Tempore Lux Ocean 200 Automatic (Prototipos)

En la última entrevista a David Ramírez de Tempore Lux nos mostró en primicia el prototipo de su nuevo lanzamiento, el Ocean 200 Automatic. Pese a que solamente contaba con cuatro prototipos disponibles, de algún modo logré que me enviara todos ellos para poderlos reseñar.

En esta prueba analizaremos los nuevos Ocean 200 en color negro, azul, verde y el transgresor color rojo, éste último a priori mi favorito. La apuesta más reciente de la marca, y que en teoría, mantiene las bases que han labrado la reputación de la empresa: Diseño inspirado en los modelos vintage, buenos materiales y calidad, y precio muy competitivo.

Con todos vosotros ¡La familia Ocean 200 Automatic!

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L con recubrimiento PVD. 41mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Negro, Azul, Verde o Rojo Bisel Rotativo unidireccional de aluminio Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Atornillada de acero inoxidable PVD Correa Brazalete de acero PVD de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso N/D Movimiento Swiss Technology Production STP1-11. 28.800 vph. 26 rubís Complicaciones Rotor de carga bidireccional, parada de segundero, cuerda manual Prestaciones Ajustado en 5 posiciones a 0/+15 segundos/día. 44 horas de reserva de marcha Origen Diseñado en España Garantía 3 años PVP 549€ (oferta desde 399€) Distribuidor Tempore Lux Projects / Tempore Lux Watches

Introducción

El Tempore Lux Ocean 200 toma el relevo del primer reloj de buceo de la marca, el Vintage One que no se va a volver a fabricar y del que podéis todavía conseguir una unidad a un precio bajísimo, pero quitándole radicalismo. Es un reloj que parte de la premisa de ser apto para todos los públicos, así que desde el principio David Ramírez tenía claro que debía ofrecer un diseño más conservador y unas dimensiones más contenidas. Además con la experiencia adquirida, podía partir con ventaja sobre su predecesor, incluyendo todos los aprendizajes obtenidos: Ensamblado en España, calibre suizo STP1-11, …

A expensas de que tengamos la versión final entre nosotros, lo único que se espera que cambie en el reloj se deberá al ensamblaje en España por parte de S’hora des rellotge, que como ya sabéis, serán quienes también se encarguen del Racing One Chrono Mechanical; garantizando un montaje de mayor calidad y con mejores ajustes, y una regulación mucho más fina en el calibre.

Donde sí hay cambios es en el packaging y en la dotación, algo que la marca mallorquina está todavía ultimando. Sí que sabemos que vendrá acompañado del brazalete de acero PVD, pero también de una correa de caucho tipo tropic de Fluoro-Elastómero (FKM).

Debo decir que no sabía muy bien como enfocar esta prueba. Siendo cuatro relojes era imposible hacer una review que cubriera los cuatro. Tampoco tenía sentido hacer una presentación, ya que eso lo habían hecho en otro medio en español. Al final se me ocurrió una manera, que espero que consideréis acertada. El quid de la cuestión es que aunque son 4 relojes, en realidad es un reloj en 4 variantes, de manera que podía ser una reseña como las que ya conocéis, pero extendida a modo de galería fotográfica mostrando las combinaciones en negro, azul, verde y rojo. No obstante, se me ocurrieron algunas sorpresas que nunca antes había hecho. ¿Qué tal si ponía los cuatro relojes en el cronocomparador? Cierto que no dirían nada sobre el trabajo de Tempore Lux, puesto que al ser unidades de preserie no han sido ajustadas, pero nos permitiría extraer una muestra amplia de rendimientos sobre el calibre STP1-11. Y la otra, esta ver puramente gráfica, ¿qué tal si combinaba las fotos individuales de los relojes con fotografías de familia?

