Charlie Paris Initial Blue Power Reserve Day-Night. Review

Tradicionalmente Francia ha sido una potencia relojera, probablemente la más importante de Europa por detrás de Suiza, pero diría que superior a Alemania. No es de extrañar que por estas páginas hayamos tenido unas cuantas marcas y modelos de esta nacionalidad: Salt Watches DayDive Automatic, Serica 4512 WMB, Briston Clubmaster Iconic, Neucarl The Sept Mai, René Mouris Cygnus o Project O Concepts O1 Black Sphere. Lo que ocurre es que la mayoría de estas marcas, producen en Suiza o en Asia, pero no en Francia, así que si buscamos el Fabriqué en France, solo tendremos a René Mouris y a Project O Concept, hasta ahora, porque Charlie Watch Paris, más conocida como Charlie Paris, también produce en Francia.

Para esta entrega, no solamente traemos uno de los últimos lanzamientos de la marca parisina, sino también uno de los más refinados de su catálogo, el Initial Power Reserve Dany/Night Blue.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 40mm de diámetro sin contar la corona. 12,9mm de alto Corona A presión de acero Esfera Azul Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume No Trasera Acero inoxidable roscada con ventana de exhibición Correa Correa de cuero marrón de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, indicador de reserva de marcha, indicador de noche y día Resistencia al agua 3 ATM Peso N/D Movimiento Miyota 9132. 26 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática unidireccional, parada de segundero, remonte manual Prestaciones -10/+30 segundos/día. 40h de reserva de marcha Origen Diseñado y ensamblado en Francia. Japan Movement Garantía 2 años PVP 625€ (Oferta 562,5€) Distribuidor Charlie Paris – Maison d’horlogerie française

Introducción

Estamos acostumbrados a leer, que no a creer, hiperbólicas historias acerca del nacimiento de marcas relojeras. Ahora mismo me viene a la mente el caso de Tidlös Scandinavia, mitos rodeados de una especie de epifanía que surgen con el mensaje de hacer algo grande. Obviamente todos dudamos de ello, está claro que puede ocurrir, pero sólo en unas pocas empresas, no en la mayoría como parece dictar la leyenda.

Por eso me gusta la génesis de Charlie Watch Company o Charlie Paris, ya que es más mundana, pero a la vez real y cercana. Sus protagonistas son Adrien Sanglé-Ferrière y Ambroise Parlos que se conocieron con 11 años de edad en los boyscouts. Sin embargo, fue pura casualidad y sus caminos se separaron después de aquello, hasta que años después, volvieron a encontrarse en las aulas de la ESSEC Business School (Escuela Superior de las Ciencias Económicas y Comerciales). Habían tenido diferentes ideas de negocio, cada una por su cuenta, hasta que tuvieron que buscar un regalo para un amigo común. Pensaron en un reloj y se dieron cuenta de lo que todos pensamos, que el mercado está cada vez más polarizado, y que cada vez hay más relojes de lujo caros, o relojes baratos de calidad justa. Fue así como se les ocurrió atacar esa parte intermedia del mercado, e iniciar la aventura de Charlie Watch.

No eran particularmente aficionados a la relojería, y tampoco venía de familiar del sector, así que sus contactos en la industria eran nulos. No encontraban inversores, por lo que Adrien y Ambroise decidieron lanzar la casa relojera en febrero de 2014, obteniendo los fondos desde una campaña de micromecenazgo en Indiegogo. Al igual que ellos, muchos debieron pensar que su concepto era interesante, ya que de los 10.000€ que buscaban, lograron recaudar casi 30.000€.

Desde 2017, el trabajo de diseño corre a cargo de Charlie Ménétrier, alguien que pese al nombre, nada tiene que ver con la fundación de la marca.

La confianza de la gente parece que está dentro de su ADN, ya que para su último modelo, el Concordia, acudieron a la misma fórmula, lanzándolo desde Kickstarter en 2018, consiguiendo casi 75.000€.

