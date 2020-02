Chanchullos de aduanas, también con FedEx

No me gustan la parcialidad, así que igual que critiqué a Correos en Cuidado si te entrega Correos, no sólo es porque a estas alturas les haya cogido algo de manía, sino porque su servicio y su implicación es desastrosa. En cambio mis experiencias con DHL o UPS habían sido bastante mejores. Hasta toparme con FedEx.

Expliquemos rápidamente los conceptos. Toda mercancía que entra en España debe ser declarada, y es susceptible de pagar impuestos, la agencia tributaria las divide en tres tramos:

– Valor superior a 150€: Pagan IVA (21%) y arancel (2,5%).

– Valor menor a 150€: Pagan IVA (21%).

– Valor menor de 45€ entre particulares o menos de 22€ si una de las partes es una empresa: No pagan nada extra.

Como España pertenece a la Comunidad Europea, hay un acuerdo en el que los productos importados desde Europa no deben pagar importaciones. Digamos que ya nos han cobrado el IVA cuando los adquirimos en su momento, y aunque su tipificación pueda ser algo diferente (21% en España, 27% en Hungría y 15% en Luxemburgo), se asume que queda compensado. Pero claro, eso se aplica a la Comunidad Económica Europea, no a todo Europa, y por varios motivos, Suiza no pertenece a ella. Así que en general cualquier cosa que compres desde Suiza, igual que si lo haces de China o de Estados Unidos, es susceptible de pago.

El caso comienza con el RUF500 Diver Automatic que compré (enviado desde Suecia) y por tanto abonando el correspondiente IVA comunitario, y que debía enviar a Chrono AG en Suiza para ser reparado en garantía.

Cuál es mi sorpresa que a la vuelta del reloj reparado de Suiza, los señores de FedEx me hacen llegar un bonito presupuesto para abonar durante la entrega el monto de 35,87€ en base al IVA del reloj. Recordemos que IVA significa Impuesto sobre el Valor Añadido, y en este caso no se añadió ningún valor, puesto que el reloj era mío y ya estaba en España.







No importa que el remitente dejara claro en su factura proforma que hacía las veces de manifiesto que se trataba de «Watch back to the customer after warranty repair. Delivery free of charge. No commercial value». Más claro el agua «Reloj de regreso al cliente tras una reparación en garantía. Entrega sin coste. Sin valor comercial».













No hay que invertir demasiado tiempo en internet para hacernos una idea del modus operandi de estas empresas de mensajería. Sencillamente hacen pasar todos los envíos por la aduana, de éste modo no solamente cobran el importe del flete, sino también una comisión por su gestión aduanera. Tal vez en Correos lo hicieran por ineptitud, pero en FedEx lo hacen con objeto de incrementar su volumen de negocio, al final es una empresa privada, y viven de eso, lo cual no les autoriza para abusar de la gente.

Como soy un friki, siempre que envío algo a quién sea, y más con la de chascos que me he llevado anteriormente, tomo fotografías de todo, el paquete antes de enviar, los resguardos, así que además dispongo del justificante del reloj que era mío, y que envié a Suiza, tal y como el remitente declaró, para ser reparado en garantía.







Por supuesto puedo justificar también su compra en un país europeo.







La autoridad de intermediación que alguien les ha concedido, probablemente alguno de nuestros ministerios, les está llevando a extralimitarse en sus funciones, y al menos en este caso concreto, abusando de los ciudadanos. Tal vez nuestros gobernantes no lo tengan fácil, después de todo si la alternativa es usar los servicios de Correos, es como irse de Guatemala a Guatepeor, así que te daré algunas ideas que a mi me sirvieron:

1) Algo que tiene FedEx es que al menos leen los emails relacionados con aduanas, y te envían confirmación de recepción. Escríbeles todo lo que sea necesario y pierde tu tiempo, adjunta las pruebas que tengas, y que vean que a ti no te pueden tomar el pelo con un IVA que ya pagaste. Si tienes dudas, no les llames al 902 100 871 sino al 915 209 060 que es una llamada nacional de tarificación normal y te saldrá gratis. En todo caso por teléfono no resuelven nada, pero sí que pueden dirigirte.

2) En todo momento te intentarán hacer creer que todo va bien, es la forma en que 1) te pille por sorpresa, y así aprovechar que estás con la guardia baja y pagues. Un ejemplo es este email, donde me dice que me lo van a entregar hoy y que no necesitan información adicional. Fijaros en el eufemismo, no necesitan información adicional, pero sí los 36€.







3) Si el importe que ellos consideran que debes pagar es pequeño (mercancías de menos de 150€), te lo cobrará directamente el mensajero cuando vengas. Se aprovechan de tus ganas de tener el producto, y vendrán lo más rápido posible a entregártelo, aunque lo de 1) no esté aún resuelto. Si vienen, cuéntales la situación, y que se vuelvan a su casita hasta que te den una respuesta. Que les hagas venir varias veces es lo poco que puedes conseguir para que se den cuenta que están abusando y yendo a saco.

4) La última vía es anular la entrega. Yo no he llegado a tanto y no puedo recomendarla. Se supone que deberían devolverla al remitente, y que en teoría éste podría volverte a enviar el producto con otro servicio mejor, pero como digo, no lo he probado.