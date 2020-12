Entrevista Oscar Lojo Leiro de Pole Watches

Continuamos con las entrevistas a la industria relojera española. Después de Santiago Martínez de Atelier de Chronométrie -AdC-, una marca con diseños clásicos, maquinarias legendarias y centrada en la alta relojería; hoy lo hacemos con Pole Watches, la enseña que representa casi lo opuesto: el cambio de mentalidad, el diseño moderno y los precios asequibles. Para ello contamos con Oscar Lojo Leiro de Citytime, la empresa que está detrás de Pole y que además de ocupar el cargo de Brand Manager ha sido el responsable de diseño de esos relojes.

En su día pudisteis leer la reseña del Pole Watches Achromatic, y al menos yo me había quedado con muchas ganas de conocer de primera mano cómo había surgido el concepto.







Hola Oscar. Es un placer poder estar contigo.

Igualmente Javier. Gracias por tenernos en cuenta.







Cuéntame como surge el proyecto de Pole Watches. Citytime es principalmente una distribuidora de relojes, lleváis Cluse, MVMT, Bering, Lacoste o Bulova.

Así es. Tras casi 30 años distribuyendo marcas internacionales en el mercado español creíamos que era la hora de crear algo propio, algo nuestro. Podíamos crear un proyecto basado en otras marcas que ya tienen una gran aceptación en nuestro país, pero finalmente decidimos ofrecer una marca diferente a lo que jamás hemos comercializado: Una marca de relojes con una sola aguja para vivir la vida con más calma y en contraposición al ritmo cada vez más acelerado que llevamos.

Observamos que la sociedad moderna, el mundo digital y las exigencias del mercado nos exigen vivir a una velocidad que nos termina produciendo estrés y ansiedad. Los nervios y la depresión llegan cada vez a más personas. Nos olvidamos de cuidarnos, de frenar, de seguir cada uno el ritmo que le pertenece, de disfrutar con calma de nuestros hobbies, de la gente que queremos y de los pequeños momentos. Es hora de ser conscientes de ello y tomar cartas en el asunto, y para ello, cambiar la manera en la que nos relacionamos con el tiempo es fundamental.

Y entonces, en vez de lanzar un reloj conservador, algo que os permita evaluar la aceptación del mismo, os tiráis a la piscina y salís con un tipo de reloj casi olvidado, los monoaguja.

El cronometraje del tiempo comenzó con relojes de una sola aguja y a medida que la vida se volvía más frenética fuimos añadiendo más precisión, más funciones… una segunda aguja para considerar los minutos, una tercera aguja para los segundos, diales, calendarios, alarmas, luces y hasta llegamos a poner notificaciones móviles en nuestra muñeca. Son soluciones que gracias a esas funciones facilitan un mundo cada vez más rápido y exigente, pero que sin darnos cuenta cambian nuestro curso y nuestro biorritmo natural favoreciendo en el estrés y la ansiedad.

No debiéramos vivir limitados ni angustiados por los minutos. Ya que no puedes separarte de tu móvil, en tu muñeca lleva algo que te haga ser libre.

Lo del Pole en suajili. ¿De dónde sale? Son de las ideas que al principio me parecieron un poco forzadas, pero que poco a poco me han ido encajando.

Ahora está muy de moda en marketing el storytelling de las marcas. Podría contarte una historia personal que justifique ese nombre pero no lo voy a hacer: La realidad es simple pero creo que es mucho más significativa.

Esa frase, «Pole», se dice día a día en Kenia y en Tanzania cada vez que les visita un occidental y en vez de fijarse en los detalles del entorno se centra sólo en llegar al final de una ruta o a la cima del Kilimanjaro. Es su manera de abroncarnos, de corregirnos cuando ven que vamos con el acelerador pisado perdiéndonos la belleza de la vida que nos rodea.

Cuando nos enteramos de esto creímos que ese era el nombre perfecto. Creo que de verdad todos necesitamos que nos griten de vez en cuando «Pole» para no dejarnos ir por la inercia de la vida y disfrutar de verdad del tiempo que tenemos.

Podríamos tatuárnoslo o podemos llevar un reloj con eso escrito para recordarlo cada vez que miremos la hora. En todo caso, creo de debemos recordarlo.

