Tipos de cristales en los relojes

Ya vimos la resistencia al agua y el lumen, así que hoy hablaremos de uno de los elementos fundamentales de un reloj: el cristal.

El cristal en un reloj tiene dos funciones clave, la primera es dejarnos ver su esfera para así ver la hora. En este sentido, es fundamental que sea muy transparente, que no produzca reflejos y que no distorsiones la imagen. La segunda es la protección, puesto que el cristal es un elemento protector del reloj, y que junto al brazalete, será la parte que mayores roces e impactos se lleve. Debe por tanto ser duro y resistente.

Por su forma

Por su forma los cristales de un reloj, independientemente del material con que estén fabricados, suelen ser planos, abombados, o doblemente abombados. Los planos son los más sencillos de producir, y los que mejor imagen proporcionan, no deforman la esfera como si fuera una lupa, lo que se denomina aberraciones ópticas. Entonces, ¿por qué se usan los cristales abombados o convexos? Hay dos motivos, el primero de ellos es puramente estético, un cristal curvado permite que haya más espacio en la esfera, así que los componentes metálicos de la caja pueden ser más delgados. Eso da la sensación de que el reloj es más fino, pese a que sea nada más que eso, una sensación.







El segundo motivo por el que se usan los cristales bombé o abombados es que reparten mejor la presión. En un cristal plano, la parte central siempre realizará un mayor esfuerzo que el contorno, su perímetro. En relojes sumergibles que deben soportar una gran presión, un cristal curvado permite que se reparta mejor, e incluso que pueda ser más grueso en la parte central que será la que más fatiga soporte.







Por su material

El material de un cristal es la parte clave que definirá sus propiedades físicas, la dureza, la resistencia y la transparencia.

Plexiglás

También conocidos como cristales de resina, acrílico, policarbonato, Lexan® o Plexiglas®, son un plástico sintético muy transparente. Parecido al de las lentes orgánicas que usan muchas gafas. Es el más barato de producir, el más ligero, y el más resistente. La resistencia quiere decir que en caso de golpe es casi imposible que se rompan, por eso las viseras de los cascos suelen estar hechas de esos materiales. El inconveniente es que son demasiado blandos, cualquier roce los arañará. Como no deja de ser un material plástico, se puede pulir con más o menos facilidad, es decir, eliminar la capa superior y así igualarla con el arañazo haciendo que éste desaparezca. Habremos eliminado unas micras de material, así que tampoco podremos pulirlo de manera ilimitada o nos quedaremos sin cristal.

– Dureza: 3-4 MOH.

– Índice de refracción: 1,58.

– Densidad: 1,2g/cm3.







Mineral

El cristal mineral, vidrio, silicato, o borosilicato es el mismo cristal que tenemos en las vajillas de casa. Es mucho más resistente a los arañados que el plexiglás, más duro por tanto, pero en caso de un golpe éste puede quebrarse con mayor facilidad (más frágil). En general es el material con menor índice de refracción, lo que significa que es más transparente, y que produce menos reflejos.

– Dureza: 5-6 MOH.

– Índice de refracción: 1,52.

– Densidad: 2,5g/cm3.







Hardlex

El cristal Hardlex según la denominación de Seiko, o bien la genérica de cristal mineral endurecido, es un cristal como el anterior que ha pasado por tratamientos de endurecimiento. El más común es el templado, lo mismo que hizo Duralex con sus vajillas. Así mejora su dureza, y la resistencia se mantiene intacta.

La mayoría de cristales de reloj que conocemos son de este tipo, silicatos con algún tipo de endurecimiento. Sólo relojes de otra época como el Luch Pilot se conforma un un cristal mineral puro.

– Dureza: 7 MOH.

– Índice de refracción: 1,47-1,66.

– Densidad: 2,5g/cm3.







Sapphlex

El cristal Sapphlex es otra patente de Seiko. Consiste en un cristal mineral laminado que intercala láminas de cristal de zafiro. De este modo adopta algunas cualidades del zafiro, manteniendo la resistencia del cristal mineral. El inconveniente es que al ir laminado, se puede decapar. Es decir, que esas láminas se vayan despegando. Otras marcas utilizan la denominación de Sapphlex para referirse normalmente a una capa de cristal de zafiro recubriendo el exterior del cristal mineral, se ve también como cristal mineral con recubrimiento de zafiro. Swiss Legend lo llama SAPPHITEK™ o Sapphitek.

– Dureza: 8 MOH.

– Índice de refracción: 1,47-1,76.

– Densidad: 2,5g-4/cm3.







FlameFusion, Krysterna y otras mezclas

Si el problema del Sapphlex es la delaminación, es decir, que se vayan despegando las láminas de cristal de zafiro, la solución es hacer la mezcla de ambos materiales de otra manera. Así Invicta con su FlameFusion o Flame-Fusion y Stührling Original con su Krysterna o Krysterna™, lo que hacen es mezclar cristal mineral y zafiro, y templarlo a altas temperaturas. Es decir, un cristal mineral endurecido o hardlex mezclado con zafiro.

– Dureza: 8 MOH.

– Índice de refracción: 1,47-1,76.

– Densidad: 2,5g-4/cm3.

Zafiro

Los cristales de zafiro sintéticos ofrecen una dureza casi inigualable (9 en la escala de dureza de Mohs). Sólo un diamante podría rallarlo. Sin embargo son mucho más frágiles, así que si se caen al suelo, probablemente se quiebren. Su transparencia no es tan elevada como en los cristales acrílicos o en los minerales, de manera que producen reflejos más fácilmente y por eso la mayoría de cristales de zafiro incorpora un tratamiento antirreflejante. El tratamiento antirreflejos, se aplica bien por el interior del cristal, por el exterior, o por ambas partes. Esto quiere decir que cuando se aplica en la cara externa, lo que hay no es zafiro sino la capa antirreflejos. Ésta no es tan dura y sí que se podrá rallar. Pese a ser un producto industrial, son con diferencia los más caros de todos.

– Dureza: 9 MHO.

– Índice de refracción: 1,76.

– Densidad: 4g/cm3.







Conclusiones

Como se puede ver, a la hora de elegir entre resina, mineral y zafiro, ninguno de ellos es estrictamente superior. Eso explica el porqué los 3 siguen cohexistiendo. Todo dependerá de nuestros gustos, del trato que le demos al reloj, y del tipo de reloj. En mi caso soy muy cuidadoso con ellos, así que elijo el zafiro por sus cualidades físicas. Otros lo hacen por la exclusividad que representa su precio más elevado.

Muchos defienden el Hardlex, incluso la propia Seiko, como no. Indudablemente tiene muchas ventajas para el trato duro en un reloj, quizás por eso en G-Shock son tan defensores también.

El cristal de resina es muy delicado. En seguida que se ralla empieza a perder luminosidad y transparencia. Cierto que si eres un manitas te entretenga pulirlo, pero no va demasiado conmigo.

Anexo a este monográfico especial me gustaría agregar la forma casera de determinar si un cristal, o al menos su recubrimiento externo es de zafiro o no. Basta con dejar caer unas gotas de agua sobre el cristal inclinado. Si es de zafiro las gotas permanecerán como gotas, resistiéndose a caer. Si es mineral, se dividirán en gotas más pequeñas, y resbalarán poco a poco.