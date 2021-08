Ya publicada la review del KingTuna Super Engineer RSWF Edition y la prueba del SevenseaS Monoblock RSWF Edition, aún quedaba una pieza pendiente por reseñar, el RSWC Heian Instant Date Snow White el tercer reloj creado en el Gran homenaje al foro del sol naciente. RSWF: Los inicios de HdR (Hablemos de Relojes), el Rising Sun Watch Forum, el RSWC Heian Instant Date Snow White.

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 40mm de diámetro sin contar la corona Corona A presión de acero Esfera Blanca Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume No Trasera Acero inoxidable a presión Correa Cuero negra de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana Resistencia al agua 10 ATM Peso N/D Movimiento Seiko TMI NH36A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. Ajustado a +/- 15 segundos/día Origen China Garantía 1 año PVP 78€ Coordinador/Distribuidor Hablemos de Relojes (HdR) / Fuzhou Astar Import And Export Co., Ltd.

HdR presenta… Gran homenaje al foro del Sol Naciente. RSWF: Los inicios.

«Un torī (en japonés 鳥居) es un arco tradicional japonés, comúnmente encontrado en las entradas de los santuarios Shinto. Posee dos columnas sobre las que se sustentan dos arcos, frecuentemente coloreados de tonalidades rojas o bermellonas. Algunos de estos arcos poseen tablas escritas montadas entre las barras horizontales. Tradicionalmente, los torī están hechos en madera o piedra, aunque recientemente se han comenzado a hacer en acero o acero inoxidable.»

Con ese texto de ahí arriba y hace ya más de 13 años, nos lanzamos a la aventura de crear un foro de relojes japoneses en el que se pudiera hablar abiertamente de cualquier pieza relojera oriental por barata que fuese. La mayoría de vosotros conoce el foro como HdR, pero esto empezó como el primer foro independiente de relojes japoneses en idioma español y se llamaba RSWF, The Rising Sun Watch Forum.

¿Por qué se eligió ese nombre en inglés? pues porque en aquel lejano 2007 manteníamos estrechos lazos de colaboración con WUS, con intercambio de ideas, bastantes foreros en común e incluso algún moderador en ambos foros y porque nos encantó el nombre, de paso sea dicho. El foro creció y creció y al final se decidió ampliar la temática en general y cambiar al nombre actual, siempre con el mayor respeto por el reloj de bajo coste.

Grandes foreros del RSWF y grandes moderadores quedaron por el camino y para ellos va también este triple homenaje. ¿Dije triple? Así es. Este es un gran homenaje a los inicios RSWF, a la marca de relojes que nos enamoró en aquellos comienzos y a la escritura. A vuestro más de millón trescientos mil escritos en el foro desde su creación.

Llevo ya largo tiempo con la idea rondando de montar algún tipo de iniciativa referida a los comienzos del foro. Hemos hecho a lo largo de estos años muchos grandes proyectos y conjuntas en el nombre de HdR, pero un verdadero homenaje como se merecen esos primeros momentos, nos quedaba pendiente.

Hoy en día, HdR es un verdadero monumento escrito del mundo del reloj y de las pasiones humanas y una referencia a nivel mundial en cuanto a su contenido. Se han contado aquí las más increíbles historias tanto relojeras como personales y se han forjado unos vínculos de amistad entre foreros que perdurarán décadas. Eso es algo que ningún virus nos va a quitar. Quedará para siempre. Aquí. Escrito.

Todo salió de una pluma…

«Era una bella muchacha de apenas quince años de edad. Su cara era blanca como la nieve en invierno, sus labios rojo sangre, su melena tan negra y brillante como su dentadura…

Extendió el pergamino en el suelo y empezó a escribir. Atónitos, los soldados y el Gran Jefe seguían con la mirada temerosos el movimiento del pincel. Acto seguido, se desprendieron de toda arma que pudieran llevar encima y se echaron boca abajo en el suelo… ante ella…»

La escritura….

Heian. La época dorada del Japón. La lucha y triunfo del arte, de la poesía y de la literatura contra la fuerza del acero. La época del Ohaguro, de la aparición de los primeros Samuráis y del Emperador…

Heian significa «paz y tranquilidad» en japonés y nuestro homenaje al reloj de diario vintage japonés tiene el mismo nombre. Un reloj que hemos desarrollado bajo la marca que abriga al proyecto entero. The Rising Sun Watch Company, la Compañía Relojera del Sol Naciente, donde el Sol Naciente es el foro y la Compañía sois todos vosotros que lo hacéis posible.

King Seikos, Seikos DX, Actus, Seikos 5, Sportsman, Lord Marvels, Seikomatics-P y un larguísimo etc. El foro. La escritura…Cuántas toneladas de tinta virtual hemos derrochado para inmortalizar a estos héroes japoneses del reloj de diario. Muchos hemos crecido en los años setenta viendo a nuestros padres y familiares llevando estos relojes y nos marcaron para siempre con la fascinación por la relojería sin ellos saberlo.

Astar sirve este reloj originalmente con movimiento Seagull, cristal abombado, estanqueidad 3 ATM y caja totalmente pulida. Nosotros hemos trabajado muy duro en nuestro Heian para hacer importantes mejoras eligiendo cuidadosamente el color «nieve» de la esfera, montando el calibre Seiko NH36A doble calendario en la escasa versión en idiomas japonés e inglés, añadiendo un cristal de zafiro plano junto con una sutil combinación de cepillado y pulido de la caja para acercarnos más a esa estética King Seiko y asegurando el diseño a una estanqueidad de 100 metros para garantizar un uso polivalente. Y por supuesto, una magnífica trasera personalizada con el tema principal del proyecto.

