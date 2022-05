El decálogo 6: Sergi

Tras el decálogo de Sergio damos paso al de un lector y comentarista tocayo de él y al que todos conocéis, pero no hasta el punto que él nos explica. ¡Con todos vosotros Sergi!



Aunque algunos me conocéis otros no. Así que me presento.

1) ¿Quién eres y a qué te dedicas?

Mi nombre es Sergi, tengo cuarenta y largos aunque aparento cuarenta y pocos. Soy maestro de educación especial con la especialidad de audición y lenguaje. Para nuestros amigos de otras latitudes, algo parecido a un logopeda dentro de las escuelas.

Aunque actualmente trabajo en una escuela ordinaria, durante 13 cursos trabajé en una unidad específica de educación especial, especializada en TEA (trastorno del espectro autista).

Soy soltero con compromiso y vivo en diferentes ubicaciones en función de la temporada del año.

“Antes de fraile fui cocinero”: desde los 16 años he compaginado estudios y trabajo, trabajé de limpiador de pintura en Ford, carretillero en logística (Danone), Administrativo en Grefusa, Captador de siniestros (Ocaso), Extraescolares (Animación lectora), obrero y algún que otro trabajo que se me olvida seguro…. Soy funcionario de carrera (trabajador público).

2) ¿Cuál fue tu primer reloj y qué recuerdo tienes de él? ¿Aún lo conservas? (Puedes hablar de tu infancia)

Como todo niño de mi generación mis dos primeros relojes fueron un Casio HD con protecciones en esfera negra (parecido al HD-600) y el Lotus de Swiss Made de la primera comunión. Conservo el de la primera comunión (porque la buena de mi madre lo guardo), del Casio murió en acto de servicio.

Mi infancia fue la de un niño que se crio sin padre, este falleció siendo yo un crío. Por lo demás, siempre fui un niño abierto, despierto y criado por una familia preocupada. No era muy buen estudiante, de hecho dudaron de mi capacidad. Es lo que tiene ser hiperactivo y con dislexia en los años de la extinta EGB [quien les iba a decir a estas mentes abiertas que sacaría carrera, máster oficial universitario, coordinador de unidades específicas, formador de maestros, ponente en congresos nacionales de educación, aprobar una oposición a la primera…]

3) ¿Qué relojes tienes en tu colección y cuál es tu favorito?

Actualmente tengo varios relojes. Ni muchos ni pocos, según se mire.

Orient: Ray II y 3 estrellas (también un par antiguos).

Casio: G Shock, uno solar analógico digital y uno retro en resina.

Citizen “uno que me regaló el bueno de Javier”.

Invicta: uno vintage regalo de mi pareja.

Viceroy: uno automático (mi primer reloj automático) y uno regalo de un alumno (que me lo crié: desde los 3 años hasta los 14).

Omega: de oro de la boda regalo de pedida de madre. Es Frankistein de tamaño minúsculo. No funciona.

Favorito todos, con un cariño especial el G Shock de Javier y el regalo de mi alumno.

4) ¿Cuál es el reloj de tus sueños?

No sé qué decir, supongo que no hay reloj de tus sueños. Prefiero cuál es tu “sueño de relojes”:

«Pasear cuando cae una tarde otoñal por una de mis playas favoritas… vestido con abrigo y calzado de calidad. Mientras la vida y yo hacemos las paces observando el mar y las horas»

5) ¿Qué es lo que más te gusta de la relojería?

A mí me gusta la gente que ama la relojería. Las empresas decentes que ofrecen calidad y precio; es decir, las empresas que respetan a los clientes porque respetan lo que hacen.

6) ¿Y lo que menos te gusta?

Lo que menos me gusta, la gente que odia la relojería y las empresas que no respetan a los clientes ni el producto que hacen.

7) ¿Cómo ves el futuro de la relojería?

Lo veo a días, sin una idea clara. Pero todo apunta a que la relojería “moda” masiva pasará a los nuevos dispositivos. Por el contrario, la relojería se centrará en un público más reducido y definido, coleccionista o muy aficionado, que podrán hacer compras con mayor coste/inversión pero muy centradas.

Lo que obligará a nuevas agrupaciones relojeras de las marcas actuales de moda y un mayor precio en los productos. Por suerte las Micromarcas harán que éstas se pongan las pilas.

8) ¿Qué te gustaría que ocurriera, relojísticamente hablando?

Para Casio, que hicieran pulseras de actividad conectadas a los relojes y no al teléfono.

Para la relojería mecánica: que se consiguiera productos de venta masiva con una buena relación calidad precio; que se consolide los tamaños contenidos y mecanismos con mayor resistencia.

POR ÚLTIMO Y MÁS IMPORTANTE: QUE LAS MARCAS RESPETEN A JAVIER (GUTI) Y LA BITÁCORA CONTINUE SIENDO EL FARO DE CULTURA QUE ES.

9) ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros?

Mi interés por el textil y el calzado, complementos, afeitado, escritura… de calidad. Sin ser esnobista de marcas, sino en materiales y composiciones, historia y demás cosillas.

Espero aportar un poco de mis gustos a la bitácora.

10) Cómo conociste javiergutierrezchamorro.com y porqué lo sigues?

Supongo que como muchos de Zona Casio, mi primera intervención fue en los cuchillos ARCOS, con una nueva línea que iban a introducir.

Actualmente tendré 1000 y pocos mensajes.

Sigo a Javier, pero también a Ricardo, Relojista, Alejandro, Zonacasio, Cesar y todos los participantes de la bitácora. Cada uno me ha aportado mucho como persona y siempre lo agradeceré.

Permítanme desearles que pasen un buen día y que Dios les bendiga.

Si tu también quieres participar en este cuestionario, envíame las preguntas respondidas y numeradas junto a una fotografía tuya y las iré publicando. No olvides poner en el asunto del email «El decálogo»:

1) ¿Quién eres y a qué te dedicas?

2) ¿Cuál fue tu primer reloj y qué recuerdo tienes de él? ¿Aún lo conservas? (Puedes hablar de tu infancia)

3) ¿Qué relojes tienes en tu colección y cuál es tu favorito?

4) ¿Cuál es el reloj de tus sueños?

5) ¿Qué es lo que más te gusta de la relojería?

6) ¿Y lo que menos te gusta?

7) ¿Cómo ves el futuro de la relojería?

8) ¿Qué te gustaría que ocurriera, relojísticamente hablando?

9) ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros?

10) Cómo conociste javiergutierrezchamorro.com y porqué lo sigues?