Relojes y coches

En este artículo no hablaré de la generalizada relación entre coches y relojes desde su punto de vista histórico. Es cierto que ambas disciplinas siempre han ido muy vinculadas, en los tiempos de los pioneros del automóvil, tanto en carretera como en competición un reloj era imprescindible. En carrera permitían que el piloto fuera verificando él mismo sus tiempos, en aquella época ellos lo hacían todo sin apenas apoyos del «pit wall». En el mundo del transporte, no fue hasta la década de los años 1980 que el reloj se fue generalizando como un instrumento de abordo que viniera con la equipación de serie. Un reloj en el cuadro de mandos encarecía el precio del coche, eran usualmente relojes eléctricos o de cuarzo, y en los albores de la tecnología era un gasto comparativamente elevado.

De hecho incluso el cuentarrevoluciones o tacómetro, por su funcionamiento electrónico quedaba relegado a vehículos con aspiraciones lujosas o deportivas. Tanto era así que a los instrumentos en el «tablier» se les llamaba coloquialmente relojes.

Tampoco me adentraré en los fines de publicitarios que han pretendido de forma más o menos artificial asociar guardatiempos con automóviles (o aviación), algo que ya repasé en los relojes de la F1, y que pese a ser innecesarios, tanto en el pilotaje como en la conducción, siguen teniendo un gran atractivo nostálgico.

Los coches fueron la primera cosa que recuerdo que captaron mi interés. Os hablo que con 2 o 3 años me maravillaba mirar los modelos estacionados en la calle. Empecé a reconocer e identificar modelos. Me encantaban los coches y no podía esperar a «ser mayor» para tener los modelos más relevantes del momento. Sin embargo aquello tuvo que esperar, y para mi sorpresa fue algo totalmente diferente lo que llenó la espera: Los ordenadores. Una tecnología incipiente y llena de maravillas, algunas de ellas todavía por descubrir. Una herramienta que sin estar al alcance de muchos tuve el privilegio de poder disfrutar gracias al Sinclair ZX Spectrum. Quién me iba a decir que aquello que veía como un entretenimiento, algo por lo que difícilmente podías encontrar un trabajo en aquellos años 80, sería algo más de una década después mi modo de vida, y de hecho, el que me daría la posibilidad de conseguir mi primer sueño automovilístico: El Seat Ibiza 1.5 GLX.

A principios del 2000 llegaría otro sueño, el Opel Corsa GSi. Con él descubrí que el mundo del motor estaba idealizado, quizás había sido yo mismo el que con tanta ensoñación los había puesto a la altura de las nubes, o puede que hubiera sido la publicidad, el cine y la televisión. El caso es que fui descubriendo que un coche no era tan divertido como parecía, que no te proporcionaba la prometida libertad. Más bien al contrario, te hacía esclavo de él como nos explicaba Paul Davis en su entrevista. Tampoco era demasiado divertido, mientras yo crecía, las carreteras se habían llenado de radares y límites de velocidad.

Poco a poco fui mentalizándome que mi colección de coches antiguos iba a tener que esperar, o mejor dicho, que probablemente no llegaría nunca. Implicaba disponer de plazas de aparcamiento, algo imprescindible en una gran ciudad como Barcelona, el seguro, las revisiones, los gastos de mantenimiento… Un dispendio de dinero y de tiempo que cada vez compensaba menos con las satisfacciones que podían proporcionar los coches.

Ya había conocido los relojes, unos aparatos que me gustaban también desde mi infancia. Me alucinaban los relojes digitales, algo que en cierta forma combinaba informática con relojería. No obstante pasaba el tiempo y yo sólo conocía la relojería digamos comercial, la que se vendía en las relojerías de barrio. Se trataba de relojes de cuarzo más o menos avanzados, diseños bonitos, buena calidad de construcción, pero nada que me transmitiera algo especial. Poco después del Opel Corsa fue cuando conocí la relojería más pura, la mecánica, que aunque fuera de los puntos de distribución tradicionales, se podía encontrar con facilidad gracias a la incipiente internet, o mejor dicho web.

Los relojes mecánicos empezaron a proporcionarme algo parecido a los coches, quizás por su movimiento basado en muelles y engranajes, casi como si fuera un motor. Además tenían grandes ventajas, los podía utilizar siempre que quisiera. En el trabajo, de paseo, de vacaciones… Podía tener varios modelos, todos ellos guardados en sus cajitas; sin ocupar demasiado espacio y sin costes ocultos de seguros, aparcamientos, etcétera.

En esa línea Internet me abrió las puertas a otras disciplinas, que si bien puede parecer que no tienen ninguna relación con los automóviles o con la relojería, en el fondo me permitían lo mismo, poderlas disfrutar cómodamente y en casi cualquier momento. Descubrí las plumas estilográficas, las maquinillas de afeitar clásicas y el calzado tradicional Made in Spain. Era una manera en la que un instrumento convertía una necesidad (ver la hora, afeitarse, escribir o calzarse) en un placer.

Tal vez los valores de estas herramientas no estén en consonancia con la velocidad y la inmediatez que nos hacen creer que tiene la vida actual, buscaban otras cualidades, entre ellas la durabilidad. Así es cómo os he podido mostrar un reloj Roamer que con más de 60 años a sus espaldas sigue pareciendo actual, o como un Waltham de bolsillo fabricado en 1906 todavía funciona en plenas condiciones.