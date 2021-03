Con la review del prototipo Wicked Watch Co. Pearl Diver surgió gran interés acerca del Lumicast que mencionaba en la reseña. Así que relacionado con el lume en los relojes y el ¿Qué lume dura más? me puse en contacto con Wicked Watch Company que me hicieron llegar un kit de esfera completo. Con él, hoy explicaré qué es el Lumicast.

Según me explicaba Pascal de Wicked ellos son la primera micromarca en emplear el modelado de Lumicast en 3D en sus esferas. El Lumicast se utiliza en alta relojería y en relojería de lujo (H. Moser & Cie., IWC, …), pero hasta el momento, no en piezas del precio al que se venderá el Pearl Diver.

Al igual que el Swiss Super-LumiNova es la empresa RC Tritec AG los que están tras el desarrollo del Lumicast, habiéndose dando cuenta que la forma de aplicar el pigmento es igual o más importante que el compuesto usado.

Lumicast son piezas de base cerámica sólida modeladas en 3D según las especificaciones de la marca. Estas piezas se llenan con lume usando moldes de silicona. Después se secan, y logran así que haya un reparto uniforme de los pigmentos y además una concentración muy elevada. Estas piezas a medida que conformarán los índices del reloj, los ensamblan en el caso del Wicked Pearl Diver en Les Cadraniers de Genève, la empresa especializada en esferas que trabaja para Vacheron Constatin entre muchas otras grandes marcas.

Tenéis mucha más información en la sección Lumicast de Wicked Watch.

Para apreciar el resultado comenzamos con la esfera del Wicked Watch Co. Pearl Diver usando Lumicast con Swiss-SuperLuminova C3 en grado X1.

A simple vista nos parece una esfera normal, con índices luminescentes, si bien aparenta que están aplicados perfectamente, sin amontonamientos de lume y con todo el material bien extendido.

El rendimiento de esos índices solamente es espectacular en la oscuridad.

Si nos centramos mejor veremos las plaquitas recubiertas con lumen, es decir, el Lumicast.

Y para verlo con mayor claridad, las fotografías que han hecho en Wicked Timepieces ampliando 400 los índices llenados con Luminova usando diferentes técnicas.