Sourceforge premia de nuevo a FileOptimizer

Siguen llegando reconocimientos y galardones a mi FileOptimizer. El último fue el Building Good with C++ Builder Contest 2021, un galardón que además tenía una contrapartida económica.

Ahora le toca a Sourceforge, quienes en el pasado lo premiaron en varias ocasiones como Project of the Week y que expliqué en el recopilatorio sobre Galardones FileOptimizer.

Lo más interesante de este reconocimiento es que destaca de entre más de medio millón de proyectos que tienen alojados, y que sólamente una diminuta fracción logran conseguir. También debo decir que ese éxito no se debe a que el programa sea de calidad, que honestamente creo que lo es, sino a la suerte, a su acogida y a su utilidad. Ya lo he explicado en alguna ocasión, pero File Optimizer es un software relativamente sencillo. Cierto es que ha ido evolucionando y complicándose con el paso de los años, pero he hecho programas, tanto a nivel profesional como personal que son vastamente más complejos.

Y ya que se menciona lo del mantenimiento a lo largo de los años, algo que como es obvio requiere esfuerzo y dedicación, quizás lo más destacable es que está a punto de cumplir su décimo aniversario. Un desarrollo personal que comencé en las vacaciones de agosto de 2012, y del que desde entonces he lanzado decenas de versiones y actualizaciones.

Estos son los reconocimientos que me ha otorgado Sourceforge:

Open Source Excellence : Para aquellos proyectos que han sido descargados más de 100.000 veces.

: Para aquellos proyectos que han sido descargados más de 100.000 veces. Community Leader : Para aquellos proyectos que han sido descargados más de 50.000 veces.

: Para aquellos proyectos que han sido descargados más de 50.000 veces. Community Choice : Para aquellos proyectos que han registrado más de 10.000 descargas.

: Para aquellos proyectos que han registrado más de 10.000 descargas. SourceForge Favorite: Para aquellos proyectos que obtienen más de 2.000 descargas semanales.

Desde aquí muchas gracias a todos los que lo usáis, porque sin vosotros, este éxito más habría sido imposible.