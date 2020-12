Relojes Micro y Relojes Justina

Hace unos días, charlando con un amigo me decía que le extrañaba no haber leído en ningún medio acerca de la quiebra relojes Justina, y que hasta dónde él sabía, yo había sido el primero en hacerme eco. Lo mismo creo que ha ocurrido con Relojes Micro. Pero este artículo no es para ensalzar las ventajas que tiene un pequeño medio independiente como este, permitiéndosele dar a conocer acontecimientos que nada tienen que ver con la audiencia ni con los clics.







Defiendo las marcas de relojes españolas, creo que es algo que todo amante a la relojería con un mínimo de, no digo ya sentimiento patrio, sino pragmatismo debería hacer, pero también considero que para aprender es necesario criticar. Ya he documentado incidentes que demuestran que los empresarios no gestionan bien sus compañías, lo pudisteis leer recientemente con Ophion Watches o Industrial Martí de Relojería, pero también es cierto que mucha otras, luchan por salir adelante, y lo hacen bastante bien. Es algo que he intentado transmitir con Relojes Kronos, Thermidor o Duward; todas ellas marcas con una larga historia y que con respeto, permanecen fieles a ella.

Lo que ocurrió con Justina de Grupo Otero y también con Relojes Micro (Comercial Ferreiro), es que con la crisis del cuarzo, es decir, el auge de los precisos y baratos relojes con maquinaria de pila, no supieron adaptarse. Bueno, sí que lo supieron, pero lo hicieron mal, buscando el beneficio inmediato.







Se dice que la crisis del cuarzo comenzó allá por los años 70. La industria japonesa empezaba a comer terreno a los establecidos suizos que seguía apostando por los calibres mecánicos. Esto llevó al desastre del país helvético. Gracias al gobierno dictatorial, en España esa crisis llegó algo más tarde, en los años 80. Fue ahí cuando Micro, que llevaba el negocio desde 1952 y Justina que lo hacía desde 1898, siendo la marca más antigua del país, al igual que muchas otras compañías, decidieron ir a lo fácil. Encargaban relojes en Asia, por aquel entonces Hong Kong era la China actual, y los vendían aquí multiplicando su precio por 3 o 4. En resumidas cuentas, no hacían nada salvo comprar, y se lucraban fácilmente. Las marcas estaban contentas, y mucho más aún los comercios que veían como sus márgenes de beneficios se disparaban, incluso aplicando descuentos.

Como siempre critico, algo va a fallar cuando el que gana dinero no aporta nada al producto. Y efectivamente los chinos empezaron a tener éxito con sus productos. Era lógico, ofrecían lo mismo que Micro o Justina, pero claro, ellos no multiplicaban el precio.

A medida que se fue abriendo el mercado, esos relojes chinos baratos eran más fáciles de conseguir, tanto que incluso los regalaban como mercadotecnia en diferentes negocios. Aunque como compradores somos más bien tontos, en seguida nos dimos cuenta que si regalaban ese reloj, es que no debía valer mucho, al menos no tanto como marcaba la etiqueta en el comercio de turno.







Las marcas reaccionaron, ahí tenemos al Justina 11906B con una excelente relación calidad-precio. Pero el valor de la marca ya se había devaluado, pocos confiaban en Justina o Micro, que como decía habían venido relojes más bien malos a precios más bien caros. Eran malas marcas.

Los asiáticos siguieron mejorando su calidad, lo explicaba en la reflexión sobre relojes chinos, así que los oportunistas españoles cada vez vendía menos y se vieron obligados a echar el cierre. Evidentemente intentaron cambiarlo, pero ya era tarde.

La moraleja es que ir a lo fácil acaba saliendo mal. Seguro que todos tenéis en la cabeza marcas así, no sólo en el sector relojero, también el en deportivo o en el industrial.