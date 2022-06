Gemelos Kronos Steel

Qué relojes Kronos es una de mis marcas de relojes españolas favorita es algo que creo que quedó claro tras la prueba del Kronos Pilot Automatic Blue o la review del Kronos Vintage Automatic Black, por mencionar sólo las dos últimas.

Generalmente visto de manera informal, así que no suelo ser usuario de gemelos, aunque de tanto en tanto, me permito llevarlos en camisas con puño para gemelos. Hasta hace bien poco, llevaba unos gemelos de plata Govantes, y tiempo después empecé a alternarlos con unos que imitaban un movimiento mecánico y que resultaron ser el producto de baja calidad que desgraciadamente caracteriza a China.

De hecho me gustaban los gemelos Kronos desde que los lanzaron allá por 2018. Sin embargo con precios a partir de 99€, a mi modo de ver no justificaban la inversión de un artículo que iba a usar de manera muy esporádica. Hasta que los encontré fruto de la liquidación de una joyería-relojería al precio de saldo de 29€, y entonces no pude rechazarlos.

Los gemelos de Kronos, que aún están en el catálogo de la marca se ofrecen en cuatro versiones:

Gemelos Steel (GEM001S) : Cuerpo y rotor de acero inoxidable pulido.

: Cuerpo y rotor de acero inoxidable pulido. Gemelos Steel Black (GEM002B) : Cuerpo de acero PVD y rotor de acero pulido.

: Cuerpo de acero PVD y rotor de acero pulido. Gemelos Rose Steel (GEM003R) : Cuerpo de acero IP oro rosa y rotor de acero pulido.

: Cuerpo de acero IP oro rosa y rotor de acero pulido. Gemelos Golden Steel (GEM004): Cuerpo de acero IP dorado y rotor de acero pulido.

Por su aspecto más informal y diferente me gustaban mucho los GEM002B (Steel Black), pero hube de conformarme con la versión clásica GEM001S (Steel) que no obstante eran mi segunda opción, puesto que los dorados ya sabeís que no me agradan demasiado.

Lo primero que me gustó es su presentación, muy del estilo relojero de Kronos, y que es un plus agradable para los amantes de la relojería, que serán en gran parte los clientes potenciales de estos gemelos.

La garantía está sellada por Unión Suiza, y completamente vigente, lo cual es también muy interesante.

Están construidos en acero inoxidable 316L (grado quirúrgico), con todas sus superficies espejadas, como si fuera una caja de reloj. La trasera va firmada a láser por Kronos.

La calidad de fabricación es exquisita, en la línea de la marca, gama alta a precio de gama media. No obstante el movimiento de los gemelos que es el principal atractivo. Está inspirado en la masa oscilante de un rotor de reloj automático que gira con nuestros movimientos, pero es solamente eso, una reproducción, no algo funcional.

Los gemelos son desde hace ya bastantes años un producto en desuso, un nicho de mercado que al igual que la relojería que Kronos conoce bien, se ha ido polarizando. Encontramos low-cost, y encontramos marcas de representación y de lujo. Lo más cercano a lo prime, es decir a la calidad a precio razonable es sin lugar a dudas lo que representa esta marca española.