Presentación

En este apartado siempre os hablo del packaging del producto. Siendo un prototipo no os lo puedo mostrar, pero ni siquiera en Tempore Lux saben todavía cómo será. Están probando diferentes opciones para encontrar la que mejor se adapte a la filosofía del Ocean Automatic. Por tanto, será diferente al de los Vintage One, y también al de los Racing One.

A modo histórico retratar el estuche relojero firmado por Tempore Lux en donde se entregaban los relojes y su dotación.

Es lógico que las versiones finales traigan su tarjeta de garantía y manual de instrucciones de los que también prescinden estos prototipos. Añadirán a la dotación una correa de caucho de cortesía que tendrá un diseño similar a esta (también prototipo).

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L con recubrimiento PVD (Physical Vapor Deposition) en negro mate. Tiene 41 milímetros de diámetro. Considerando que es un reloj robusto destinado al buceo y que ofrece 20 ATM (200 metros) de resistencia al agua, es bastante plano (13mm). Las asas son ciertamente prolongadas, trayéndonos recuerdos de aquellos Doxa de los 60 que se encaramaban a las muñecas de los pioneros de los océanos.

El bisel exterior es rotatorio unidireccional de 120 clics, del mismo material que la caja. El inserto es de exactamente del mismo color que la esfera, conseguido gracias a estar fabricado en aluminio anodizado en vez de cerámica como en el Vintage One. Sin embargo al ser materiales diferentes, el acabado metalizado del inserto hace que en algunas ocasiones contraste con el del dial.

La corona, también de acero PVD es roscada y va firmada con el logotipo de Tempore Lux.

Las esferas son siempre de un color sólido, sin rayos de sol ni efectos que distraigan, resultan sobrias, pero en Tempore Lux han encontrado el tono perfecto que hacen que sean diferentes y especiales.

Los elementos que conforman los índices están aplicados, de metal pulido a espejo, al igual que el recuadro del fechador. El resto de elementos (marca y logotipo y leyenda «Ocean 200 Automatic»), están impresos en color blanco. Se nota que han buscado el monocromatismo, evitando destacar el nombre de modelo en otro color, y de nuevo causar distracciones en el reloj.

Las agujas tienen forma de lápiz o pencil, usando contornos metalizados pulidos. Las principales tienen un generoso grosor, y por tanto mucha superficie para aplicar el material luminiscente. La segundera es del mismo material y acabado, pero con un extremo terminado en flecha que va tintado en rojo. Le da un aspecto deportivo, ayuda a diferenciarla de un vistazo, y especialmente en la esfera negra queda estupenda. El problema es que la variante en rojo prescinde de ese destacado en rojo, lo cual tiene sentido porque de otro modo quedarían invisible sobre el fondo del mismo color, pero hubiera preferido que lo hubieran sustituido por otro color, tal vez el amarillo como en el Davosa Argonautic BG.

Tenía dudas sobre el lume, ya que han optado por aplicar diferentes compuestos, una solución que es difícil que quede bien, tanto a la luz del día como en la oscuridad. Es Swiss Super-LumiNova C3 (verde con refulgencia verdosa) en las manecillas y en la perla de las 12, y C1 (blanco con refulgencia verde) en los índices horarios. La razón es que tras varias pruebas, Tempore Lux llegó a la conclusión que el fondo blanco de los marcadores horarios mejoraba el contraste.

Ofrece una intensidad muy buena, tal y como se espera en un reloj de buceo, pero lo más importante es que de algún modo han logrado equilibrar ambos compuestos. Tanto el C1 como el C3 obtienen el mismo brillo, es decir, evitan ese efecto que vemos en otros relojes donde se aprecia que algunos elementos están atenuados. Me imagino que lo habrán conseguido usando diferentes grados. A nivel de duración, es cierto que el C3 dura ligeramente más, pero como es el que se usa en las agujas, eso nos permite ver la hora en la oscuridad aunque los índices se hayan atenuado.

