Entrevista en Chronoexpert (Conociendo a Javier Gutiérrez Chamorro)

Si hace unos meses mencionaba la entrevista que me habían realizado desde GES (G-Shock en Español); hoy os dejo con la recientemente publicada entrevista que me hicieron desde Chronoexpert, y que acertadamente han titulado como «Conociendo a Javier Gutiérrez Chamorro«.

Una amigable, y extensa charla con Iñigo Salaverria en la que tuvimos tiempo de hablar casi de todo: la saga de libros «A contrarreloj. Paul Davis«, relojería y también un toque personal acerca de mi y de javiergutierrezchamorro.com.

Me habría agradado poderla transcribir como casi siempre he hecho, pero por su extensión, con más de una hora y media de conversación es la más extensa hasta el momento, tanto para mi como para Chronoexperte, así he preferido no aburriros con tanto texto. Además, desde el propio Youtube tenéis acceso a los subtítulos autogenerados, lo que en el fondo era también redundante.

BLOQUE 1: A contrarreloj (Saga literaria)

0:07 Presentación de Javier Gutiérrez Chamorro

0:40 A contrarreloj

2:00 Cómo empezó todo

3:55 Contacto con Fénix

4:45 Cómo fueron los comienzos de Paul Davis

5:07 Sobre el proceso creativo

7:10 Experiencia a la hora de querer publicarlo

8:50 Número de ventas

9:40 Sobre la dificultad de darse a conocer

12:53 Detalles del libro

13:55 Estilo narrativo de la saga

17:01 Como enlazó sus ideas con lo que ya escribió Fénix

19:20 Relación con Fénix y dónde se pueden comprar los libros

21:35 Por qué divide la saga en temporadas

22:36 Cuál es el futuro de la saga de A contrarreloj

BLOQUE 2: Bitácora de Javier Gutierrez Chamorro (Blog personal)

24:05 Cómo surge el nombre y el blog

27:20 Cómo es la relación con los seguidores

29:40 El estilo de Guti al hacer reseñas

31:40 Canal de Youtube de Javier

33:25 20 años publicando artículos en el Blog

36:25 La variedad temática

37:05 Cuanta gente visita la web

40:10 Entrevistas a marcas relojeras españolas

44:02 Cómo empezó su afición por los relojes

46:00 Cuántos relojes tiene actualmente

47:20 Cómo ve la industria relojera en España

50:40 Su relación con las marcas

BLOQUE 3: Hablamos de relojes

55:11 Una marca por la que tenga predilección

55:50 Thermidor

57:30 Modelos icónicos españoles

59:14 Mecánicos o digitales

1:00:17 Complicación relojera favorita

1:01:50 Ventajas del digital sobre el mecánico

1:03:10 Crisis del cuarzo

1:07:30 Su reloj favorito

1:08:40 Algunos relojes de su colección y su importancia

1:12:30 El valor de los relojes

1:13:04 Kronos

1:14:20 Motivos por los que se compran relojes

1:16:20 Un reloj que le encanta

1:18:43 Próximo reloj en la colección

1:20:26 Pasión por todos los relojes

1:22:00 Entrevistas a marcas nuevas

1:23:10 Contagiando la afición por la relojería

1:24:45 Relación con el resto de Blogs

1:27:46 Gestión del tiempo

1:29:25 Final de la entrevista

Sin más os dejo con ella desde el Canal de Chronoexpert en Youtube. ¡Espero que os guste!