Reportajes de los lectores: Hormas Bexley

Sergi es uno de los habituales por aquí, no sólo como comentarista, sino también como probador. Pudisteis leer por ejemplo Persol PO 9649S «Terra di Siena» de su autoría. Además ha hecho también sus aportaciones en el mundo de las reflexiones, ese estilo de vida y de manera de pensar que tanto nos gusta por aquí. Os puedo recomendar Regalo de un reloj y Una extraña coincidencia. Aún así si sois nuevos, en El decálogo 6: Sergi, nos hablaba un poco más de él.

En lo personal reconozco que cuando trata temáticas que domina, y de las que tiene un conocimiento mucho más profundo que el mío, lo disfruto y aprendo con él. Este es el caso cuando se trata de moda, o más bien del vestir, y del calzado. Cuando me comentó que había adquirido unas hormas para zapatos, en seguida sentí interés por el tema, y Sergi se ofreció a hacer una reseña que sirviera para aquellos que desean comenzar con el tema que se familiaricen con los conceptos fundamentales.

Hormas Bexley. Cuidados básicos de calzado (Por Sergi)

Buenos días amigos de la bitácora. En primer término agradecer vuestra penitente lectura, en estos días de “lo audiovisual” se hace pesado dedicar tiempo al arte de la lectura. En segundo término, agradecer a Javier la oportunidad de participar como colaborador.

Como saben una de mis aficiones es el calzado, tanto en su versión deportiva como de zapato. En mi colección tengo calzado de todo tipo; desde hecho es España, Inglaterra, China, Portugal… Sobre precios o inversión, aunque no he pagado nunca excesivamente por ellos, hay de todo: caros, baratos y precio medio. Pero tanto los unos como los otros, sea como fuere, la conservación es un elemento vital. Para ello hoy presentamos las famosas hormas y o pernitos.

El origen de la palabra horma viene del latín “Forma/molde”; de hecho en catalán / valenciano aún se mantiene el cambio de h por la f; por ejemplo: harina – farina, horca – forca, hormiga – formiga.

En su origen consistía en una pieza de madera u otro material que respondía al tamaño y forma sobre el que se construía el zapato. En la actualidad lo entendemos como un accesorio que se introduce por la boca del calzado con varias utilidades:

La primera y más importante conservar la forma del zapato tensando el mismo; Sobre todo en puntera y talón.

La segunda evitar arrugas en la piel o material del calzado mediante el proceso de tensión.

La tercera absorber la humedad del mismo y desodorizar el calzado (siempre cuando sean un material específico).

En determinados caso ensanchar y alargar (en menor medida) la forma del zapato.

¿Pero has dicho que se llama también pernito?

Aunque se utiliza indistintamente el término, el origen de la palabra viene de un tubo cilíndrico con remache en un extremo; utilizado para afirmar o expandir un continente. Así que estamos ante una asimilación lingüística (cosa de frikis, esta es mi teoría).

Acabada esta pequeña introducción y pidiendo perdón a puristas y puritanos me dispongo a reseñar las Hormas Bexley.

Marca y referencia Horma Bexley

“Bexley” (Francia) Modelo Horma Fija de tres piezas. Material Madera de cedro rojo americano (USA).

Uniones y embellecedor de latón.

Presión por muelle. Precio Oferta 30 euros dos pares sin gasto de envió.

PVP habitual 40 euros dos pares. Hecho origen Desconocido.

Sobre la marca / empresa

Bexley es una cadena de ropa / moda francesa, con 30 años de historia. Su estilo se podría asemejar a Massimo Dutti, Emidio Tucci o Pedro del Hierro. Reconozco que es la primera compra que les hago, pero anticipo que no la última. En la tienda podemos encontrar calzado, accesorios para el mismo y ropa de hombre… Sin dar más detalles visiten su página hay cosas interesantes.

Empaquetado

El empaqueta presentación la verdad que por sencilla se resuelve funcional. Al fin y al cabo el interior es lo que vale.

