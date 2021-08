5 colores que la moda se debería replantear

Durante décadas las costumbres y la moda estaban sujetas a un gran número de normas, por el género, la clase social, o la edad, por no añadir otros corsés, como que el azul no se puede combinar con el negro, o las rayas con los estampados florales, o los prejuicios, como que el rosa es un color de chicas, y el azul, de chicos. Todas y cada una de las limitaciones que la sociedad y la moda han ido imponiendo, con el tiempo han ido cayendo. Quizá hayamos comprendido que no hay nada que no vaya con nada, que todo es combinable y armonioso si lo sabes llevar. Compruébalo tú mismo haciéndote con todo tipo de prendas con este cupón Zalando Privé.

Pero centrémonos en los colores. El blanco y el negro dan con todo y son los colores de la elegancia; los pasteles y neutros, como el gris y todas las tonalidades tostadas, son ideales para los atuendos profesionales y la ropa de vestir. ¿Y el resto? ¿Cuáles son los cinco colores que usamos menos?

El naranja

Estadísticamente este es el color que menos se emplea en la moda. Quizá haya pocas personas a las que les quede bien un traje completamente naranja, pero ¡combinado con otros colores es espectacular! Además, desde el naranja butano al salmón las tonalidades posibles son muchas. Hazte con un suéter naranja y combínalo con unos pantalones blancos y una chaqueta azul, por ejemplo. La mezcla naranja, azul y blanco es una combinación ganadora en cualquier caso. Si no te atreves con una prenda monocromática, hazte con alguna que tenga detalles naranjas, en los estampados, por ejemplo. Aportarás a tu outfit fuerza y alegría.

Amarillo

El amarillo es otro de esos colores que poca gente lleva con comodidad. Al igual que el naranja, el amarillo tiene muchas tonalidades y si aprendes a combinarlo bien resplandecerás igual que el sol. Una cazadora en cualquier tono de amarillo, como el mostaza, por ejemplo, puede ser la prenda que cambie radicalmente tu outfit. También puedes hacerte con un top amarillo. Lo podrás combinar fácilmente con jeans, o faldas, shorts o pantalones de color gris, blanco, negro, o gamas de marrones, aunque lo cierto es que si estamos en que todo es combinable, no pongas límites a tu forma de vestir. Cualquier accesorio que lleves de este color te dará luz e imprimirá confianza y simpatía.

Violeta

Este color no es el más popular generalmente, quizá porque lo asociamos a la Semana Santa o al ocultismo. Es también el color reivindicativo de la igualdad de género. Un color tan cargado de simbolismos no siempre es fácil de llevar, pero también tiene muchos seguidores que lo usan a diario. Queda muy bien con el blanco y el gris, pero también puedes atreverte a combinarlo con el amarillo, el naranja, el rosa o el verde… es decir ¡con todos los colores! Prueba con un suéter de este color y unos vaqueros, o una falda midi plisada y un top blanco, ¡te quedarán fenomenal!

Rosa

Aunque es cierto que este color siempre ha sido uno de los más usados en las prendas para niñas, no es tan preponderante en la moda para mujeres y muchísimo menos para hombres. Esta asociación tan fuerte al mundo infantil, a los cuentos de hadas y al romanticismo empalagoso, ha generado cierto rechazo y ha sido considerado por muchos como un color “cursi”. Quitémonos estos prejuicios de la cabeza y vistámonos de rosa. Que en tu armario no falte una camisa rosa, que puedes llevar con una falda vaquera o pantalones de color azul marino, negros o neutros.

Verde

Durante mucho tiempo el verde ha sido un color denostado en la moda, pero al igual que el rosa, este año ha ganado posiciones y está recuperando la importancia que merece. No solo existe una variedad gigantesca de tonalidades distintas, desde el verde menta, al manzana o al esmeralda, sino que trasuda vitalidad, frescura y deseos de conectar con la naturaleza. En estos tiempos ya no es tan extraño ver a alguien vestido enteramente de verde. En definitiva, vestirse de verde es vestir de esperanza, ¿por qué no lo pruebas?

Al igual que el resto de prejuicios han ido cayendo, quizá sea hora de que apreciemos más estos colores y los introduzcamos en nuestro atuendo. No limites la paleta de colores a los básicos, atrévete a arriesgar un poco y dar alegría a tu vestimenta.

BravoDescuento