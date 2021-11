Galería de relojes de los lectores (14) y dos misiones arqueológicas

Estamos a principios de noviembre y ello significa que toca una nueva Galería de los lectores. No puedo estar más satisfecho con las participaciones que hemos visto. Comenzamos con la tristemente desaparecida relojes Micro. Para compensarlo, un Thermidor que ha vuelto a la vida gracias a la tarea de la marca.

Aparece también otro modelo que no volveremos a ver en las tiendas, el Casio HDD-S100, singular por su concepción Batteryless unida a su elevada resistencia. El contrapunto en este caso es Invicta, una marca que da mucho por muy poco.

Finalmente dos enigmas el del Chaumont que ya pudisteis ir siguiendo, y otro de un misterioso AS.

WR_100

En esta ocasión te presento un reloj Micro con indicador de día/noche que adquirí hace unos días en una tienda de segunda mano. Lo vi y me llamó la atención. No le he dedicado ni un minuto todavía, pero funciona. He movido las agujas para ponerlas a las 10:10 para las fotos.

Luis Sánchez

Ya me ha llegado el Thermidor con la chapita de la marca. Comentaros que ha sido una agradable experiencia. He tratado directamente con José Cascón, el cual, me consta, se ha preocupado personalmente de buscar la chapita que le correspondería a este modelo.

Me ha llegado esta mañana, muy bien protegido en caja, envuelto en burbujas y con una bolsita sellada llena de aire para evitar que baile dentro de su caja, todo muy acertado y profesional. Las veces que he hablado con José ha sido muy agradable, cercano y profesional. La chapita es de acero, grande, yo no la recordaba tan grande, pero son recuerdos muy borrosos, por lo lejano.

Por cierto, Javier, el Thermidor de caja rectangular que compartes en tu web me parece una preciosidad, robusto pero elegante, transmite calidad, enhorabuena.

Juani

Nuestra Juani lleva tiempo intentando encontrar detalles acerca de su Chaumont que adquirió hace unos años en subasta. Esperemos que alguien pueda proporcionarle más detalles.

César José Maestre

Me siento muy agradecido con este blog, con Guti y con quienes participan en los comentarios, dándome increíbles ratos de diversión, asombro y aprendizaje. No podía dejar de agradecerles a todos.

A continuación comparto con vosotros mis dos humildes guardatiempos (que palabra más bonita, confieso que nunca la había escuchado y aquí la conocí) que han marcado dos épocas de mi vida y sus características se relacionan mucho con mi forma de hacer las cosas en cada momento.

El primero es mi viejo compañero de aventuras el Casio HDD S100, resistente ante toda condición climática, siempre conmigo en numerosos viajes en motocicleta (casi tres años viajando diariamente entre dos pueblos) donde nunca falto el sol inclemente de mi entorno, los golpes, las rozaduras y varios accidentes; ninguno fatal gracias a Dios, junto a las tormentas tropicales, tan frecuentes como inesperadas por estos lares, y nunca falló de ninguna forma. En entornos acuáticos siempre pasé buenos momentos gracias a su resistencia, desempeñándose muy bien en ríos, piscinas y hasta en alguna visita marítima, sin tacha alguna. Los golpes que nunca le faltaron (de los que me arrepiento un poco) se reflejan en el evidente desgaste del guardatiempos. Mis mejores años de soltería estan reflejados en este fiel guardatiempos. Hoy poco lo uso, dado que con el pasar de los años (más de 10) ya la reserva de energía está muy mermada y el deterioro de la correa original también pasó factura. Espero pronto adquirir una correa medianamente digna, y alguna forma de arreglar el acumulador de energía, esto último muy difícil donde vivo, ya que no hay nadie capacitado ni conocedor de estas reparaciones. Quizás encuentre un tutorial en algún sitio y me atreva a hacerlo yo mismo. ( cualquier ayuda en este sentido es gratamente bienvenida).

El siguiente guarda tiempos y mi actual compañero de batallas es el Casio MTP VD01, el cual tengo hace muy poco en mi muñeca. Ya estoy casado y con un niño, las aventuras en motocicleta son un grato recuerdo y mi trabajo actual nada tiene que ver con el entorno natural. Ahora soy profesor en una escuela de chicos pequeños y no estoy expuesto a inclemencias climatológicas. Necesitaba un reloj confiable, muy barato y polivalente ya que mis atuendos ahora son más casuales y hasta medio formales. La deportividad en mi vida ahora es cosa de un remoto pasado.

Como veis mis dos guardatiempos son muy diferentes, pero sin embargo tienen algunas cosas en común aunque no lo parezca a primera vista: ambos son para quienes manejamos presupuestos muy menguados, los dos tienen una legibilidad nefasta (siempre caigo en el mismo error el cuál me propongo corregir en cuanto pueda), los dos son de la firma Casio (que me gusta mucho) y ambos tienen sus falencias en cuanto a la resistencia y calidad de sus materiales y acabados. El HDD cuenta con una correa muy frágil, junto a su «cristal» (en mi pueblo es común que le llamen talco, aunque no se bien por que) que es del material más suave y rayable que he visto en guardatiempo alguno. El MTP tiene un cromado que es decididamente malo y ya presenta deterioro evidente. Y ambos tienen cierta resistencia al agua, increíble en el HDD de 200 metrazos y que siempre disfruté (siendo yo un ser totalmente negado para la natación pero que disfruta mucho del agua en cualquiera de sus presentaciones) y medianamente aceptable en el MTP con sus 50 metros, más que suficientes para el uso urbano que le doy actualmente, aunque ya lo lleve al río y sin ningún problema, ya que su correa es de un plástico que imita muy mal la piel de algún reptil mitológico e imaginario y no se ve muy afectada por la humedad.

Espero me perdonéis los diferentes errores ortográficos y de redacción que con seguridad habéis encontrado. Al igual que la bajísima calidad de las imágenes, son producto de mi móvil de orígenes tan humildes como prehistóricos.

Os envió un saludo lleno de afecto y gratitud a todos vosotros.

Si en algún momento puedo adquirir mi primer guardatiempos mecánico o automático seréis los primeros en saberlo!

Ricardo

Presento a la Galería de noviembre mi reciente adquisición, mi segundo Invicta automático, en este caso se trata del 8930, agradezco el espacio Guti, saludos.

Mario H. Ros

Mario me contactó por el Messenger de Facebook para plantearme una duda. Aprovecho para recordaros que con la finalidad de que todos podamos participar lo recomendable es hacerlo desde los comentarios de la página. En todo caso me autorizó a publicarlo, así que aprovecho esta sección de galería para mostrar su calibre, y lo poco que yo fui capaz de descubrir al respecto.

¿Me podría ayudar? Tengo un reloj suizo pero no se su historia. Sólo se que es de Assa o SA. Se que era SA antes de ser (Assa) por eso trae un escudo la foto y un número que dice 1279.

Gracias a su publicación.

Apenas hay información. Sobre el calibre parece que es un AS1279 fabricado por A. Schild. Tiene 15 rubís y una reserva de marcha de 8 días.

Guardatiempo

Os dejo con dos de mis últimas piezas. Ejemplos de la relojería alemana del máximo nivel, pero que beben de una inspiración retro. El primer, el Laco Casablanca.

Y acto seguido el Hanhart Pioneer One, uno que de momento ha conquistado mi muñeca.

Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:

No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas.