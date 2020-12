Spinnaker Tesei Titanium

La evolución en cuanto a mejora de calidad que vamos viendo en Spinnaker Watches se pone de manifiesto a medida que vamos siguiendo sus nuevos lanzamientos. Una marca prolífica y que es capaz de lanzar de 5 a 10 modelos nuevos al año, todos ellos diferentes y con distintas lineas de inspiración. En los últimos años, el avance en cuanto a calidad ha sido notable también, y es que desde su matriz, Dartmouth Brands, han ido generalizando el cristal de zafiro, los biseles cerámicos, y renovando los Miyota 8205 en favor de los Seiko NH35A. Con ellos los precios han aumentado, pero sólo ligeramente en comparación con todas las nuevas mejoras.

En su momento me gustaron el Amalfi Diver y el Dumas. Hasta que vi el nuevo Spinnaker Watches Tesei Titanium una pieza relojera que parece hecha a mi medida. Y es que sobre el papel, tiene todo lo que uno puede desear en un reloj: Estética de buceo con 200 metros de resistencia al agua; caja y brazalete de titanio; bisel cerámico; esfera full-lum; … Y como novedad Anboluxa el nuevo distribuidor para España que nos ofrece un envío rápido, una garantía oficial de 2 años, y sin ningún problema de aduanas. Así que después de la reseña del Duward Elegance Tyylikas volvemos con Spinnaker.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Titanio. 43mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona Roscada de titanio Esfera Blanca Bisel Cerámico rotativo unidireccional Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Titanio roscada Correa titanio de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM (200M) Peso 130g Movimiento Seiko SII NH35A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Reino Unido. Made in Hong Kong Garantía 2 años PVP 495£ (555€ al cambio). 371£ (412€ al cambio) con el código del 15% de descuento JAVIG87 Distribuidor Spinnaker Watches / Anboluxa

Presentación

El Tesei Titanium vienen en una caja muy especial, nada que ver con la cajita blanca de pequeñas dimensiones que contenía una cajita de cartón azul marino y que traía el Dumas y Amalfi, esta es mucho más grande, casi como la del Stowa Flieger Ikarus.







Es de cartón también azul marino y con el logotipo de la marca, pero como decía, bastante voluminosa y también pesada.







Al abrirla nos encontramos con un maletín de buceo fabricado con plástico negro y detalles en azul, nada que ver con el del Steeldive GM1975 (Tuna), y que como veréis a continuación, se parece más al del Bell & Ross BR 03-92 Diver.







El interior del maletín va decorado específicamente para el Tesei, con una espuma de muy buena calidad y una presencia estupenda.







En cuanto a dotación, han aprovechado para corregir, y con creces, la escasez que había criticado de otros modelos. Tenemos un manual de instrucciones, una tarjeta de garantía y además un pequeño díptico explicando el concepto del Tesei. Todo este material no viene en detrimento de la versión en digital, que seguimod pudiéndola descargar desde la sección de manuales de instrucciones o desde aquí (2,8 MB. en formato PDF).













Introducción

Sucesor del Tesei SP-5061 lanzado en 2018, y que a la sazón fue el primer Spinnaker construido con titanio, le ha seguido en 2020 la actualización con referencia SP-5084, que sigue rindiendo tributo al comandante italiano Taseo Tesei, nacido en 1909, y del que se atribuye la invención del torpedo humano (Maiale). Precisamente su fallecimiento acaeció en 1941 pilotando unos de estos aparatos. Nos toca de cerca porque se alistó como voluntario en la Guerra Civil Española. Fue tal su relevancia que desde 1952 el cuerpo de élite de los submarinistas de la Marina Italiana se denomina COMSUBIN o COM.SUB.IN (Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori «Teseo Tesei»).







Para ponernos en la situación acuática que requiere el Spinnaker Tesei, os podéis imaginar algo así:



















Puede parecernos que fue algo sin mayor transcendencia exceptuando su empleo como arma naval secreta en la Segunda Guerra Mundial, sin embargo fue el que dio paso a los vehículos a propulsión que actualmente se utilizan en el buceo, donde sus sus tripulantes viajan a horcajadas encima de él.