El cristal es de zafiro plano. Han decidido no incorporarle tratamiento antirreflejante, me imagino que porque hay a muchos usuarios que les molesta el brillo azul que genera la capa de AR. Incluso sin él, debido a la forma plana del mismo no se producen reflejos, especialmente en las versiones oscuras (negra, verde y azul) que generan menos refracciones. Pese al considerable grosor que debe tener, su transparencia es muy buena.

La tapa trasera va atornillada mediante 6 tornillos, pero lo verdaderamente interesante es que también lleva recubrimiento PVD. En los relojes con caja PVD que recuerdo, la tapa trasera siempre era de acero desnudo. En el Ocean 200 le da una uniformidad al conjunto mucho mayor, además de trasladar las ventajas en cuanto a antioxidabilidad que conlleva la capa adicional negra, importante porque será la que entre en contacto con nuestra piel y el sudor. Lleva grabada un mosaico que si interpretamos de forma bastante libre tiene un parecido con las olas del mar. Particularmente lo veo bonito, pero no me dice nada. Lo que sí me gusta son las inscripciones en el perímetro de la tapa, el «Assembled in Spain» que es un valor determinante en este reloj, y el identificador de la unidad, ya que todas ellas van numeradas.

Los Ocean 200 Automatic se entregarán con dos correas. La principal es un brazalete de acero estilo jubilee, también de acero inoxidable 316 con recubrimiento PVD. Tiene 20 milímetros de ancho en las asas y el cierre es desplegable por pulsadores con bloqueo de seguridad. Ofrece 6 posibilidades de microajuste, que son más que de sobra. Por mi experiencia las 3 posiciones habituales se quedan cortas entre verano e invierno (a mí me gusta llevarlo relativamente holgado). Pero con 4 nos sobra, así que buena nota en ese detalle.

La otra es una correa de caucho fluorado (Fluoro-Elastómero o FKM). Este tipo de resina se caracteriza por un amplio rango de temperatura utilizable, la marca menciona entre -45ºC y 300ºC; pero también una gran resistencia al sudor y al agua salada. Me gusta mucho porque aunque es goma, tanto a la vista como un poco al tacto parece más bien cuero, reforzando así su estética vintage. Tiene un estilo racing con perforaciones que la hace bonita y original, ya que hoy día las tropic y las waffle están bastante vistas.

La cortesía de regalar una correa era un detalle relativamente común en el pasado, pero que hoy en día ha quedado en el olvido con la excepción de algunas micromarcas con es este caso. Un valor adicional que como compradores nos beneficia. Lástima que brazalete y correa no incorporen un sistema de pasadores con cambio rápido, o que al menos las asas de la caja estuvieran perforadas para facilitar los cambios.

El peso que he verificado es de 179 gramos con todos los eslabones del armis. En mi configuración de muñeca son 165 gramos. Son las cifras esperadas en un reloj que aunque compacto, debe ser resistente a la presión.

Movimiento

Ya conocéis que la línea en cuanto a calibres automáticos de Tempore Lux han sido últimamente los STP1-11. Una máquina de la que me considero un entusiasta, y que no en pocas ocasiones he alabado. Esencialmente hablamos de un movimiento Swiss Made o Swiss Movement, que viene ajustado en 5 posiciones, casi como si fuera un Sellita SW200 o ETA 2824 en grado Top. Es el mismo que visteis en la prueba del Circula AquaSport, o sin ir más lejos en el revisado del Tempore Lux V-One Swiss Automatic 05.

Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (5,2 MB. en formato PDF), pero para resumir, late a 28.800 vph, tiene 26 rubís, y acepta carga automática bidireccional, parada de segundero (hacking), y remonte manual (handwinding).

Entre sus cifras se declaran 44 horas de reserva de marcha y un desfase máximo diario en el rango de 0 a +15 segundos/día. Todo ello con visos de mejorar una vez las unidades finales sean ensambladas y controladas en España.