A día de hoy en Charlie-Paris siguen estando orgullosos de sus comienzos, y continúan siendo una empresa 100% independiente, y diseñan, pero también ensamblan sus relojes en Francia. En 2016 inauguraron su sede en la 26 rue Pastourelle de Paris, si bien recientemente se trasladaron hasta la 53 rue Saint André des Arts

Este Charlie Paris Initial Blue Power Reserve Day/Night se engloba dentro de la gama Initial Automatique lanzada entre 2018-2019, si bien sobre ella se han ido agregando diferentes variantes. De manera que en esencia el Initial Power Reserve Day-Night Blue es un Initial Power Reserve Blue sobre el que se ha modificado el indicador de 24 horas para que represente la indicación de noche y día. Ello se traduce en un sobreprecio de solamente 30€ de diferencia (625€ contra 595€).

A diferencia de otros de sus compañeros de la serie Initial, el Day-Night es un ejemplar único que solamente se ofrece con esfera azul. Es de suponer, y personalmente me encantaría, que hubiera también una variante con esfera blanca como en el Initial Power Reserve White.

Presentación

La presentación comienza con un embalaje transportado por Colissimo/La Poste, completamente neutro en su exterior. Sin embargo al abrirlo, nos encontramos que su interior va discretamente marcado con un mensaje de agradecimiento, un identificable «Merci» que denota un cuidado de los detalles por parte de Charlie Watch Paris.

El paquete contiene una caja protegida por una cubierta deslizante de cartón que combina los colores azul y blanco corporativos de la empresa.

Protegen una caja de cartón de buena calidad que va forrada por un tejido textil que resulta agradable. Se mantiene el uso de los mismos colores, sólo que ahora es el azul de fondo y el blanco para el logotipo y el isotipo.

No hay sorpresas en el interior, de color blanco y que esencialmente da protección y cobijo al reloj hasta que llegue a nuestras manos, o mejor dicho a nuestra muñeca.

La dotación consiste en una tarjeta escrita a mano agradeciéndonos la compra, una tarjeta de garantía que igualmente ha sido completada a mano, y un manual de instrucciones que también nos ofrecen de manera online y en formato PDF. Todo muy práctico para evitarnos tener que buscar la documentación original en caso de alguna duda.

Diseño y construcción

La caja de acero inoxidable 316L tiene 40 milímetros de diámetro, es el tamaño adecuado para un reloj de vestir, aunque a la vista da la impresión de ser ligeramente más grande. El motivo es que su bisel externo fijo es muy delgado, haciendo que la esfera aproveche mucho mejor el espacio disponible.

Los de Charlie Paris Maison d’horlogerie française se caracterizan por la elegancia, nada mejor que reforzarlo con un acabado que es pulido en todas sus superficies. La calidad del espejado es muy buena, dando un resultado vistoso y refinado. Obviamente es más susceptible a arañazos que el arenado o que el cepillado, pero en un reloj elegante como este, lo habitual es que quede resguardado y protegido bajo la manga.

Tiene solamente 12,9 milímetros de grosor, lo cual es bastante plano para un reloj con movimiento automático y encaja a la perfección con la filosofía de la pieza. Ello se debe en primer lugar a su cristal que es de zafiro plano, reduciendo ligeramente el espesor, y por otro, a que su estanqueidad es de solamente 3 ATM/BAR (equivalente a 30 metros de presión estática). En un reloj de vestir, más aún con correa de piel como este caso, no se necesita más, aunque tal vez aumentarlo hasta los 50M, hubiera sido una buena protección ante accidentes. Aún así debo decir que si esa resistencia al agua añadida hubiera venido a coste de hacer el reloj más grueso como probablemente fuera el caso, prefiero quedarme con las 3 ATM que tiene.

La corona es a presión (pull-push), también de acero inoxidable espejado. Sorprendentemente va sin firmar, así que no seré yo quien contradiga a Charlie Ménétrier, y tal vez el motivo sea por esa intencionalidad en las líneas simples que caracterizan a sus diseños.

La esfera es uno de los elementos distintivos de este reloj, algo que diría que es extensible a todos los Initial y a todos los relojes de Charlie Watch. Consta de una superficie mate en color azul noche. Lo del azul noche o bleue nuit, es algo literal, porque dependiendo de las condiciones de luz la veremos alternar entre un crepúsculo azul marino, hasta la noche cerrada casi negra en tu totalidad.

