Entrevista a Roland Mansel de Eurotime

Después de haber conocido a Josep María Martí de Industrial Martí de Relojería parece ser que esta sección que comenzó como entrevistas centradas en la relojería española se va ampliando. Si la norma se rompió con Jose Maria Ramos Amatriain de Raymond Weil, que pese a estar ubicado en la central de la firma en Suiza es español, o a Matthew Cule de CuleM Watches que aunque galés está afincado en España; hoy tengo el honor de contar con la presencia de la primera marca relojera iberoamericana: Eurotime con sede en Argentina, y como veremos adelante, con un pasado muy europeo.

Para ello cuento con la presencia de su presidente y propietario: Roland Mansel que nos dará muchos detalles interesantes en esta entrevista.

Hola señor Mansel, muchas gracias por cederme tu tiempo para esta entrevista.

Por favor, llámame solamente Roland.

En Eurotime lleváis más de 60 años en el sector relojero argentino, desde 1956. Sin embargo acudiendo a otras fuentes se menciona que comenzasteis en 1976 de la mano de Jorge Luis Briche y en 2001 pasasteis a denominaros como Eurotime S.A. ostentando tú el cargo de presidente. Entiendo que las riendas las lleváis ahora entre tú . Cuéntanos un poco esos inicios, porque ciertamente hay poca información al respecto.

Vine desde Alemania como gerente y en el año 2001 hice un Managemnet Buy Out (MBO). A partir de ese momento fui el dueño de la empresa.

Con todos los cambios políticos y económicos a lo largo de los años, ¿cómo habéis vivido desde Eurotime esa evolución e involución?

Gracias por la pregunta Javier. Ciertamente, uno de los aspectos más complicados de llevar una empresa en la argentina son los bruscos cambios políticos y económicos. Argentina es un país que hace las cosas difíciles. En vez de estar como empresa enfocados en mejorar gran parte del tiempo lo enfocamos en nuevas regulaciones o trabas que solo dificultan el crecimiento.

¿Quiénes sois las personas clave en Eurotime?

En Eurotime contamos con un gran grupo humano que cada uno a su manera desarrolla de forma excelente sus tareas en todas las aéreas, posibilitando ser exitosos en un mercado muy difícil como es el mercado argentino. Quiero contarte, que el año pasado se incorporó mi hijo Alex (Mansel) a la empresa y con él estamos trabajando de excelente forma. Resalto este punto porque no es sobrentendido que padre e hijo tengan una relación laboral exitosa. Conozco muchos ejemplos contrarios.

Abundan mucho las piezas “Junghans By Eurotime”, puesto que en los tiempos en los que los alemanes Junghans se establecieron en Argentina os otorgaron la licencia para usar su marca. ¿Cómo lograsteis esta hazaña? ¿Eran duros los estándares de calidad que fijaban los de Junghans?

En la actualidad los productos de Eurotime son elaborados en las mismas fabricas que los relojes Junghans y usamos los mismos estándares de calidad que se usaban con Junghans.

¿Cuál piensas que ha sido vuestro mayor éxito? ¿Y vuestro mayor fracaso?

La transición exitosa de Junghans a Eurotime en el mercado argentino, creo que ha sido nuestro mayor logro.

Errores cometimos, muchos que nos permitieron aprender. Pero grandes fracasos no hubo porque seguimos siendo una marca muy respetada desde hace varios años.

Ya sabes que estoy enamorado de vuestro modelo “German Design”, el 11/9001 y 11/9003. Me gustan sus líneas clásicas y elegantes, un poco inspiradas en ese pasado con el Junghans Meister Classic pero a una fracción de sus costo.

En Eurotime queríamos mostrar que podemos desarrollar los mejores relojes utilizando los materiales más nobles a precios accesibles

Ese es el único modelo automático que tenéis en el catálogo. ¿Tenéis previsto ampliar la colección de relojes mecánicos?

Por el momento no está en los planes, pero nunca se sabe.

¿Cuál es tu Eurotime favorito? ¿Y tú reloj preferido de otras marcas?

Mi Eurotime favorito es sin duda el German Design de cuero marrón y Rose Gold por su perfecta combinación de malla y color. Otra línea que me encanta es la línea Starmarine.

¿Qué reloj llevas puesto ahora?

En este momento tengo puesto un reloj que acaba de ingresar, el Milano código 11/8904.00. Es un reloj concepto Bauhaus de malla de nobuk. Te invito a que ingreses a eurotime.com.ar y lo mires.

¿Cuál es vuestro reloj que mejor se vende? ¿Cómo son los gustos de vuestros clientes?

Eurotime se caracteriza por ser líder en los relojes de acero inoxidable clásicos. Creo que nuestros clientes ven las ventajas al momento de adquirir un Eurotime. La línea Submarino es una línea muy exitosa a lo largo del tiempo.

¿Cómo definirías al cliente tipo de Eurotime? ¿Son mayoritariamente hombres o mujeres? ¿Suelen tener varios relojes?

Yo definiría al cliente de Eurotime como una persona que valora mucho los productos de calidad y que entiende de relojes. Una persona que sabe lo que compra. Te diría que mayoritariamente son hombres, esto sucede en la mayoría de las marcas, pero creo que contamos con modelos muy lindos para las mujeres también.