Me parece que habéis encontrado una gran oportunidad. Un reloj es algo cada vez menos necesario. Llevamos el móvil siempre encima y nos encontramos rodeados de relojes. Desde el microondas, hasta el coche. Por eso, un reloj debe aportar hoy en día algo diferente. Sea ingeniería, diseño, artesanía o como es vuestro caso, una filosofía diferente. La de el tiempo lento y el «mindfulness» del momento.

Creo que ha llegado la hora de hacer productos que no sólo tengan una función, sino que también tengan identidad, que tengan alma. Cuando lo lanzamos no pensamos en crear un producto de masas, pensamos en crear algo con una personalidad real. Sé que puede parecer mentira, pero realmente cada mínimo detalle lo hicimos cuidando la filosofía en la que creemos. Aún podemos mejorar varias cosas, y en ello estamos, pero de momento hemos conseguido dar a luz una marca que conecta de manera muy profunda con la gente y que conecta con más personas de las que esperábamos. Y eso es maravilloso. Te permite sentir que trabajas en el lado bueno de la vida.

Eres Brand manager en Citytime, pero terminaste siendo el responsable en cuánto a diseño y conceptualización de la marca y de los relojes. ¿Qué fue lo más complicado?

Nunca haces nada sólo. En City contamos con un equipo multidisciplinario y varios departamentos de los cuales obtuvimos feedback, consejos, experiencias y datos de mercado que nos ayudaron. En cada paso que damos tienes una formación continua y gente profesional que te guía. Cada proceso tiene su belleza y su fuente de dolores de cabeza, pero creo que la clave es tener un backup humano que sientas que quieren y miman la marca tanto o más que tú.

¿Y aquello de lo que te sientes más orgulloso?

Cuando vi que Pole estaba en un escaparate o cuando vi a alguien que lo llevaba en su muñeca… no te puedo describir cómo me sentí. Un día mal dibujas un boceto y tiempo después miles de personas en el mundo entero lo llevan en sus muñecas. Eso es algo increíble.

Dime una virtud y un defecto que creas que tienen los relojes Pole.

Creo que un reloj Pole es un buen amigo: confiable técnica, social y moralmente. En eso estoy muy tranquilo. Como defecto el echo de tener una sola aguja soy muy consciente de que dificulta enormemente nuestra capacidad de venta por impulso: es algo nuevo, rompe el paradigma tradicional de la relojería y exige ser explicado para poder venderse.

Habéis creado un nuevo nicho de mercado con los relojes «Single Hand». Supongo que en aquel momento tampoco teníais muy claro quién podría ser vuestro comprador potencial, vuestro target… ¿Verdad? ¿Os ha sorprendido?

Obviamente siempre consideras el nicho de coleccionistas y de fashionistas, pero… ¿A quién realmente le pueden importar muy poco los minutos? Decidimos centrar el tiro en personas «disfrutonas» que no sucumben al estrés, bien por llevar una vida calmada o por sus ganas de comerse el mundo sin miedo a ser diferente.

Sin embargo, un año después, nos hemos dado cuenta de que Pole es mucha gente. Puede ser tanto el director de una gran empresa, un artista bohemio, una monja influencer como Xiskya, un joven con alma libre, una madre que busca paz, un hedonista que refuerza su filosofía o una persona estresada que pretende cambiar las reglas de su vida. Los perfiles de personas que nos escriben sintiéndose identificados con la marca son muchísimos y muy diferentes, pero quizá a todos les une que son conscientes de que la vida hay que tomársela de otra manera.

En cuanto al precio, pensé que al ser algo superior al de marcas establecidas sería una barrera. Sin embargo he visto que poco a poco ha ido disminuyendo. ¿Ha tenido impacto la reducción?

Totalmente, y más con la situación actual. Las marcas emergentes tenemos el problema de que al principio no puedes permitirte competir en precio con las marcas que ya están establecidas y que tienen un coste de producción muy bajo. Sin embargo, si aguantas en el mercado, puedes ir ganando ese margen poco a poco. Es una carrera de larga distancia donde el tiempo juega a tu favor.

