The Pilots Watch.







Conclusiones

Hablamos de un reloj que ronda los 70€, realmente no tiene competencia en esa franja de precios. Por debajo tiene las baratijas chinas que rondan los 40€, pero que ni en materiales ni en prestaciones le hacen sombra. Por encima, las micromarcas y las marcas establecidas, fundamentalmente japonesas, parten de los 120€.







Si pensamos en un Orient Flight (RA-AC0H04Y) con un PVP de 335€ que incluso con los increíbles precios en el mercado gris no se encuentra a menos de 159€, un Laco Ausburg 39 de 340€ un Hamilton Khaki Field de 500€ o un Stowa Flieger Classic 40 de 1027€ el salto de precio es considerable. Este Addies 1940 realmente podría pasar por un reloj de al menos 200€. Contextualizándolo un Invicta Pro Diver 9094OB sale ya por unos 90€ como mejor oferta. Tiene cristal mineral en vez de zafiro, un lumen escaso en vez de Luminova, y no me parece que esté a la altura ni en acabados, ni en materiales.







De nuevo otra poco conocida pieza de relojería altamente recomendable.







▲ Más ▼ Menos Precio imbatible

Esfera bonita y buen lumen Dimensiones reducidas