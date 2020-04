No te va de 5 minutos

En Pedir tiempo enfocaba el aspecto de necesitar tiempo entorno a un contexto filosófico y emocional. Un condicionante a la hora de tomar decisiones. Hoy me gustaría hablar un poco de esa sensación física de no tener tiempo. De las prisas, del ir corriendo a todos los sitios y de pensar que no tenemos tiempo para todo.

Vivimos en un mundo acelerado, nos hemos hecho cargo de tantas obligaciones que no tenemos apenas tiempo para lo más importante: nosotros mismos. No me avergüenza admitir que yo también era así, y de hecho, aún lo sigo siendo bastante. Sin embargo, he descubierto como los relojes mecánicos me han ayudado a suavizarlo.

Un reloj mecánico es impreciso por naturaleza. Mientras que en uno de pila o cuarzo, tendremos un adelanto o un atraso de unos pocos segundos al mes, en un reloj mecánico esos pocos segundos lo serán al día. Fácilmente llevaremos un desfase de uno o dos minutos al terminar la semana. Puede que sean las 17:46 y nuestro reloj marque las 17:48, o las 17:45. Siempre he sido un obseso de la precisión en los relojes, pero… ¿Tanto importa que tengamos las 17:45 y sean las 17:46? ¿Pasa algo si llegamos un minuto tarde al trabajo? ¿Si salimos 4 minutos después de nuestra hora de salida? ¿Si llegamos con 2 minutos de retraso a nuestra cita? ¿O si por el contrario llegamos 2 minutos antes y somos nosotros los que debemos esperar?

Pues lo cierto es que no ocurre absolutamente nada. Habremos perdido o ganado un par de minutos, nada más. Aunque bueno, una cosa si que ocurre. ¿Sabéis cuál? Que entonces empezaremos a librarnos del ancla del tiempo. De correr, de las prisas. Porque si por nuestro reloj puede que perdamos ese tren, tendremos que esperar al siguiente. O bien al contrario, cogeremos el anterior. Nuestros hábitos cambiarán, veremos a nueva gente, y será una sorpresa si tomamos el tren de siempre, el de antes o el de después. Con esa incertidumbre dejaremos de correr, puesto que cabe la posibilidad que ese tren aún no haya llegado o ya se haya marchado.

Pasada esa fase, la de dejar las prisas un poco de lado, empezaremos a tener algo de tiempo para nosotros. Aunque solamente sean esos 2 minutos de más. Solamente ese par de minutos pueden darnos una enorme tranquilidad y una gran paz. Tal vez nos demuestren también que es posible ganar otro par de minutos, que entonces ya sean 4. Cuatro minutos que podremos invertir ya en nosotros, pero también en las cosas y en las personas que nos importan.

El sosiego mental que obtengamos nos ayudará a ser más productivos, a estar menos ofuscados. Entonces esos 4 minutos, puede que nos cundan como 8 o 10. En apenas un par de cambios, hemos pasado de no tener nada de tiempo, a ya 10 minutos. Y las cosas pueden seguir así, mejorando. Es algo que depende de nosotros, y en lo que nos ha ayudado el reloj mecánico.

Obviamente continuaremos teniendo obligaciones: el trabajo, nuestros compromisos, familia, pareja, hijos, amigos… No obstante, las disfrutaremos con más calma, con mayor plenitud.