Como el protagonista de este artículo es el titanio, concretamente el de grado 2, vale la pena explicar que oficialmente se reconocen más de 50 gradaciones de titanio. De ellas las cuatro primeras (grados 1 al 4), corresponden al titanio puro, diferenciándose únicamente por la proporción de oxígeno que contienen. El más popular es el grado 5, que se lleva el 50% de las aplicaciones ámbitos como el aeronáutica. Horologísticamente no es que sea algo fuera de lo común, la relojera italiana Locman lanzó unos años atrás su modelo dedicado a Teseo Tesei, coincidentalmente, también de titanio.

La colección Tesei la integran cuatro referencias:

– SP-5084-11: Esfera negra y bisel negro.

– SP-5084-22: Esfera blanca full-lume y bisel negro

– SP-5084-33: Esfera verde y bisel negro.

– SP-5084-44: Esfera gris y bisel azul.







Diseño y construcción

La caja tiene 43mm de diámetro sin contar la corona. Está construida completamente de titanio grado 2, y ha sido endurecido usando nitrógeno. Tiene un color gris oscuro mate, diferente al de otros relojes como el Orient Titanium Slide Rule o el Z Factory Pelagos V3 que le dan al Tesei un aspecto más de herramienta, más táctico.







Sobre las ventajas del titanio, hablé con bastante detalle en Los materiales de la relojería, así que sólo recordaros que es uno de mis metales preferidos en cuanto a relojería. Ligero, inoxidable, ligero, antialérgico, …







La corona es del mismo material y va firmada por Spinnaker. Como hablamos de una estanqueidad de hasta 200M (20 ATM), obviamente va a rosca.







Lleva un bisel rotativo unidireccional de 120 clics, y siguiendo las últimas tendencias en relojería es de material cerámico en color negro, lo que lo convierte en casi irrayable.







Va cubierto por un cristal de zafiro plano con tratamiento AR (antirreflejante) y que ofrece una legibilidad muy buena.







Las manecillas son de tipo bastón, rectas y con los contornos en color negro. Los índices aplicados, son pavonados en mate, dando un buen contraste y legibilidad. El resto de leyendas van pintadas en negro.







La esfera es de color blanco, pero no completamente lisa puesto que va aplicada con pigmento luminescente. Usan Swiss Super-LumiNova que me parece C1 en el dial y el bisel, al ser blanca e iluminarse en verde, aunque no se indica el grado. En cambio las manecillas y los índices lo llevan C3 un verde claro que se ilumina en verde y es el más intenso de todos. Por si fuera poco, en Spinnaker dicen que es del máximo grado disponible, el X1. El rendimiento es excelente en marcadores y agujas igualando al del TA-200PRO/T-Diver II de Trigalux/Relumer que es mucho decir; y muy bueno en el resto. Con tanta superficie, el resultado es espectacular, una linterna. Y es que si poco a poco me he ido aficionando al C3, en grado X1 es increíble.







La tapa trasera es también de titanio y va roscada. Grabado lleva las especificaciones básicas, así como el logotipo de la marca.







El brazalete es soberbio. Repite material, porque es de titanio, y tiene 22mm de ancho en las asas (su predecesor llevaba una correa de cordura). Cuenta con cierre por pulsadores, bloqueo de seguridad y microregulación en tres posiciones.













Con tanto titanio, nos dicen que el Spinnaker Tesei pesa solamente 130 gramos, casi como un reloj con correa de cuero. En mi configuración habiendo eliminado 3 eslabones de armis, se queda todavía en menos. Apenas 124g según mi balanza..







Movimiento

En los anteriores Tesei SP-5061 nos encontrábamos un venerable Citizen Miyota 8215 que afortunadamente han tenido a bien cambiar por un Seiko TMI NH35A. Es el mismo calibre que los otros Spinnakers que ya reseñé, y que vimos recientemente en los Steeldive SD1953, Addies MY-H8, Briston Clubmaster Iconic o Invicta Pro Diver 9094OB.







