La revolución china

Con revolución china no me refiero a la revolución comunista de 1949, sino que lo hago en referencia a la industria relojera del país. Es además de un modo diferente a lo que explicaba en la reseña del Shanghai Serve the people. Ya reflexionaba en ¿Cuánto cuesta fabricar un reloj en China? que la industria asiática se está poniendo las pilas en cuanto a fabricación relojera.

No hace tanto, fue en 2015 que escribía La tentación de los relojes chinos en donde era bastante crítico acerca de la dudosa calidad de sus relojes. Las cosas cambiaron un poco cuando en 2018 empezó a cambiar mi criterio, algo debido a la calidad de los relojes Parnis.







Ese progresiva impresión de aumento de calidad lo he ido reforzando gracias a los últimos desarrollos de la fábrica de Watchdive (Addies Army Engineer SD1968, Addies Military Diver SD1940 y Steeldive Green Marine SD1975). Relojes que a un precio tremendamente bajo nos ofrecen unos materiales y una calidad que era impensable hace sólo unos pocos años.







Les faltaba una mejoría en los controles de calidad, y eso es algo que en China han ido solventando poco a poco. Es cierto que aún no están a la par con las marcas establecidas, pero se acercan a gran velocidad. De hecho, cuando leía opiniones de compra sobre Addies o Steeldive eran pocos los que reportaban algún problema de calidad. Sí que hay cierta reticencia en cuanto a las garantías, generalmente poco confiable de las marcas chinas. Sin embargo creo que esas garantías no son muy diferentes a las que obtenemos con un Seiko o un Orient que como la mayoría, hemos adquirido en el mercado gris.







Como carencia es la poca calidad de los calibres nacionales, lo que ellos llaman como doméstico y que exceptuando a Sea-Gull suelen dejar bastante que desear. Eso explica porqué incluso las marcas chinas están migrando a calibres de bajo precio japoneses, fundamentalmente de origen Seiko, pero también Citizen. El asunto es que eso está también empezando a cambiar, el Hangzhou 7200 de Boderry BDA002 resulta prometedor, como prueba que otras marcas con más renombre hayan adoptado esa manufactura: WQT Eclipse o Neckmarine Automatic Sport.







Defiendo la fabricación local, con máximas garantías y las mejores condiciones de trabajo posibles. Por eso apuesto por el Made in Spain o al menos por el Made in Europe. Pero viendo como tanto suizos como japoneses se van subiendo a la parra de incrementar precios sin ofrecer mejoras reales, no queda otra que las marcas chinas. Algo que acerca la relojería de cierta calidad casi a cualquier bolsillo.