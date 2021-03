Casio GW-6900. Comprar un reloj por segunda vez

Al igual que hice con el Casio G-Shock GW-M5610 en comprar un reloj por segunda vez, hoy repetimos con el que vendría a ser su primo cercano, el Casio G-Shock GW-6900-1ER que he vuelto a comprar por segunda vez. En realidad por tercera vez si consideramos que ya tenía el GW-6900-9ER en amarillo.

Compré mi GW-6900 en Amazon.es un 5 de noviembre de 2012, pagando por él 105€. A día de hoy y siendo un modelo descatalogado, sin ofrecerse ningún sustituto especial, sus precios en el mercado rondan los 200€. Demasiado para un capricho, por más cariño que le tuviera. Así que cuando lo vi en Amazon.com a 143$ (115€ al cambio) con envío y tasas aduaneras incluidas, ni me lo pensé dos veces. Más aún a raíz de la experiencia con el Casio MTG-M900 del que pude usar la garantía en España sin ningún problema, o del Bulova Accu-Swiss Tellaro que también compré en la filiar estadounidense de Amazon.

¿Por qué lo he vuelto a comprar? Pues porque en el cristal había una especie de mancha extraña. Tras desmontarlo cuidadosamente y limpiarlo descubrí que el reloj lleva dos cristales. El que protege el exterior, y uno interior que está por delante de las células solares. De manera que limpiar ese cristal implicaba desmontarlas, una operación que es cuanto menos arriesgada y que suele terminar normalmente en que se rompan y dejen de funcionar. Eso sin contar que es también muy probable que las leyendas del cristal terminen borrándose.

Continuad leyendo porque además de las fotografías de rigor, algo que no solía hacer en 2012 cuando lo reseñé, os explicaré el defecto que tenía y os mostraré algunas imágenes de su desmontaje.

Siempre he pensado que lo que hacen que los relojes sean relojes es su historia, mientras escribo estas lineas llevo mi GW-6900 en la muñeca, como si fuera una despedida después de casi 9 años dándome servicio. Un reloj que aunque muy bien cuidado como siempre hago, he usado bastante a lo largo de estos años.

Estoy seguro que el reloj me llegó en buen estado. Sin embargo cuando lo miré por última vez había una especie de patina o de mancha en la pantalla. Se dejaba ver como una mancha más oscura en donde estaba la leyenda de «CASIO Multiband 6». Sólo se apreciaba en determinados ángulos, había que buscarlo para verlo y de otro modo pasaba desapercibido. Pero ya sabéis como son estas cosas, una vez que lo encuentras la primera vez, maniático que es uno, parece que cada vez que mira el reloj ve esa mancha. Es como si fueran huellas de dedos pero sin serlas porque el reloj nunca se había abierto.

Tras examinarlo me di cuenta que esa parte más oscura también tenía células solares y los mismos conectores, así que debería de verse igual que en el resto de la superficie del cristal. Pero no era así. Tampoco era ningún reflejo producido por las leyendas del cristal.



















Desmonté el reloj una primera vez, era novato en un Casio G-Shock, así que puse especial cuidado en observar como estaba todo montado, incluso anotando o tomando fotografías para luego poderlo ensamblar sin problemas. No fue complicado, tras retirar los 4 tornillos tipo JIS, era cuestión de extraer 3 piezas: la tapa trasera de acero, la bata o soporte de plástico, y el módulo. Al final tuve acceso a una parte del cristal. Digo una parte porque la máscara con las tres subesferas tapaba una parte del cristal. Lo limpié con un trapo húmedo y me di cuenta que la mancha se iba atenuando, si bien nunca llegó a quedar limpia. Tuve suerte de ser precavido puesto que la trasera no es simétrica y sólo cierra completamente colocada de una forma. Ensamblé el reloj y comprobé que los pitidos continuaban sonando. En cualquier digital es una parte delicada puesto que hay una patita metálica que debe entrar en contacto con la superficie metálica de la caja para así poder vibrar y sonar.













Tras buscar e ir tirando de hilos de diferentes foros, llegué hasta WUS (WatchUSeek), allí pude darme cuenta que era un problema bastante común, y que afectaba en su mayoría, entorno al 90% de los reportes a relojes Tough Solar. No estaba claro si era un adhesivo que se iba deteriorando con el tiempo, o bien algún componente de las células solares que se desprendía. Mi conjetura es que es una mezcla de ambos, más el relacionado con la alimentación solar, pero también el otro, quizás adhesivos, quizás lubricante, quizás resina.