Una maquinaria mecánica de carga automática que pese a ser económica, es muy fiable, cuenta con parada de segundero y remonte manual. Late a 21.600 vph, tiene 24 rubís y es muy agradable de utilizar. Sus prestaciones oficiales son más bien discretas: un desfase diario máximo de -20/+40 segundos/día y una reserva de marcha de 41 horas. Como siempre, tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).







A la vista del cronocomparador, los resultados obtenidos están en la media de lo que podríamos esperar de un calibre así, +17 segundos/día. Ese motivo es el que me lleva a pensar que no estaría de más una actualización en cuanto a movimientos, sobre todo porque un Swiss Technology Production STP1-11 no representa un sobreprecio de más de 35€ comparado con el TMI NH35A.







Como la trasera es ciega, no podemos apreciar la maquinaria con el atractivo rotor personalizado que monta la marca. Debido a su caja de titanio, la trasera debe ser del mismo material, en caso contrario la rosca la iría limando. Colocar una ventana de cristal en el titanio no debe ser nada fácil, por eso casi todos los relojes construidos con este metal son ciegos. Sí me hubiera gustado que fuera transparente, a fin de cuentas el Citizen NJ0090-81A Super Titanium la lleva.







Sensaciones

La ligereza se siente desde el momento en que lo tomas en tu mano para colocártelo en la muñeca. Una vez puesto, la calidez o si se quiere, la baja conductividad térmica del titanio hace que sea agradable en su trasera y el armis, incluso en invierno. La esfera clara contrastada con las manecillas oscuras proporciona una legibilidad a toda prueba. Creo que los que llevamos mucho tiempo en la relojería, y que verdaderamente usamos el reloj hemos aprendido a prescindir de aditamentos superfluos, y al menos yo, valoro cada vez más la simplicidad. La facilidad de lectura.







Mientras nos movemos, notamos de nuevo las ventajas en cuanto a su cura de adelagazamiento, además que el brazalete es de los más cómodos que he probado. A la vista, el tono gris oscuro del titanio le da un aspecto táctico que además ayuda a centrar la mirada en la parte más clara que es la esfera.







La esfera totalmente luminosa (full-lum) no tiene mucha utilidad práctica. A oscuras siempre veremos mejor el contraste en una esfera convencional como ejemplo líder al reseña del San Martin SN038-G. Pero tanta luz contenida, es algo que a todos los fanáticos del lumen nos va a encantar. Si lo comparamos con el Undone Aqua, el Spinnaker le gana de calle.







Un reloj que no acepta ninguna crítica, ni en cuanto a diseño, ni en funcionalidad, ni en especificaciones ni materiales o acabados. Su punto débil es para mi el titanio que han utilizado. No parece igual de resistente a los arañazos que el Super Titanium de Citizen o el ULTRAHex de Reise. No se va a dañar, pero sino somos cuidados terminará marcándose por el uso.







Conclusiones

555€ al cambio no es un precio precisamente bajo, si bien como sabéis en Spinnaker ofrecen ofertas puntuales y es cuestión de estar atentos. Usando el código promocional «JAVIG87» tendréis un 15% de rebaja, dejándolo en 471€. Pero en campañas como el Black Friday» podemos llegar a verlo a 412€. Sorprendentemente en renombradas relojerías, lo ofrecen a nada menos que 625€, una prueba que demuestra su valor.







El mercado no ofrece demasiados relojes manufacturados completamente en titanio, menos aún a este precio. El Citizen Super Titanium NJ0090-81A de un estilo totalmente diferente, y el más parecido protipo de Reise Resolute son más asequibles. Pero ni llegan a la resistencia al agua del Tesei, ni tienen la calidad del lumen que han aplicado en Spinnaker.







▲ Más ▼ Menos Construcción toda de titanio

Super-LumiNova grado X1 Calibre escaso en comparación a la calidad constructiva

Titanio grado 2 susceptible a arañazos