Cuenta con marcas de minutos en el bisel interno, del mismo color que la espera, que están impresos en color blanco, al igual que lo está el logotipo de la marca. El isotipo en cambio va aplicado, con contornos plateados brillantes que se comparten con los índices horarios. Es todo muy plano y minimalista, con la salvedad del indicador de reserva de marcha que va sobreelevado y que remarca el cero y el cuarenta en otro color, así como el marco de la ventana fechadora a las 3 y el perímetro del indicador de día y noche de las 6.

En las agujas se sigue el mismo esquema de metal espejado. Son facetadas con forma de spear o lanza y están facetadas para proporcionar un efecto visual atractivo y facilitar el contraste. La minutera es ligeramente más corta de lo que sería usual, pero no desentona.

La correa es de cuero marrón champagne con costuras realzadas en color blanco y 20 milímetros de ancho entre las asas. La hebilla es de ardillón en acero inoxidable también espejado, aunque va sin firmar. Para compensarlo, el isotipo de la marca aparece en el reverso de la piel. Es muy agradable y aporta elegancia al reloj a la vez que el color marrón claro hace que destaque.

Lleva sistema de pasadores de cambio rápido o quick-release, un sistema que debería venir de serie en todos los relojes, y que en modelos como este Initial Blue, que cambia tanto de una correa a otra es algo verdaderamente útil, permitiéndonos si quisiéramos el poderlo durante el día con una correa más clásica como esta que trae, y en la noche una más oscura.

Se ofrece también con malla milanesa, personalmente me gusta más, aunque creo que conjunta mejor con la tradicionalidad que le da una correa de cuero. El detalle curioso es que mientras la correa de cuero se vende a 35€, la milanesa lo hace a 45€; aunque cuando lo adquirimos junto al reloj, el conjunto tiene el mismo precio. Por tanto, mi consejo es comprar la malla de acero, y si se desea, comprar la correa de piel por separado.

La tapa trasera es de acero inoxidable, es algo que en este tipo de relojes no suele ser la normal, pero que da un toque de prestigio que se agradece, eso por no mencionar que es un cierre mucho más resistente ante el paso del tiempo. La parte exterior es espejada, a juego con el resto de elementos. La parte adyacente se aprovecha para mostrar sus especificaciones básicas escritas en francés, algo que me agrada porque destaca el carácter del reloj y es una forma de lucir orgullosa su procedencia tal y como atestigua el «Dessiné et assemblé en France» (Diseñado y ensamblado en Francia) o el «Verre saphir» (Cristal de zafiro).

La zona central va coronada por una ventana de exhibición que nos permite admirar el movimiento de su maquinaria. En este caso es de cristal mineral en vez de zafiro, una solución bastante común en estos rangos de precios puesto que ayuda a contener el coste de fabricación.

No hay cifras oficiales sobre su peso, según las mías son 72 gramos, una cantidad lógica y que no resulta elevada en absoluto.

Movimiento

Dentro de la gama Miyota 9000 o Miyota Premium Movement de Citizen, los 91xx son aquellos que disponen de características multifunción. En concreto los de Charlie Watch han optado por montar el Cal 9132, un movimiento automático con carga unidireccional, 26 rubís y una frecuencia de 28.800 vph. Dispone de posibilidad de remonte manual (hand-winding), y parada de segundero (hacking). Pero lo más interesante son sus complicaciones, puesto que como se ha podido ver, dispone de indicador de reserva de marcha a las 12, y de indicación de veinticuatro horas a las 6. No obstante, el disco de 24 horas ha sido modificado para representar el día y la noche, algo que Miyota no suministra en gran serie, y que es por tanto una modificación exclusiva, y muy especial. No queda claro si esa modificación se ha llevado a cabo en los talleres de franceses de Charlie, o bien ha sido un pedido específico a los japoneses de Miyota Movement.

Al igual que el resto de miembros de la familia 9000 ofrece un mínimo de 40 horas de reserva de marcha y un desfase máximo diario de entre -10/+30 segundos por día ajustados en una sola posición. Por mi experiencia, todos los Miyota 9000/9100 que he probado han dado un rendimiento muy bueno en el cronocomparador, sin embargo antes de pasar a ello, os emplazo a consultar sus especificaciones técnicas (810 KB. en formato PDF).

