New Balance 500

No quedé precisamente impresionado con las New Balance 373 que compré hace casi 2 años, su PVP de 85€ no se justificaba, de hecho ni siquiera lo hacía a los 52€ al que las adquirí. Sin embargo debo reconocer que me encantan esos diseños ochenteros que hace New Balance, tal vez no tengan el encanto vintage de las Puma Easy Rider, pero representan una zapatilla deportiva con la que crecí.

Además sabéis que en cuanto a deportivas soy más de J’hayber, y que ando detrás de unas New Match. Pena que el modelo que esté de oferta sea siempre el de color verde y no el royal/azulina.

Por eso cuando encontré las New Balance GM500 a 34,99€ no me lo pensé y me hice con ellas. Ni siquiera mi deseo de tenerlas en rojo me hizo detenerme, esa oferta, considerando que su PVP es de 74,95€ bien valía conformarse con un sobrio tono en gris claro.







Los de New Balance no se aclaran demasiado, y parecen denominar estas 500v1 en color gris (GM500GRY) indistintamente como 500 Core, 500 Classic o 500 Iconic. Dudo que 500 Core sea adecuada, puesto que para eso tenemos las 574 Core, así que lo de Classic o Iconic debe ser más acertado. Tampoco hay demasiada información acerca del modelo, la mayoría de páginas nos incitan a pensar que es una zapatilla low-cost, una versión recortada de las reconocidas 574, que incluso puede que se haya creado solamente para el mercado de saldos u outlets.







Los dígitos de la referencia 500, es decir los dos ceros finales tampoco aclaran nada salvo que pertenece al modelo «5», igual que las 574, un detalle que vendría a confirmar mi teoría anterior (en el análisis de las New Balance 373v1 explicaba cómo funcionan).







En sus especificaciones, omiten que lleve ENCAP como las 574, algo que es falso. Si nos ceñimos a la definición de la tecnología Encap, que básicamente es que combina un arco exterior de poliuretano con un núcleo central de EVA, veremos que es algo que está presente en estas Classic 500, al igual que lo estaba en las 373.







El sistema de amortiguación Encap® tiene una estructura sencilla, la conforman dos elementos que en conjunto son los que proporcionan la amortiguación en la pisada. El primero es el arco exterior compuesto de una media suela de poliuretano que da forma y consistencia al piso de la zapatilla, mientras que el segundo, es un núcleo central de EVA que absorbe cada impacto y recupera la forma cuando el pie está en reposo.







Las diferencias con las ML574 son sutiles y hay que buscar mucho, y es que en estas 500 encontramos la clave cuando leemos «Composición 100% sintético» y «Acabado en Nubuck sintético». Es decir, que los refuerzos tipo napa de las zapatillas, son en las 500 derivados plásticos en vez de ser cuero piel flor como en las 373 y 574.













En fotografías de estudio que proporciona New Balance Athletic Shoe, Inc. y que republican en la mayoría de tiendas pueden parecer como las 574 o las 373, pero en la realidad se nota, sobre todo al tacto que los materiales son más plasticosos, menos suaves y más desagradables, si bien de cara a la durabilidad eso no tendría porque ser malo, puede que incluso sea algo positivo. La lengüeta está menos acolchada, pero no incomoda. Otra diferencia es que las NB 500 se fabrican en Vietnam, mientras que las 373 eran Made in Indonesia.







Son todos esos recortes, algunos de ellos invisibles los que hacen que algunos compradores piensen que se trata de un modelo falsificado, cuando en realidad no hay ningún motivo para pensarlo.







En cambio sorprende el detalle que las zapatillas se entreguen con unos cordones grises, y unos de color blanco que vienen como cortesía, es decir, la zapatilla se entrega con dos pares de cordones, lo cual es un agradable detalle, y que permite configurarlas más a nuestro gusto.







Una vez calzadas, en el pie las encuentro de unas sensaciones que son equiparables a las 373, es decir, la menor calidad aparente se nota sólo por fuera, no a la hora de caminar. Además me parece que son bonitas y sobrias, quizás porque me recuerdan a las Puma Esp de Estudio 2000 que tuve en la E.G.B. y que eran del mismo color.