Nuestro Heian es un lobo con piel de cordero. Un reloj de vestir poderoso para todo tipo de uso. El Heian es para nosotros un sueño hecho realidad.

Nada nuevo en cuanto al packaging, el típico de Astar que ya vimos en el KingTuna y el SevenSeas, que por otro lado es el mismo en el que entregan desde San Martin Watches, Steeldive o Addiesdive. Un cofrecito de plástico negro que sin ser gran cosa cumple su cometido de cara a proteger el reloj durante el transporte. Aunque en este caso, siendo un reloj más clásico no pegue demasiado el aspecto deportivo o de buceo que transmite, lo mismo que critiqué en el Sugess Mechanical Chronograph Moonphase.

Además de la correa de cuero el reloj se entregaba acompañado de una textil tipo NATO en color negro, era el regalo por haber llegado a las 100 unidades vendidas. Lo que ocurriño es que según los diseños iniciales del foro, la trasera debía ser roscada, eso unido a la resistencia al agua aumentada de 3 ATM hasta 10 ATM era uno de los principales atractivos del modelo. Por un malentendido se fabricó el reloj con la tapa trasera a presión, así que para compensarlo el ensamblador incluyó una malla milanesa de acero. El RSWC Heian viene por tanto con 3 correas distintas a elegir, algo que puede parecer increíble en un reloj de este precio (cuero, textil y milanesa).

Maestro…es cierto que tu espada todo lo puede?…

El RSWC Heian está construído sobre una caja de acero inoxidable 316L con 40mm de diámetros sin contar la corona. Exceptuando el bisel fijo y las aristas laterales que van pulidas a espejo el resto va en acabado cepillado.

La corona es a presión y está firmada con la «H» de Heian, algo meritorio puesto que el fabricante demostró que el reloj era en efecto estanco al agua hasta los prometidos 100M (10 ATM).

La esfera es blanca «Snow White», el característico tono de Seiko que sería un blanco nacarado, un intermedio entre el blanco brillante y el blanco roto que es muy distinguido. Todos los elementos van impresos en color negro, exceptuando el nombre de la marca (RSWC) y los índices que van aplicados y el nombre del modelo que va pintado en azul (HEIAN).

Las agujas son de tipo dauphine o delfin, con contornos plateados pulidos a espejo conjuntando así con los índices.

Recubriendo la esfera tenemos un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejante en la cara interna, bastante eficaz por cierto. El problema es que el efecto bombé dificulta bastante la legibilidad lateral.

La tapa trasera es a presión como ya explicaba, si bien el grabado queda muy bonito y hace que el reloj sea casi más vistoso por detrás que por delante.

Las correas tienen 20mm en las asas. La de cuero negro es de una calidad estándar, lo esperado en un reloj de fabricación china, aunque lleva la hebilla firmada con la letra hache. La NATO es de buena calidad sin firmar, y la milanesa también estéril, pese a su ridículo precio, es más que suficiente, comparable a la del mucho más caro Mr Jones Watches Number Cruncher.

Nada nuevo que aportar sobre este calibre SII NH36, es un viejo y archipresente conocido que pudimos ver con el Duward Elegance Tyylikas, así que para más detalles os dejo sus especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).

Sí que hay una anécdota interesante y es que durante el diseño el fechador estaba en idioma chino, algo que para cualquier occidental pasa perfectamente por ser japonés. Fue el propio fabricante, de origen chino, el que hizo notar la incidencia. Cogió su coche y se encaminó al proveedor a buscar los NH36 con el fechador en inglés y japonés que era como se quería.

Ante la prueba del cronocomparador, los resultados han sido alucinantes. Los proyectos anteriores del RSWF/RSWF no resultaron brillantes en cuanto ajuste, sin embargo en este caso la precisión ha sido «perfecta», 0 spd, una cifra que mejora el mencionado Duward.

Debo decir que aunque a priori el reloj cuenta con todos los ingredientes que me agradan: esfera blanca, buenos acabados y materiales, al final ha sido la pieza que más frío me ha dejado. Quizás sea el color del dial, que no es un blanco puro, o el cristal tan abombado. El caso es que como muchas veces ocurre, las fotos de estudio no son suficientes para poder juzgar un reloj. De ahí que las reseñas de calidad y valorando pareceres me parezcan tan importantes.

En mi caso percibo que es un reloj bonito, que parece mucho más caro de lo que es, diría que en linea con el About Vintage 1820 que cuesta 6 veces más. Las líneas clásicas tipo Tissot Visodate me encantan, pero no llega a transmitirme nada especial, nada que le haga pujar por un lugar en la muñeca.

De nuevo HdR ha conseguido llegar muy lejos. Partiendo del Rocos Since 1919 R0101 que se vende como modelo base en entre 36$-50$, han logrado un reloj con personalidad, una resistencia al agua más que digna y una calidad de materiales de primer orden. Todo ello por menos de 80€, precio en el que se incluyen las tres correas. Es un reloj ideal para aquellos que valoren este tipo de diseños, y que por un bajo precio lograrán un reloj fiable y que les dure muchos años.

