Presentación por Guti

Tengo una extraña historia con el Casio G-Shock GW-M5610. Fue el segundo G-Shock que compré, poco después del GW-6900, pero que cuando me hice con el GW-5000 decidí vender. Como intento hacer, la venta no fue para el mejor postor, sino para aquel que pensé que más lo iba a valorar o a disfrutar. Cuando piensas en un reloj que apenas utilizas lo que más te motiva es darle una oportunidad en la muñeca de otro.

Expliqué la historia completa en tras la pista de mi antiguo Casio GW-M5610. Años después volví a extrañar las líneas tan clásicas del GW-M5610, así que me lo volví a comprar por segunda vez.

Recientemente ocurrió una interesante casualidad, algo que tenía bastante en común con los acontecimientos anteriores y que de nuevo, los protagonizaba el G-Shcok GW-M5610. Como en ellos el protagonista es Sergi, os voy a dejar que sea él quien os lo explique de primera mano, no sin antes agradecerle que haya tenido la gentileza de escribirlo para todos nosotros.

Una extraña coincidencia por Sergi

Permítanme, amigos, retomar una entrada como lo hiciera en anteriores ocasiones. Pero esta vez, exploraré las circunstancias y hechos de la adquisición de mi nuevo reloj. Por ello quiero agradecer a Javier (Guti) por un doble motivo. En primer término, cederme la oportunidad de realizar una entrada y, en segundo término, porque el reloj venía de él.

Justo en este momento se materializa lo que Carl Gustav J. y el premio Nobel en física W. Pauli denominaron Sincronicidad o Casualidades significativas. Consiste, tirando de memoria, en que dos hechos no relacionados se relacionan en significado. Y esto se ha dado en la adquisición de mi nuevo reloj; gracias a un conjunto de “eventos” que paso a relatar.

En la segunda quincena de agosto, después del accidente de mi madre y su primera operación, supe del lanzamiento del nuevo Casio GW-N5610U-1ER. Así que me lancé a ver precios, lugares de compra… Como no soy de esos que les gustan las tiendas virtuales (quería probármelo, ver el modelo, iba a ser mi primer G-Shock…), pospuse la compra a primeros de septiembre que volvían las tiendas físicas a estar operativas (para no mentir, que soy muy indeciso).

Como sí fuere una broma del destino, las opciones fueron cayendo: “no lo tengo en tienda en estos momentos”, “se ha agotado”, “te ofrezco el modelo antiguo al mismo precio”… En la relojería Esparza cerca de mi segunda residencia me trataron como un señor y ya estuve a punto de adquirir el anterior modelo, pero esa indecisión tan personal, hizo que formulara esa frase tan temida por los tenderos: “me lo pensaré”.

Empezado el curso y torciéndose (con perdón a los torcidos y demás desviados) lo de mi madre, la opción fue cayendo donde habita olvido… Los amantes de los relojes conocemos esa pulsión de los primeros momentos y, como, poco a poco fluye al olvido o hacia la intrascendencia.

No recuerdo bien la reseña, el comentario, la aportación… pero mi mente rescató esa pulsión, volviendo a centrar las búsquedas y anhelos propios del cazador. Y, cómo no, me salió las reseñas de Javier sobre el modelo. Así que, harto de ese autocontrol jesuítico hice una sugerencia por correo a nuestro gran amigo Javier Gutiérrez. Le compraría su modelo antiguo y así, en cierto modo, se vería liberado para adquirir el nuevo modelo. Mi condición era que hiciera una reseña de estos dos modelos con reportaje fotográfico incluido. Le urgí, puesto que, no hay ninguna web o gurú horológico que hubiera comparado los relojes de forma detallada. Javier, por su contra, puso una condición inamovible: que la venta se desligará de la bitácora y debía ser un precio justo para ambas partes. Llegamos a un acuerdo.

Pero como si Casio se vengara de mí, mira que últimamente la he criticado hasta quedarme más ancho que el culo de la estatúa de la Libertad, llama el cirujano. Se confirmaba que había de volver al quirófano. Rápido le comento a Javier lo sucedido y le pido que espere en el envío, que no sé dónde estaría la próxima semana. Mientras, maldecía lo que ya pensaba era la maldición del 5610; no negaré que hice hasta alguna búsqueda por si era un número maldito. Como no soy supersticioso y que en mis adentros maldecía mi propia suerte, decidí que el envío se hiciera y ya cogería el reloj.

Así ha llegado este magnífico reloj de Javier y, permítanme el atrevimiento, colaboración a la bitácora. Y lo hago por una casualidad significativa o sincronización de hechos por persistencia y gratitud a Javier.

En una habitación en mitad cerca del mar, cogido de la mano de la persona que más me ha querido.