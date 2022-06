Regalo de un reloj (Por Sergi)

En la galería de los lectores, Sergi nos adelantaba que iba a explicarnos más detalles acerca de aquel Casio Geotrail que regaló. La fotografía daba muchas pistas, él con un Orient, y la otra muñeca en la que se mostraba lo que parecía el brazo de un niño de color con el mencionado Casio. Lo que no me imaginaba es que Sergi iba a hacernos un relato tan humano como el que ha hecho. Unas letras que demuestran que es un apasionado de la relojería, pero también de la educación (si no lo leísteis en su momento, os recomiendo su decálogo).

Nos gustan las historias. Los relojes los diseñan personas que tienen un legado del que podemos aprender, pero también los relojes los llevamos las personas y ellos cuentan nuestras vivencias.

Un regalo muy especial o cómo hacer feliz a un niño

En primer lugar agradecer a los participantes y amigos de la bitácora su penitente lectura, perdón por lo errores y lean el fondo, si tiene a bien. Mención aparte merece Javier y Zona Casio porque de ellos me llegó la consolidación de esta afición. Por favor no quiero aparecer como protagonista solo como relator.

La siguiente lectura es una pequeña historia que me ha llegado por casualidades o causalidad del destino. Y me parece digna de reflexión por parte de los lectores. Llega justo en momento que estoy redactando y proponiendo diferentes visiones innovadoras sobre la organización de espacios en mi centro educativo. Y justo ocurrió esta historia que me golpeo como un trueno su mi caballo de tribuno [Alegoría sobre Pablo de Tarso].

LOS NOMBRES, EDAD Y ORÍGENES DEL PROTAGONISTA han sido alterados por confidencialidad del menor y respeto a su propia imagen.

Zaro Albasi es un niño subsahariano de los primeros cursos de primaria y, como muchos de mis alumnos, buen musulmán. Su carácter es difícil, que no imposible. La vida no ha tratado bien a los suyos y esto marca o condiciona. Más allá de una teoría pedagógica, un discurso de salón y unas bonitas intenciones; la realidad se abre paso como Kronos zampándose a sus hijos. El papel es un océano sin fondo, por el contrario “el destino no hace acuerdos y nadie se lo reclama” (J.L Borges. 1965)

Aunque mi especialidad, en principio, me permite trabajar de manera muy individualizada y fuera del aula. Yo no me alejo de todos los alumnos aunque no los tenga en el listado o tengan atención directa. De hecho los conozco y me conocen: “soy el maestro de las historias, del abrazo y también del renegón”. Quizás la vida o mis decisiones no me han dado la oportunidad de poner mi apellido a un vástago; pero les aseguro que he sido y soy una persona querida por mis alumnos, sus familias y yo también hacia ellos.

Un lunes a primera hora estaba en la clase viendo cómo se disponía la asamblea: días de la semana, quién ha venido al cole, mes y año… En eso, entra tarde Zaro con el gesto torcido. Lo más normal era que hubiera discutido con su padre, no hubiera cenado, olvidó de hacer deberes… Sí, aunque no lo crean eso pasa en nuestro país hay gente que pasa hambre. Discretamente le pregunto: qué te ha ocurrido, sacándolo fuera de clase. El niño se tocaba el bolsillo y no respondía. Insisto en su estado de ánimo y él guarda silencio. Como maestro de escuela curtido en el devenir le señalo el bolsillo, y saca un reloj con la correa rota. Un digital asiático con el “tute” típico de un niño-. Vi como el dolor se abría paso en su rostro (este niño es de los que no llora, lo tiene todo por dentro).

Intenté solucionarlo con precinto, pero el apaño daba pena. Como amante de los relojes, persona adulta, maestro, pedagogo… Le dije, que le daría un reloj de los míos. Eso sí, se tenía que portar bien (el refuerzo positivo suele ser efectivo, otros lo llaman chantaje emocional).

Si le hubiera pasado a un niño de clase media, éste ni se hubiera inmutado. Otro reloj. Pero Zaro no se lo puede permitir los regalos le vienen de instituciones caritativas. Cuando la subsistencia se tiene comprometida los relojes y otras cosas carecen de sentido.

Entonces me vi con mi primer Casio, su iluminación activada debajo de la sábana, ese cronómetro que no tenía fin, la magia de la fecha… Intuí, las palabras de Javier, Ricardo y Zona Casio cuando hablaban de su experiencia o compromiso con su historia, que no es más que mi propia historia y la de tantos otros.

Mi primera idea fue darle uno de mis Collection, pero el niño merecía uno nuevo… Así que me fui a mi tienda de barrio: “Importaciones J García”. Elegí un reloj (creo que me conozco todos los modelos de Casio de su página y elegí el reloj) Casio FT 111 “geotrail”: correa textil, 100 WR, Iluminación EL, Am/Pm, ST, TR y 1 alarma por sólo 12 euros.

Es curioso ver como el niño no sabía ni abrir el envoltorio… es triste que la infancia no sea un lugar alejado de las miserias de la vida. Incluso rozo la arrogancia mostrando el caso, ¡que bueno soy!… Pero amigos, no es el caso. Más de la mitad de los maestros que conozco ha hecho gestos como: pagar excursiones, orlas, material escolar, almuerzo, comida, comedores, ropa, medicinas…

Zaro abrió el regalo/recompensa. Me miró y me abrazó durante un momento. Me sentí aquel niño que miraba la vida desde abajo, recordé imágenes: mi madre joven, mi hermana, el padre que murió.

Realmente le debía dar las gracias a él, porque por un segundo olvidé las teorías, los supuestos, la burocracia y me sentí maestro… el maestro que quiero ser.

Escribió Pablo de Tarso en su primera carta a los Corintios “Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada” (13.2)