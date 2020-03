Bobroff BF0015 (Actualizado)

Hace casi 2 años, probaba el Bobroff BF0015, una marca que a pesar de lo que pueda parecer por su nombre, es española. Si recordáis en la anterior reseña, las impresiones generales fueron muy buenas, pero había un par de aspectos mejorables. Desde principios de 2019 en Bobroff comenzaron a trabajar para mejorarlo, y este nuevo Bobroff BF0015 es el resultado.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero. 42mm de diámetro sin contar la corona Corona Acero inoxidable a presión Esfera Color blanco Bisel Acero fijo Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero roscada con tapa de exhibición Correa Armis de acero Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana e indicador de 24h Resistencia al agua 10 ATM Peso N/D Mecanismo N/D Complicaciones Parada de segundero, remonte manual Prestaciones N/D Origen N/D Garantía 2 años PVP 465€ (oferta 134,85€ Distribuidor Bobroff

Presentación

Como es habitual, empezamos con el packaging, es idéntico al Bobroff BF0015 que ya vimos, de manera que no hay mucho más a explicar.



















Una novedad interesante, hay que recordar que cuando probé el Bobroff BF0015 era una marca que acababa de nacer, es que ahora podemos descargar su Manual de instrucciones (53 KB. en formato PDF). Una idea que apenas cuesta nada, pero de la que deberían aprender todas las marcas, porque si perdemos el manual en papel, siempre nos queda la descarga online como recurso. No obstante, es echa en falta más detalles acerca de sus especificaciones técnicas.







Introducción

En el anterior artículo, algunos me preguntaban el origen de la marca Bobroff, una denominación que como la de Figgën, parece inventada. Pensada para parecer extranjera y sonar bien. Recuerdo que había gente que pensaba que se trataba de relojes rusos. Nada más lejos de la realidad. Ya expliqué que Bobroff es la marca propia que posee la empresa Relojitos Euromediterranea S.L., dueña también de relojitos.com. Pues bien, su propietario, se llama Rodrigo Bobroff García, y de ahí viene precisamente la marca Bobroff.

Para hacerlo más sencillo, a partir de aquí las fotografías serán de tipo comparativa. El reloj de la izquierda siempre será el de la anterior generación, el antiguo; mientras que el de la derecha es el moderno o actual.

Diseño y construcción

Como adelantaba, la principal novedad es la nueva maquinaria, ahora de origen japonés en vez de chino. Algo que se extiende no solamente al BF0015 y BF0015A de este artículo, sino también a sus hermanos los BF0010, BF0012 y BF0014.

Por el diseño del nuevo movimiento, vemos que estéticamente se ha alterado la disposición de las esferas. Así en la versión actualizada nos encontramos:

– Indicador de 24 horas a las 9, antes estaba a las 6.

– Indicador del mes a las 6, antes estaba a las 3.

– Día del día de la semana a las 3, antes estaba a las 9.













Se respeta la posición del fechador a las 4:30, pero notamos pequeños cambios. El primero es que ya no tenemos el logotipo «Bentley» sobre el nombre de la marca, le da un toque más sobrio y discreto, pero además, debe evitar problemas legales de cara a futuro. No obstante, continúan con la inscripción GMT. Recordemos que las siglas GMT hacen alusión a la zona horaria de Greenwich Mean Time (Hora media de Greenwich). En relojes se utiliza ese término para aquellos que pueden representar también la hora en cualquier otra franja horaria. No es el caso de este Bobroff, puesto que el indicador de 24h, va como es evidente, ligado a la hora normal.

En los laterales de la caja, el grabado con la marca Bobroff es más pequeño y discreto. Va a gustos, pero personalmente me agradaba más el anterior.













También notamos que el lumen ha mejorado, sobre todo en las manecillas, algo que a mi siempre me gusta.













Movimiento

Si anteriormente equipaba un Dixmont Guangzhou DG3836, ahora dicen que monta una maquinaria de mejor calidad. Definitivamente no se trata ni de una Miyota 9120, ni de una Seiko/TMI/SII NE20, por lo que debe tratarse de otro movimiento chino. Es cierto que en esta versión, ofrece parada de segundero (hacking), si bien por lo que he podido apreciar, es muy parecida. 21.600 vph, posibilidad de remonte manual, y rotor de carga unidireccional, vamos, un clon con base Miyota 8215.













Sensaciones

En la muñeca se siente y se lleva idéntico al anterior BF0015, las pequeñas diferencias no se notan en el día a día, salvo quizás el lumen. Es cierto que en cuanto a visión la ausencia de logotipo le hace perder algo de carácter, pero es imperceptible, más aún si no has llevado el modelo antiguo.







A la hora de manipular la maquinaria, es menos agradable que la anterior, principalmente por la parada de segundero, que cuando giramos las manecillas en sentido contrario a las agujas del reloj, hace unos movimientos extraños.







Conclusiones

Si el primer punto de mejora era la maquinaria, el segundo era el precio. Y es que con una tarifa de 465€, es muy difícil competir en el mercado. Sin embargo es fácil encontrarlo a 134,85€ o incluso menos. Un precio que considerando que es de una marca española, y que por tanto viene acompañado de una garantía de 2 años, me parece un precio estupendo. Obviamente en cuanto a precio no puede competir con el Holuns Carftsmen. Pero sí con marcas establecidas como Lotus-Festina. Mientras con ellas tenemos una maquinaria Miyota de cuarzo y cristal mineral, el Bobroff nos ofrece un cristal de zafiro, y un calibre mecánico de carga automática.