Me consta que el “German Design” es un proyecto personal tuyo, un desarrollo que impulsaste con la finalidad de ver hasta donde es capaz de llegar Eurotime en cuanto a calidad. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Exactamente, el German Design fue un proyecto personal. Quería demostrar que Eurotime no tiene nada que envidiarle a las primeras marcas suizas. Tenemos la intención de brindarle al mercado productos de excelencia a precios accesibles. el German Design se podría comercializar fácilmente por 1.000 euros y no sería descabellado.

Aunque no he tenido oportunidad de reseñarlo y de tenerlo en la mano, me parece una pieza increíble, y a unos 20.000 pesos argentinos (200€ al cambio) es un costo sin lugar a dudas muy competitivo. ¿Por qué escogiste un tipo de reloj así? Podías haber escogido un diver tipo buceo, algo más moderno…

Cuando comenzamos con el proceso de diseño del reloj y fuimos esquematizando las líneas no había duda de que buscamos un reloj atemporal. Clásico y elegante. Por más de tratarse de un reloj muy elegante es un reloj muy versátil que va bien para toda ocasión.

Ese es el motivo por el que de momento sólo hayáis producido 500 unidades. ¿Qué tal ha sido la experiencia?

La experiencia a nivel imagen fue muy buena pero sabíamos que a nivel ventas no iba a ser tan exitoso. No es un reloj acorde al poder adquisitivo del mercado argentino.

¿Qué opciones barajasteis en su momento? El Miyota 9015 por ejemplo es un calibre excepcional, pero como creo que ya leíste en mi página, el suizo STP1-11 cuesta casi lo mismo y ofrece mejores prestaciones.

El German Design es un reloj muy finito y el calibre Miyota 9015 Slim era la maquinaria que mejor se adaptaba. Como sabes es la maquina automática Premium de Miyota/Citizen.

Al menos en Europa se tiende a los cristales de zafiro. Es cierto que son más frágiles que los minerales, pero son casi imposible de rayar. En mi opinión al German Design un cristal de zafiro le habría ido perfecto. ¿Verdad?

En Argentina también tenemos cristales de zafiro, es más nosotros contamos con varios modelos que tienen un cristal de zafiro. Particularmente en el German Design no se puede utilizar un cristal de zafiro por la curvatura del vidrio. No olvidemos que se trata de un vidrio “bombé” que a mi parecer es lo que hace al reloj tan especial. Es muy difícil lograr un vidrio de cristal abombado. Otras marcas con rangos de precios mucho más elevados utilizan plástico en sus modelos, seguro que sabes a las que me refiero.

Sí, por supuesto. Y, ¿cuáles dirías que son vuestros competidores?

En Argentina nuestros competidores son principalmente Citizen y Casio.

¿Cómo consideras que es el mercado relojero argentino en comparación con el de otros países?

Mercado muy competitivo y por su bajo poder adquisitivo hay que adaptar la colección de relojes. No siempre uno puede ofrecer toda la variedad de modelos que a uno le gustaría.

¿Tenéis previsto exportar a países cercanos? ¿Tal vez Uruguay, Paraguay, Chile o Bolivia?

Por el momento no, pero sería muy interesante estudiar esa opción.

¿Podremos ver relojes Eurotime distribuidos en España?

No sé si distribuidos, pero no te sorprendas si ves a algún español con el German Design en el metro. Es un reloj que ha despertado muchísimo interés, incluso en tu país.

¿Qué planes de futuro nos puedes revelar?

Para el 2021 hemos planeado crecer mucho como empresa en el segmento de relojes pulsera, podrás ver varias novedades. Especialmente en las líneas de acero, nobuk y caucho. Pero de momento no puedo proporcionarte muchos más detalles.

¿Qué parte del proceso se lleva a cabo en Argentina? Entiendo que los modelos más asequibles son asiáticos, pero que el diseño siempre es vuestro. ¿Los ensambláis también en el país?

Nosotros fabricamos en las mejores fábricas desde hace años cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Son las mismas fábricas que utilizaba Junghans.

¿Os habéis planteado renombrar la marca? Al final Eurotime rinde tributo a Europa, que nada tiene que ver con la Eurotime actual y que yo creo que os quita personalidad.

Queríamos hacer referencia con el nombre a nuestros orígenes Europeos y creo que el nombre fue muy bien aceptado en Argentina.

Un reloj es cada vez un instrumento menos necesario, pero al mismo tiempo, una pieza igual de apreciada que antes. ¿Cómo ves el futuro de la relojería tanto en Argentina como en el mundo?

Para los hombres el reloj es la única joya y forma de demostrar estatus. También creo que los hombres aprecian mucho la tradición y es algo que no va a desaparecer.

Respecto a las mujeres creo que si se trata un poco más de modas pero intentamos tener productos atractivos para ellas e invitamos a que conozcan nuestro surtimiento en la página www.eurotime.com.ar.

Pues por mi parte esto es todo. Mucha suerte con vuestros nuevos proyectos. Esperemos que en el futuro podamos ver en javiergutierrezchamorro.com un Eurotime.

Al contrario Javier, gracias a ti por interesarte por nosotros y nuestra marca desde el otro lado del charco. Ha sido un placer para nosotros.