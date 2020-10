Al igual que con la desaparecida relojes Justina, en mi listado de marcas de relojes españoles hay un nombre al que le tengo bastante cariño. Se trata de Relojes Micro o simplemente Micro.

Su propietario fue en última instancia Manuel Lopez Ferreiro de Comercial Ferreiro S.A. en principio nada que ver con la joyería también madrileña Ferreiro Arza S.L. que casualmente distribuye esa marca. Su sede estaba en el denominado «Edificio Micro», una construcción muy reconocible en la Avenida Trueba 60 de Madrid.







Relojes Micro fue una marca relojera española que solía montar calibres suizos hasta los años setenta. Después de eso y hasta los años 90 dieron el salto a calibres de cuarzo. En 2012 se relanzaron como marca, ampliando sus gamas de relojes de pulsera ahora con maquinarias de cuarzo mayoritariamente japonesas pero también con algún automático chino. Al igual que el resto de marcas españolas mayoritarias de esa época, nada se producía aquí, sino en Asia.

Algo iba mal porque en 2016 dejó de estar activa su web en relojesmicro.com y relojesmicro.es. Al año siguiente dejaría de funcionar relojesyjoyasmicro.com muriendo silenciosamente todo rastro de la marca. Según la información de Google Maps y Bing Maps el edificio mantiene los logotipos de la empresa, aunque podríamos encontrarnos ante un caso como el de Airgam y sus Airgamboys que mantienen la decoración original por motivos históricos.







Como se puede constatar, no hay demasiada información sobre la marca Micro, una firma fundada en el año 1953 y que se caracterizó por sus productos en cuanto a relojería gruesa, especialmente despertadores y relojes de pared, si bien también comercializó relojes de pulsera.

De esa marca fue un precioso despertador de cuerda en color azul, que me regalaron a mediados de los años 80. Tiene 8 cm de diámetro y pese al maltrato y al uso durante años, aún se conserva en bastante buen estado. Con el paso de los años su metal no se ha oxidado salvo por el protector del botón. El cristal mineral está intacto pese a que cayó varias veces al suelo, para su fortuna, era de corcho. El interior de la esfera se ve limpio, y eso que no lo tengo guardado en ninguna caja sino expuesto sobre una estantería. La maquinaria dejó de funcionar con precisión hace como una década. Incluso usando su regulador adelanta del orden de 5 horas al día. Señal que debe estar sucio y pidiendo a gritos una limpieza y engrase.







La pintura exterior azul no se ha desconchado, ni las manecillas blancas se han ennegrecido, un efecto que si que he visto en una unidad en venta supuestamente en estado NOS. Allí indican que el modelo es de finales de 1970 y que es Made in Spain, ésto último factible puesto que muchos, sino todos sus despertadores se fabricaban aquí.













El último eslogan comercial que utilizaron me parece muy conseguido: «Dando la hora a millones de personas desde 1953«.