Nos encontramos ante una caja de cartón sencilla nada gruesa. Ésta por simple me recuerda a las antiguas cajas de cartón de las espardeñas que comprábamos en los comercios de barrio o mercadillos (sin desmerecer cuando estos traían saldos de fábricas españolas).

Dejando de lado la evocación y abriendo la caja, nos encontramos con la verdadera esencia envuelta en un papel de seda están las hormas.

Presentación: Hormas

Como se puede observar, estamos antes dos hormas de cedro rojo. Estas son fijas, lo que quiere decir, que hemos de elegir el número de nuestro calzado. Por tanto, tienen un juego limitado si las compramos muy grandes no entrarán o, en el peor de los casos, puede deformar la “forma” del zapato.

Como apunta la propia marca, siempre podemos optar por un número inferior, ya que el juego de muelles o resortes nos da un margen de juego suficiente para aplicar la fuerza necesaria; y a la vez poder retirar la horma para calzarnos el zapato.

Horma. Forma

Nos encontramos ante una horma refinada bien acabada. Como prácticamente todas las hormas, cuenta de tres partes: talón sin tirador, empeine interior y empeine exterior. Las tres se unen por cilindros de latón color dorado. Esa unión es la que permite su manipulación:

1) Flexión: permite introducir primero la puntera en el zapato.

2) Presión: permite presionar una vez calzada a lo largo y a lo ancho este movimiento se debe a diferentes muelles (tres) situados en las juntas de latón.

Horma. Material

Nos encontramos ante un material sumamente reconocido por el mundo del calzado. El Cedro Rojo (cedrela odorata), aunque tiene muchas denominaciones: cedro amargo, spanish cedar, cedro real… Su denominación en latín nos habla de su principal característica: “odor” es decir oloroso. Y la verdad que lo es, doy fe.

Las principales características de la madera son:

1) Madera blanda, pero dura: respetará el cuero interno del calzado, incluso se marcará pero no se deformará. Permitiendo que el cuero vuelva a su zona original.

2) Absorbente: al no llevar ningún tipo de barniz, esta madera captará la humedad del zapato. Cabe recordar, que la humedad es el peor amiga del cuero.

3) Bactericida: debido a diferentes componentes químicos esta madera tiene la peculiaridad de eliminar bacterias; como dato interesante y que aumentará la vida de la horma, es que es resistente a la carcoma (termitas).

Precio y relación calidad

Aunque para el consumidor medio/bajo de calzado le parece tedioso gastar una suma extra de dinero. Creo, en mi humilde, opinión que es un gasto a contemplar muy necesario.

No hay que olvidar que nuestro zapato es la principal protección ante el difícil arte de caminar, ya sea en su modo trabajo o paseo. Cabe apuntar, que mantener la forma del zapato nos ayuda a la vertiente estética (un zapato bonito, que guarda el diseño); pero, también, desde un punto de vista de la seguridad y la salud (el buen calzado tiene un diseño estético, pero también de agarre, comodidad, tracción que nos ayudan en la locomoción).

Teniendo en cuenta esto, creo que vale la pena (a lo Marc Anthony) esta inversión.

En el mercado encontramos hormas parecidas, dentro de un rango de precio que oscila del alto de 40/50 euros las más caras marca Langer & Messmer , hasta las de marca asiática (china) por 20/30 euros… Todo en la selvática amazonia (llámese Amazon).

Por lo que el precio pagado de 30 euros por dos pares (sin gastos de envío), me parece una excelente relación calidad precio.

Conclusiones

Como primer acercamiento a esta tienda Francesa, me parece un acierto, así que repetiré. Como producto, estamos ante un ganga, así de claro. Útil sino necesario para un buen amante del calzado, que quiera mantener diferentes piezas de forma especial.

Como fallos, todo no iba a ser bonito, podemos hablar de falta de tirador (una pieza que facilita el proceso de introducir la horma) y no indicar la procedencia del producto, no sabemos si estamos ante una manufactura china, propia, europea… No obstante, me sigue pareciendo una compra maestra.

[Apunte; después de un mes el producto sigue funcionando como el primer día, mantiene su aroma y ha servido para zapato clásico como zapatilla deportiva]