¿A Grupo Festina no le interesan los relojes automáticos?

Me llamó mucho la atención que Grupo Festina no tuviera un departamento de relaciones públicas (PR), y también la afirmación de que en España no les interesaba dar difusión a los relojes automáticos, lo mencioné de pasada en ¿Os acordáis de Festina Technology?.

El caso es que relacionado con la crisis de los blogs, webs y revistas me topé con algo interesante en una de las webs de relojes más importantes. A raíz de un reportaje publicado acerca de los nuevos Perrelet Turbine Pilot se lanzó una campaña de publicidad en medios digitales, que yo la hubiera visto, al menos en Facebook e Instagram.

Hay que recordar que Perrelet es una marca que pertenece a Festina Group desde 2004, y que fundamentalmente produce relojes automáticos como el citado Turbine Pilot que a la sazón equipa calibres Soprod propiedad también del grupo.

Me preguntaba cuál sería el motivo por el que invertir en publicidad, dado que a la marca relojera no le interesa la promoción, y está claro que el gasto publicitario implica dinero y persigue un beneficios. Por algún motivo interesaba dar difusión a ese contenido y atraer visitas. ¿Pero para qué? Las cifras tampoco parecían nada relevante, siendo un contenido promocionado uno esperaría tener más de 800 likes y más de un comentario.

Dejaré la respuesta en el aire porque no me gustaría dar la impresión que barro para casa. Cada uno sabrá lo que le mueve y lo que hay de cierto tras las bambalinas.