El problema del doble cristal pasaba por retirar las células solares. Había muchos testimonios que confirmaban que el reloj terminaba roto. La otra alternativa era hacerlo «hydro», es decir, llenar su interior de aceite de silicona. Una modificación que queda diferente, que mejora la resistencia al agua, pero que precisamente por lo de la patita metálica que comentaba, inutiliza todos los sonidos, algo que no me gustaba.

Entonces llegó mi nuevo GW-6900. Lo hizo en tiempo récord, en cuatro días saliendo de Nueva York, llegando a Cincinnati, luego Leipzig y finalmente Barcelona donde además se llevaron a cabo los trámites aduaneros que tardaron 2 días debido a una inspección. En caso contrario habría llegado en sólo 2 días.

Se confirma que los de DHL Express son los únicos verdaderamente profesionales en este sector. Lo inspeccioné para asegurarme que estuviera en buen estado, sin nieblas en el cristal y con la batería cargada. Esto segundo era lo que más me preocupaba. Lo viví en mis propias carnes con el Casio Databank DB-E30D, llegó totalmente descargado y aquel acumulador/batería ML-2016 jamás llegó a recuperarse, bajando rápidamente de su nivel máximo al medio.

Acostumbrado a la lata típica de G-Shock del GW-6900, me ha sorprendido encontrarme un packaging en cajita de cartón y con una peana, más típico de un Casio Collection que de un G-Shock. La explicación nos la da precisamente una etiqueta en la base interior de la peana, es la referencia GW-6900-1CF destinada al mercado Chino, pese a que la compré desde Estados Unidos. Tanto las versiones europeas, como la china o incluso la japonesa, son todas ellas «Made in Thailand».



















Por supuesto el cristal estaba impoluto, sin restos de suciedad, y para mi sorpresa, la carga del acumulador venía al máximo, algo que me dejó más tranquilo.







Como ya expliqué, el GW6900 se lanzó en el año 2009 como la variante actualizada del DW-6900 que había aparecido en el mercado en 1995. Por esas cosas extrañas que nadie entiende, el DW6900 sigue a la venta, mientras que el GW-6900 se descatalogó en Europa en 2015. En algunos mercados se vende todavía el G-6900 su hermano también Tough Solar pero sin radiocontrol o Multiband. Aquel 2015 apareció la variante GW-6900GW-7 con bisel blanco y correa negra. Me imagino que en algunos países siguió distribuyéndose, si bien hay referencias que la marca japonesa dejó de producirlos ese 2015. De modo que Japón, América y finalmente China fueron los últimos en tener el privilegio de poder comprar este reloj. Un GW-6900 que fue retirado de producción sin tener un sustituto a su altura.

Me ha gustado la etiqueta roja con letras blancas y la leyenda: «Self charging. Self adjusting», poco hay más descriptivo que eso, lo que yo había denominado «tecnología sin mantenimiento«.







Según el número de lote en la trasera, el 302A241J, indica que su fecha de fabricación es del 29 de agosto de 2020. El viejo era un 204A139B, o sea 29 de mayo de 2012.

La sensación de tener un G-Shock GW-6900 nuevo, o mejor dicho NOS (New Old Stock), junto a la unidad que estuve usando durante tantos años era como regresar al pasado.













Con la tranquilidad de tener un nuevo reloj operativo decidí intentar el nuevo salvamento del viejo. Hablaban de soplar con un secador de aire frío a plena potencia, de inyectar agua con una jeringuilla… Cualquier cosa con tal de retirar aquella suciedad sin tener que retirar las placas solares. Tras hacer el intento por 3 veces, cada una quedando mejor que la anterior pero sin lograr la perfección, al final fui un poco a lo loco. Llené el interior de la caja con etanol, o sea alcohol 96 y lo dejé reposar durante 2-3 horas hasta que se evaporó por completo. Ha limpiado todos los residuos que tenía y las leyendas en el cristal siguen intactas. El defecto que al secarse el alcohol deja una leve estela en algunas zonas. No es perfecto como cuando sale de fábrica, pero si que infinitamente mejor de lo que estaba tras el segundo intento y por supuesto de cómo había quedado inicialmente. Ahora pienso que quizás con alcohol isopropílico (isopropanol o 2-propanol) que no deja rastro al evaporarse hubiera sido mejor. Pero como también se evapora tan rápido, no se si lo hubiera limpiado por completo como sí que ha hecho el alcohol.







Me preocupaba que con el baño en alcohol las células solares se hubieran dañado, así que pasé el test de diagnóstico de «Solar» que indicó que todo funcionaba correctamente y que las placas solares recibían energía correctamente.







En todo caso, 3 aperturas de caja me parecen ya demasiadas para unos tornillos de acero que roscan sobre resina, y para una junta tórica que se ha ido moviendo y tras tantos años tampoco está en sus mejores condiciones.