Con la impresión que me dejó el Achromatic creo que no tenéis nada que envidiar a Botta Design, una reputada marca alemana con monoagujas de cuarzo que rozan los 400€. ¿Cómo lo habéis conseguido?

Muchas gracias, de verdad. Hacer esta marca ha sido un poco como hacer el amor o cómo educar a un hijo: algo que requiere que te tomes el tiempo que sea necesario para que salga lo mejor posible.

Sabíamos que los relojes monoaguja solían tener un precio de venta medio alto y no teníamos problema en hacer una colección premium, pero no podíamos salir así al mercado. Teníamos que ser cautos y no lanzarnos hasta tener la mejor ratio posible de calidad/precio. Una vez lo hemos conseguido nos sentimos más libres para probar algo diferente.

Vuestros relojes han logrado modernizar lo que siempre ha sido un reloj monoaguja. Le han dado un aspecto actual. Probaréis con líneas más clásicas tipo MeisterSinger y maquinarias mecánicas?

MeisterSinger es una marca maravillosa, pero no es Pole en absoluto. Su diseño es muy poco orgánico, reinan los ángulos rectos y escasean las curvas. Es un reloj elegante, pero creo que no es suave y Pole tiene la obligación de serlo.

En relación al mundo de los relojes mecánicos te admito que vemos algo muy bello en ellos: Funcionan gracias a ti, a tu esfuerzo, a la interacción que tienes con él. Sin ti, un reloj mecánico, es nada. Me parece algo maravilloso y casi poético. Por otra parte al no necesitar una pila es más respetuoso con el medio ambiente. Sin duda es algo que pasa por nuestras mentes varias veces. ¡¿Quién sabe?!

¿Y permaneceréis fieles a los relojes de una sola aguja?

No a los relojes de una sola aguja, si no a todo lo que pueda hacer que la gente se relacione mejor con el tiempo. De momento este es el sistema que mejor valoramos, pero la premisa siempre es ofrecer aquello que ayude a vivir disfrutando del momento.

Como relojes de moda o tendencia, creo que Pole Watches podría apuntarse a las colaboraciones, series limitadas de diseños creados por diferentes firmas o en colaboración con otras marcas. Un poco como hace Swatch. ¿Qué te parece?

Temo que eso sea perder parte de nuestra identidad para conseguir más ventas o impacto. Cuando diseñamos un reloj en Pole todas las decisiones de forma, color, textura, peso, material, composición gráfica y concepto se eligen con la premisa de que causen paz y comodidad. Hasta la curva más pequeña de la caja se considera. Tendríamos que conseguir una firma que compartiese esos valores por encima de las tendencias o de su propia identidad, lo que se me antoja complicado, pero no lo descartamos.

¿Qué reloj llevas puesto ahora?

Siempre elijo el reloj en función de la ropa que me voy a poner. Hoy tocaban vaqueros negros y camisa blanca por lo que el Melanoid iba perfecto.







De todas las variantes, ¿cuál es tu Pole Pole favorito y por qué?

El modelo HAZEL me encanta y no sabría explicarte porqué. Siempre que lo veo me parece que es un reloj que llevaría un cowboy o un traveler. Es un reloj al que le queda bien el polvo y cuanto más lo usas y más se marca la correa, más vintage se vuelve, más único, con más historia. Me enamora.













¿Hay alguna marca de relojes que admires? ¿Una que en cierta forma sea tu modelo?

Hay muchas marcas que me encantan. Por nombrar algunas te diré que valoro mucho la sencillez de las esferas de Nomos Glashütte, las cajas vintage de Jaeger-LeCoultre, la elegancia de H. Moser & Cie y la filosofía de One Oak Brand.

¿Cuál dirías que ha sido vuestro mayor fracaso? ¿Y vuestro mayor éxito?

Nuestro mayor fracaso en realidad fue muy divertido. Empezamos a recibir muchos mensajes diciendo que éramos el reloj oficial de Forocoches y decidimos investigar el motivo. Descubrimos que en este foro hay una arraigada tradición: todo el mundo intenta correr y ser el primero en escribir un comentario en cada nuevo hilo… ¡¡Y ese comentario tiene que ser escribir la palabra «Pole»!! Lo hacen porque en el sector automovilístico la primera posición es la Pole Position y nuestro reloj parecía ser el resultado de esa tradición tan conocida en el mayor foro de habla hispana del mundo. Sin pensarlo mucho hicimos una acción comercial en Forocoches pero nos arrepentimos enormemente ya que en realidad correr para ser el primero es exactamente lo contrario a la filosofía Pole.