Para esta prueba del cronocomparador decidí realizarla en las mismas condiciones que siempre hago, es decir a plena carga, con las esfera hacia arriba o CH y tras un período de estabilización de un minuto. Sin embargo, se me ocurrió que podría resultar muy interesante pasar las cuatro unidades por el timegrapher, eso nos daría una idea de lo homogéneos que puedan ser los STP1-11, que recordemos en estos prototipos, vienen de fábrica y no han sido ajustados a posteriori. Para ello, los dejé durante un día completo en el watchwinder y así permitir que se «soltaran».

Las cifras obtenidas fueron buenas en el peor de los casos, y excelentes en el mejor: +5,5 spd el negro, +6,75 spd el azul, 0 spd para el verde y +3 spd para el rojo.

Una opción que los de STP/STC contemplan, es personalizar el color del disco fechador. Hubiera sido genial que encajase con el de la esfera, aunque para ser justos, es una solución que sólo he visto en relojes más caros que este como el Lilienthal-Berlin Zeitgeist.

Sensaciones

En un primer momento lo que más destaca es el acabado negro de todos los elementos del reloj. Un color negro que hace que resalte la esfera y el bisel. Personalmente el PVD me gusta mucho, aunque sé que a no todos les ocurre igual. Para intentar convencerlos, es un recubrimiento usado con cierta frecuencia en relojes herramienta. Estética aparte, por un lado evita reflejos, haciéndolo más discreto y facilitando la lectura de la esfera; ambas cosas muy importantes bajo el agua. Pero además, es un recubrimiento sobre el acero que le aporta un plus de resistencia y de protección contra la oxidación.

En cuanto a la esfera, me parece preciosa en las cuatro variantes. Todas tienen su algo especial y no sabría con cual quedarme: La negra que hace destacar el extremo rojo del segundero; la azul que tiene una mezcla grisácea y no es el conocido azul marino de los divers; la verde, algo más oscura de lo normal y que resulta hasta elegante; y la novedosa carmesí, con ese toque transgresor.

Aunque tiene unas medidas similares a las del Orient Kamasu, el Tempore Lux se ve más contundente, más sólido, e incluso puede que algo más grande. La razón visual debe estar o en su bisel, o en la distancia de asa a asa (48mm contra 46mm). En la muñeca se lleva con mucha comodidad, haciendo que la caja no sobresalga de la superficie de nuestra muñeca, y por tanto estando resguardado de golpearse o poderse enganchar. De hecho estuve usando la versión en verde varios días seguidos sin quitármela en absoluto.

Conclusiones

Un reloj con diseño de buceo de líneas clásicas, pero mucho más conservador que otras propuestas de la marca, así que tanto por su estética, como por sus dimensiones tiene un público muy amplio, y que aún teniendo menos personalidad, sea un concepto que es difícil que canse.

El TL Ocean 200M saldrá a la venta a 549€, pero desde ya se puede adquirir como prepedido (preorder) en una primera fase a solamente 399€ gracias al cupón promocional disponible para los 100 primeros, que me parece un precio imbatible en un reloj que ofrece tanto. En una segunda ronda el precio queda en 449€.

Doy por sentado que quien busca un Tempore Lux lo hace también por la calidad en el montaje, así que si dejamos de lado modelos de origen asiático, se me ocurre como rival el Glycine Combat Sub 42 GL0189 con un precio oficioso de 417€, y unos materiales y prestaciones similares. Sin embargo, al sumarle los 110€ del brazalete de acero PVD, la cifra aumenta ostensiblemente.

▲ Más ▼ Menos Prestaciones del reloj y del calibre

Contraste de colores del PVD con los tonos de esfera y bisel Diseño más conservador

Valoración

Diseño 8 Materiales 8 Acabados 8 Rendimiento 8 Calibre 8 Prestaciones 8 Precio 8 MEDIA 8

Vídeos

Galería