Como se puede apreciar, el resultado ha sido de +4 segundos al día, un valor notable que se logra además con una gran uniformidad y un bajísimo error de beat. Cifras realmente buenas sin duda, al menos durante las condiciones de la prueba con el muelle real a plena carga y medido en la posición de esfera hacia arriba.

Lo que me ha llamado la atención es la decoración, el mejor acabado que he visto hasta la fecha en estos calibres con unas franjas horizontales tipo Côtes de Gèneve, y que están a la altura de un mucho más caro ETA 2824 o Sellita SW200 en grado Top. Tampoco debemos olvidar que la masa oscilante ha sido personalizada por la marca, un detalle valioso para los amantes de los movimientos mecánicos, y que se exhibe con facilidad a través de la ventana en la tapa trasera.

Sensaciones

El reloj destaca en la muñeca por dos factores, el primero es lo elegante de la esfera. Me encanta cómo le queda la indicación de reserva de marcha sobre el azul de fondo, es una especie de sol y la luna girando sobre su fondo azul que casi parece integrado, como si estuviéramos contemplando el cielo. Poder darse cuenta del cambio que se manifiesta en la esfera cuando la vemos casi negra a cuando la vemos azul es casi como tener el firmamento en el reloj. Los calibres Citizen 9100 son mis multifunciones favoritos, y realmente este 9032 con la modificación de día-noche se supera.

En la muñeca es comodísimo, ligero, de tamaño comedido (que no pequeño), y con una buena legibilidad siempre y cuando haya un mínimo de luz ambiental. Quizás el minimalismo que persiguen en Charlie Watch sea como opinión personal su principal debilidad, porque es un reloj bonito, pero al que le falta algo que lo haga especial y que irradie una personalidad propia, un elemento que refuerce sus señas de identidad más allá del mencionado noche/día.

Está construido con materiales de primera calidad y muy buenos acabados. De hecho han sido varias personas las que me han indicado que las fotos de la web, demasiado elaboradas, no hacen justicia a la realidad del reloj. Es de esos relojes que ganan en persona y que espero que se pueda apreciar en mis fotografías más naturales y en el vídeo que tendréis al final de esta prueba.

Conclusiones

Este Initial Power Reserve Blue de 595€ está rebajado hasta los 495€, si a ello agregamos uno de los cupones del 10% de descuento disponibles en la red se quedará en 445€, un precio muy competitivo, por debajo del Sovrygn Watches The Calendar Panda (unos 550€ en oferta) o del Meia Lua Callisto (512€ en oferta). El Colomer&Sons Newton (349€ en oferta) resulta mucho más asequible, aunque ninguno de los rivales ofrece el Made in France. Si nos vamos a este Charlie Paris Initial Blue Power Reserve Day-Night debemos aumentar nuestro presupuesto hasta los 562€ en oferta, la cifra más elevada de todos los relojes con especificaciones y calibres similares, pero de nuevo, sin que ninguno cuente con el atractivo y logrado indicador de día y noche a medida.

Si contemplamos el Orient Sun & Moon RA-AK0003S como rival, a su precio de tarifa de 480€, el Charlie-Paris es mucho más refinado, tanto por diseño como sobre todo por calibre y acabados. No obstante, considerando que el Orient se puede conseguir sin mucho esfuerzo a casi la mitad de eso, ahí las cosas no están tan claras… El Initial Blue Power Reserve Day-Night se enfoca a un público bien distinto, clientes que busquen algo diferente, más exclusivo y minoritario, aún a coste de pagar algo más.

De lo que no hay duda es que Charlie-Paris demuestra estar haciéndolo bien, han conseguido posicionarse en el mercado con buenos valores y a gran velocidad, de esas marcas que merecen hacerse un hueco en el mercado, y que a lo largo de su ya dilatada historia como micromarca

▲ Más ▼ Menos Precioso indicador de noche y día

Ensamblado en Francia Falta de variedad de colores en la gama

Precio elevado

Valoración

Diseño 8 Materiales 7 Acabados 7 Rendimiento 8 Calibre 8 Prestaciones 8 Precio 6 MEDIA 7,4

Vídeos

Galería