Nuestro mayor éxito creo que es haber conseguido conectar con el público a nivel emocional. Es algo que se dice muy rápido pero resulta fascinante y una enorme responsabilidad que muchas personas compren tu producto, sigan tus redes y lean tu blog porque realmente confían en que eres una marca que busca mejorar las cosas.







¿Qué planes tenéis de futuro?

Afortunadamente muchos la verdad…

Justo este mes hemos activado la venta de correas intercambiables, hemos firmado un acuerdo para tener impacto medioambiental cero y activamos 4 regalos y promociones cada vez que compras un reloj Pole:

Puedes pedir un grabado para personalizar tu reloj en la parte interior y de forma totalmente gratuita. Recibes una funda de cuero que gusta mucho porque puedes reutilizarla de muchas formas. Recibes una tarjeta para que una Organización sin Ánimo de Lucro plante por ti un árbol en un proyecto Internacional de Reforestación. Todos nuestros relojes tienen un sistema de correa intercambiable incorporado. Con tu compra ahora recibes una promoción para comprar correas adicionales para tu reloj a precio reducido y así cambiar el aspecto de tu reloj sin tener que comprarte uno nuevo.

De cara a futuro nos encontramos inmersos en varias cosas:

Valorando si comercializar nuevos productos relacionados.

Negociando para incrementar los acuerdos de Responsabilidad Social Corporativa.

Construyendo un blog con muchos beneficios para nuestros lectores.

Produciendo la tercera temporada de Pole con el objetivo de dar a luz algo completamente diferente tanto técnica como estéticamente. Esperamos poder sacarla al mercado a principios del 2021 y que tenga la misma acogida que han tenido las dos primeras temporadas.

¿Cómo ves el futuro de la relojería? ¿Y a nivel nacional? ¿Piensas que seguiremos llevando reloj?

Su función ha cambiado: Antes se usaban para estar informados del tiempo y ahora ese dato lo tienes cubierto gracias a los móviles, ordenadores, coches, etc. ¿Pero se dejarán de usar? No lo creo, simplemente se irán adaptando a las nuevas necesidades de los mercados.

Ahora el objetivo de un reloj puede ser decorar, declarar un estatus, reivindicar tu personalidad o tener un miniordenador 24 horas pegado a ti. Si eres de los que respondes a los whatsaps en pocos minutos seguramente tendrás un reloj inteligente, si tienes eventos importantes llevarás un reloj elegante, si quieres declarar que tienes poder adquisitivo tendrás un reloj caro y si eres un alma libre llevarás un Pole.

A nivel nacional no hay una gran disparidad, las particularidades del sector español no afectan demasiado a este mercado.

En materia de RSC (responsabilidad social corporativa) el packaging de Pole es 100% reciclado si los compras desde Amazon y reusable si lo compras desde la web, el papel que usáis tiene el sello FSC (de gestión forestal responsable) y habéis donado fondos para WWF. ¿Vais a seguir haciendo acciones en este sentido?

Así lo prometimos cuando empezamos. Todo lo que podamos hacer a nivel social y medioambiental intentamos hacerlo.

Este mes firmamos con Tree-Nation un acuerdo para plantar los árboles necesarios para tener impacto medioambiental cero, nos comprometemos con nuestros clientes a plantar un árbol por cada compra en Proyectos Internacionales de Reforestación, participamos en la campaña contra el cáncer de la AECC y estamos preparando una campaña de colaboración con centros de adopción animal.

Creo que el matrimonio entre empresa y solidaridad es una realidad posible, beneficiosa y a la que todos debiéramos suscribirnos.







Para terminar, agradecerte tu tiempo y tu predisposición, Oscar. Espero poder probar todos esos planes que tenéis en mente.

Gracias a ti Javier. Cuenta con ello. ¡Nos encantará tener tu feedback!