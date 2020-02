El viejo reloj

Hace unas semanas leía una parábola que al estar relacionada con la relojería, me llamó la atención. Había pensado incluirla en un Paul Davis, cosa que finalmente puede que acabe haciendo, pero de momento como con «Regalar tiempo«, os la dejo aquí.

Un padre antes de morir le dijo a su hijo: «este es un reloj que tu abuelo me dio, y tiene más de 200 años. Pero antes de que te lo entregue, te pido que vayas a la relojería del centro, y les digas que quieres venderlo, así verás lo mucho que vale.»

Al regresar le dijo a su padre: «el dueño de la relojería me lo paga a 5 euros porque dice que es viejo.»

El padre le dijo: «ve a la cafetería y pregúntale al dueño cuánto te da.»

Cuando el hijo volvió le dijo: «también me lo paga a 5 euros, papá.»

«Por último ve al museo y muéstrale ese reloj al director.»

Se fue y cuando regresó le dijo a su padre: «¡¡me dijo que cuesta un millón de euros!!»

Entonces el padre le dijo: «como con el reloj, quería hacerte saber que siempre hay un lugar en donde conocen tu valor. No te pongas en el lugar equivocado, y si lo haces, no te enfades si no te valoran. Fuiste tu el que fue allí».

Quien sabe tu valor es quien te aprecia, no te quedes en un lugar que no te conviene.

¡Conoce tu valor!